Брюксел анализира ефекта от продажбата на активите на „Лукойл“

Европейската комисия е в контакт с властите в България и останалите държави от Европейския съюз, за да оцени въздействието от предложената продажба на собствеността на „Лукойл“, съобщи говорител на Комисията по време на редовния брифинг в Брюксел, предава БТА.
На въпрос защо „Лукойл“ все още не е включен в санкционния списък на ЕС, говорителят поясни, че европейските санкции се приемат с цел ограничаване на възможностите на руската военна машина и в съответствие със стратегическите интереси на Съюза. Той подчерта, че всяко решение за нови санкции изисква единодушие между страните членки.
На 23 октомври САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Роснефт“ и „Лукойл“, заради войната в Украйна, припомня БТА.
Само три дни по-късно „Лукойл“ обяви намерение да продаде международните си активи, а на 30 октомври съобщи, че приема предложението на търговската компания „Гънвор“ (Gunvor) за закупуване на „Lukoil International GmbH“, която контролира чуждестранните активи на руския петролен гигант.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Той няма думата- никой не се съобразява със смлени и безмозъчни
Коментиран от #3
15:03 03.11.2025
2 гай Баньо
15:06 03.11.2025
3 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "Майна":Руския енергиен Октопод е захапал Европейската икономика и смуче ресурси като отровен Паразит .Когато и да му отрежеш пипалата ,ще е късно !!!!
Коментиран от #4, #8
15:06 03.11.2025
4 гай Баньо
До коментар #3 от "Ветеран от Протеста":Е , И ?!
15:09 03.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нашите пак, къде дремаха 4 години?
Сега пак ще се действа на пожар!
Коментиран от #9
15:14 03.11.2025
7 Ганя Путинофила
Коментиран от #11
15:15 03.11.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Ветеран от Протеста":Европа ли смуче ресурси от Русия
или Русия смуче ресурси🤔
Какви РЕСУРСИ смуче Русия 🤔
15:16 03.11.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Нашите пак, къде дремаха 4 години?":Ти къде дремА бе, Костов продаде Нефтохима ни още преди двадесет години❗
15:17 03.11.2025
10 ДрайвингПлежър
Частната собственост вече не е неприкосновена! Това е края на демокрацията!
ЕС трябваше да защити интересите на членките си, но нямат кураж да го направят, те застават на ясната позиция, че ви не сте важни! КОЛКОТО ПО-СКОРО ИЗЛЕЗЕМ ОТ ТОЯ ПРОГНИЛ СЪЮЗ ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ!!!
15:24 03.11.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":🤣🤣🤣🤣
80 години викаш
🤣🤣🤣🤣
Я провери КОГА Е ПОСТРОЕН НЕФТОХИМ,
🤣🤣🤣🤣
Я провери Костов го.продаде на ЛУКОИЛ
🤣🤣🤣🤣
Та да видиш какви ГЛУ.ПОСТИ ПОСТ.ВАШ
🤣🤣🤣🤣
15:25 03.11.2025