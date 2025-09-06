Новини
Намериха тялото на изчезнал китайски турист в Турция

Намериха тялото на изчезнал китайски турист в Турция

6 Септември, 2025 21:33 916 8

30-годишният Сю Венкай е изчезнал на 25 август

Намериха тялото на изчезнал китайски турист в Турция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Спасителите откриха тялото на китайски турист, който е изчезнал след разходка по Ликийския път в Турция, съобщи вестник „Милиет“.

Според вестника, 30-годишният Сю Венкай е изчезнал на 25 август, след като е отишъл на разходка по Ликийския път в планините на провинция Фетие. Спасителите са използвали последната снимка, публикувана от туриста в социалните мрежи, като ориентир за издирването.

„43 души, както и кучета, са търсили туриста... спасителите са открили тялото му между Долината на пеперудите и село Кабак“, съобщава вестникът.

Тялото на починалия е изпратено за съдебномедицинска експертиза, за да се установи причината за смъртта.

През август 2024 г. тялото на руската туристка Наталия Сомова е намерено на Ликийския път близо до курорта Мармарис след две седмици издирване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разбрахме

    5 1 Отговор
    за тялото... С туриста ко става ???

    21:44 06.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    Натиснах на линка за кучета и ми предложи мини померан за 511,29 €. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    21:44 06.09.2025

  • 3 Амчи ко

    2 1 Отговор
    праят там?

    22:06 06.09.2025

  • 4 Купи си

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Немска овчарка ,да те пази от вдовицата

    Коментиран от #7

    22:17 06.09.2025

  • 5 Сигурно

    1 2 Отговор
    Е търсил ориз

    22:18 06.09.2025

  • 6 А рускинята

    1 2 Отговор
    Е търсила обрязан г....й

    22:19 06.09.2025

  • 7 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Купи си":

    Добър съвет. 😂 Май ще я разследват за тоя коптор във Византия. Нещо се е изнервила. 🤣🤣🤣

    22:25 06.09.2025

  • 8 Боже, какво падение

    0 1 Отговор
    Ще се самоубия от такива новини.
    При толкова милиярда китайци, един умрял.
    Помогни ми Божи да не ми призлее.

    22:35 06.09.2025

