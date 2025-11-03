Брюксел анализира ефекта от продажбата на активите на „Лукойл“

Европейската комисия е в контакт с властите в България и останалите държави от Европейския съюз, за да оцени въздействието от предложената продажба на собствеността на „Лукойл“, съобщи говорител на Комисията по време на редовния брифинг в Брюксел, предава БТА.

На въпрос защо „Лукойл“ все още не е включен в санкционния списък на ЕС, говорителят поясни, че европейските санкции се приемат с цел ограничаване на възможностите на руската военна машина и в съответствие със стратегическите интереси на Съюза. Той подчерта, че всяко решение за нови санкции изисква единодушие между страните членки.

На 23 октомври САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Роснефт“ и „Лукойл“, заради войната в Украйна, припомня БТА.

Само три дни по-късно „Лукойл“ обяви намерение да продаде международните си активи, а на 30 октомври съобщи, че приема предложението на търговската компания „Гънвор“ (Gunvor) за закупуване на „Lukoil International GmbH“, която контролира чуждестранните активи на руския петролен гигант.