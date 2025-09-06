Намериха тялото на изчезнал китайски турист в Турция

Спасителите откриха тялото на китайски турист, който е изчезнал след разходка по Ликийския път в Турция, съобщи вестник „Милиет“.
Според вестника, 30-годишният Сю Венкай е изчезнал на 25 август, след като е отишъл на разходка по Ликийския път в планините на провинция Фетие. Спасителите са използвали последната снимка, публикувана от туриста в социалните мрежи, като ориентир за издирването.
„43 души, както и кучета, са търсили туриста... спасителите са открили тялото му между Долината на пеперудите и село Кабак“, съобщава вестникът.
Тялото на починалия е изпратено за съдебномедицинска експертиза, за да се установи причината за смъртта.
През август 2024 г. тялото на руската туристка Наталия Сомова е намерено на Ликийския път близо до курорта Мармарис след две седмици издирване.
