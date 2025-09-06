Прекратиха търсенето на оцелели след земетресението в Афганистан

Афганистанските власти завършиха операцията по търсене и спасяване след мощно земетресение, станало на 31 август. Губернаторът на провинция Кунар Кудратулах Абу Хамза заяви пред Ал Джазиратова.

„Търсенето на оцелели след земетресението е приключило. Броят на загиналите достигна 2204 души, а почти 4000 са ранени“, каза той. Ръководителят на региона, където се е намирал епицентърът на земетресението, отбеляза, че властите са изправени пред сериозен недостиг на палатки за настаняване на жертви и разселени лица.

Ил-76 на руското Министерство на извънредните ситуации пристигна в Афганистан на 5 септември с 20 тона хуманитарна помощ на борда. Както отбелязва пресслужбата на ведомството, втората партида се планира да бъде изпратена в близко бъдеще.