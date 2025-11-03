Новини
Брюксел анализира ефекта от продажбата на активите на „Лукойл“

Брюксел анализира ефекта от продажбата на активите на „Лукойл“

3 Ноември, 2025 14:58, обновена 3 Ноември, 2025 15:01 557 11

Европейската комисия координира действията си с България и останалите страни от ЕС

Брюксел анализира ефекта от продажбата на активите на „Лукойл“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия е в контакт с властите в България и останалите държави от Европейския съюз, за да оцени въздействието от предложената продажба на собствеността на „Лукойл“, съобщи говорител на Комисията по време на редовния брифинг в Брюксел, предава БТА.

На въпрос защо „Лукойл“ все още не е включен в санкционния списък на ЕС, говорителят поясни, че европейските санкции се приемат с цел ограничаване на възможностите на руската военна машина и в съответствие със стратегическите интереси на Съюза. Той подчерта, че всяко решение за нови санкции изисква единодушие между страните членки.

На 23 октомври САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Роснефт“ и „Лукойл“, заради войната в Украйна, припомня БТА.

Само три дни по-късно „Лукойл“ обяви намерение да продаде международните си активи, а на 30 октомври съобщи, че приема предложението на търговската компания „Гънвор“ (Gunvor) за закупуване на „Lukoil International GmbH“, която контролира чуждестранните активи на руския петролен гигант.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    3 3 Отговор
    Брюксел може да си " анализира" колкото си иска
    Той няма думата- никой не се съобразява със смлени и безмозъчни

    Коментиран от #3

    15:03 03.11.2025

  • 2 гай Баньо

    1 0 Отговор
    Е , И ?!

    15:06 03.11.2025

  • 3 Ветеран от Протеста

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Руския енергиен Октопод е захапал Европейската икономика и смуче ресурси като отровен Паразит .Когато и да му отрежеш пипалата ,ще е късно !!!!

    Коментиран от #4, #8

    15:06 03.11.2025

  • 4 гай Баньо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ветеран от Протеста":

    Е , И ?!

    15:09 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нашите пак, къде дремаха 4 години?

    0 0 Отговор
    Защо не продадоха Лукойл?
    Сега пак ще се действа на пожар!

    Коментиран от #9

    15:14 03.11.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Ганя 80 години пълни гушата на маскаля чрез Лукойл! Нали си е роб!

    Коментиран от #11

    15:15 03.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ветеран от Протеста":

    Европа ли смуче ресурси от Русия
    или Русия смуче ресурси🤔
    Какви РЕСУРСИ смуче Русия 🤔

    15:16 03.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нашите пак, къде дремаха 4 години?":

    Ти къде дремА бе, Костов продаде Нефтохима ни още преди двадесет години❗

    15:17 03.11.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    ЕС са беззъби идиоти с фашизоидни мераци!
    Частната собственост вече не е неприкосновена! Това е края на демокрацията!

    ЕС трябваше да защити интересите на членките си, но нямат кураж да го направят, те застават на ясната позиция, че ви не сте важни! КОЛКОТО ПО-СКОРО ИЗЛЕЗЕМ ОТ ТОЯ ПРОГНИЛ СЪЮЗ ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ!!!

    15:24 03.11.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    🤣🤣🤣🤣
    80 години викаш
    🤣🤣🤣🤣
    Я провери КОГА Е ПОСТРОЕН НЕФТОХИМ,
    🤣🤣🤣🤣
    Я провери Костов го.продаде на ЛУКОИЛ
    🤣🤣🤣🤣
    Та да видиш какви ГЛУ.ПОСТИ ПОСТ.ВАШ
    🤣🤣🤣🤣

    15:25 03.11.2025

