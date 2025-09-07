Хеликоптер се разби край летище в американския щат Минесота, всички на борда са мъртви ВИДЕО

Хеликоптер Robinson R66 се е разбил близо до летище Airlake близо до Lakeville, Минесота, при което са загинали няколко души, съобщи Fox News.

Според канала, машината се е запалила след катастрофата. Хеликоптерът е бил открит от службите за спешна помощ в събота в 14:45 ч. местно време (22:45 ч. българско). В резултат на катастрофата всички на борда са загинали, но властите все още не знаят колко души е имало в петместния Robinson R66.

Все още не е предоставена информация за причината за инцидента. Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ също ще разследва инцидента.