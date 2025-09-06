Новини
Свят »
Афганистан »
Прекратиха търсенето на оцелели след земетресението в Афганистан

6 Септември, 2025

Броят на загиналите достигна 2204 души, а почти 4000 са ранени

Прекратиха търсенето на оцелели след земетресението в Афганистан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Афганистанските власти завършиха операцията по търсене и спасяване след мощно земетресение, станало на 31 август. Губернаторът на провинция Кунар Кудратулах Абу Хамза заяви пред Ал Джазиратова.

Търсенето на оцелели след земетресението е приключило. Броят на загиналите достигна 2204 души, а почти 4000 са ранени“, каза той. Ръководителят на региона, където се е намирал епицентърът на земетресението, отбеляза, че властите са изправени пред сериозен недостиг на палатки за настаняване на жертви и разселени лица.

Ил-76 на руското Министерство на извънредните ситуации пристигна в Афганистан на 5 септември с 20 тона хуманитарна помощ на борда. Както отбелязва пресслужбата на ведомството, втората партида се планира да бъде изпратена в близко бъдеще.


Афганистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    Тези талибани са убийци на народа, същите като Боко!

    20:23 06.09.2025

  • 2 Таkа.

    Талибаните, които не са се грижили за населението след труса, е същото като след потопа във Валенсия, Испания (народът недоволствал заради това, че не са уведомени навреме).

    20:25 06.09.2025

  • 4 х0х0ляките

    До коментар #3 от "🦦🦦🦦":

    Също.

    20:31 06.09.2025

  • 6 Ко да им

    търсите... След някой ден, ще се размиришат. Грозно е... ама, това е положението.

    20:37 06.09.2025

