Ракета удари сградата на правителството в Киев

Ракета удари сградата на правителството в Киев

7 Септември, 2025 11:25, обновена 7 Септември, 2025 11:57 1 324 52

Огънят обхваща над 1000 квадратни метра площ

Ракета удари сградата на правителството в Киев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар в сградата на кабинета на министрите на Украйна в Киев е обхванал над 1000 кв. м и усилията за потушаването му продължават, заяви министърът на вътрешните работи на страната Игор Клименко.

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че правителствената сграда на страната е пострадала при атака за първи път от конфликта.

„Спасителите са локализирали пожар с площ над 1000 квадратни метра и продължават да го гасят“, написа Клименко в своя Telegram канал. Според него в Киев работят над 400 спасители, участват над 100 единици техника и пожарни хеликоптери.

Руските войски нанесоха масиран удар срещу Украйна през нощта, поразявайки военни обекти и логистика на украинските въоръжени сили.

Както вече ФАКТИ съобщи, правителствена сграда в центъра на Киев бе поразена и се запали. Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че това се случва за първи път от началото на войната.

Руската армия атакува завод и хангари за ремонт на тежка техника и самолети в украинската столица и Киевска област.

Крюковският мост, основен логистичен център на украинските въоръжени сили в Кременчук, Полтавска област, също беше ударен. През последната седмица през него ежедневно са преминавали до 18 влака с военни товари.

Руснаците атакува и подразделение на украинските въоръжени сили, сграда с чуждестранни наемници и площадка за сглобяване на дронове в Суми и Сумска област, предаде РИА Новости.

Войските на Москва са ударили чуждестранни подразделения, както и украински бойци и хангар с верижни машини в Харковска област.

Няколко цели са ударени в Кривой Рог с хеликоптери - летището Долгинцевски и военен град.

Удари са нанесени по летището Школни в Одеса и Староконстантинов в Хмелницка област.

Около десет експлозии са били чути в Запорожие, По предварителна информация са поразени военни обекти,
Няколко серии експлозии са регистрирани в Днепропетровск.


  • 1 Луганск

    49 10 Отговор
    САЩ И ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА

    И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!

    Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!

    Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!

    На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.

    Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
    Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.

    Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #12, #16, #30, #43, #52

    11:27 07.09.2025

  • 2 хъхъ

    36 5 Отговор
    Отдавна трябваше орешници да срутят сградите на парламента, правителството и президентството в Киев.
    След като правиш денацификация, е логично да унищожиш първо символите на нацистката държава.

    11:28 07.09.2025

  • 3 протодякон Лъв 2025

    39 6 Отговор
    Давайте братушки, изчистете залените фашисти от Украйна !

    11:28 07.09.2025

  • 4 Магарински

    37 7 Отговор
    А бункера на зеленияГном кога?

    11:28 07.09.2025

  • 5 Пич

    38 5 Отговор
    Тази е предупредителна !!! Да си знаят , че може да последва истинска !!!

    11:29 07.09.2025

  • 6 1488

    28 5 Отговор
    зелето се пресече

    11:30 07.09.2025

  • 7 факуса

    19 5 Отговор
    60% на зеления пор намаляха до 20,да влиза натю,че да се свършват глупостите западни,таман и дълговете ще им се занулят

    11:31 07.09.2025

  • 8 Тагарев

    23 3 Отговор
    И всичко това с 10 дрона?
    Другите били свалени.

    11:31 07.09.2025

  • 9 г-н Путин, имам два въпроса

    27 5 Отговор
    Защо чак сега и защо само една ракета, а не поне 100?

    11:31 07.09.2025

  • 10 Хенри Кисинджър

    26 5 Отговор
    Момчета, не убивайте Зеления комедиант, че Западът ще въведе отново Ковида. Нега войната си върви лека-полека докато не се разкара върхушката на ЕС.

    11:31 07.09.2025

  • 11 Наблюдател

    26 4 Отговор
    Цяла Африка крещи:
    Колонизаторите да върнат ограбеното от дедите ни и ни дължат обезщетения за робството.

    11:32 07.09.2025

  • 12 Хахахаха

    4 26 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Ще се радвам да ви видя, да живеете с руската ко чи на, отново! Ще си спомняте с мъка, за"прогнилия" запад! Това вече го разбраха и хората от Донбас, които останаха прецакани с руския мир. Искам и вас да ви видя в него. Защото путинизма се лекува само с руски мир.

    Коментиран от #24

    11:33 07.09.2025

  • 13 Ударен Москва

    6 24 Отговор
    Хайде, вече е крайно време да се развържат ръцете срещу руската фашистка империя. Украйна сама да си ги развърже и да спре да слуша лицемерни Европа и Америка.

    Коментиран от #20

    11:34 07.09.2025

  • 14 Русия убийци

    8 22 Отговор
    Не могат да се оставят на фронта, там ги трепят като мухи с голямата палка. И от злоба атакуват останала част от Украйна. Започнете тежки удари срещу военно цели в Русия. Срещу олигарсите и политиците на Русия. И срещу техните семейства.

    Коментиран от #23

    11:35 07.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сесесере

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    От къде пишеш, от Сибир или от ЕС ?

    11:36 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да добре

    8 3 Отговор
    Сигурно чипа от пералнята е бил дефектен

    11:38 07.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тъй като

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ударен Москва":

    Щеше ли да има удари ,ако

    Зеленски беше казал:

    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения.
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната

    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана

    11:41 07.09.2025

  • 21 Благодари на Путин

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаков":

    че удря почивен ден по нацитата. Благороден е. :)) :))

    Коментиран от #26

    11:41 07.09.2025

  • 22 Кит

    10 3 Отговор
    Ракета, която е свалена с дрон, удари сградата на правителството в Киев.
    Кратко и ясно 😂😂😂

    11:41 07.09.2025

  • 23 Ъъъъъъъъъ

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Русия убийци":

    "И от злоба атакуват останала част от Украйна."

    Реално атаките към Киев започнаха след операция "Паяжина". Поне да бяха направили нещо с тази си простотия...🤣

    Коментиран от #29

    11:42 07.09.2025

  • 24 Доктора

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Този избяга вчера от болницата, твърдеше че той е прероден Ленин, обаче когато се върнело сесесерето щял да използва само корекомите.

    11:43 07.09.2025

  • 25 Юбре дебре

    4 10 Отговор
    "Ракета удари сградата на правителството в Киев
    Тя е била ударена с дрон"
    Браво много точно обяснение 🤣🤣🤣 като цялата статия.
    Фашистите ударили тук, ударили там в Украйна. Без да става ясно какво точно е ударено, ама е голяма работа

    Ударени са отново цивилни сгради и цивилното население,така действа руският терористичен фашистко-болшевишки режим.

    Коментиран от #31, #33

    11:44 07.09.2025

  • 26 Путин трябва да бъде застрелян като псе

    3 13 Отговор

    До коментар #21 от "Благодари на Путин":

    Ти бъзикаш ли се. Путин и компания са нацистите на нашето време. Отделно че той се гаври с българската писменост и се опитва да заличи историята на българската писменост.

    11:44 07.09.2025

  • 27 Слава Украине

    6 3 Отговор
    Слава Украине ама яко бандеросване става
    Либерализацията евият на умряло

    11:45 07.09.2025

  • 28 стоян георгиев

    3 11 Отговор
    Русия нанесе днес рекорден брой удари а дронове и ракети над украйна.украйна кротко отвърна като запали един от най големите руски нефтопреработващи заводи и помпената станция за петрол от беларус.следстиве украинските удари в русия пак има купони за бензин.

    Коментиран от #47

    11:45 07.09.2025

  • 29 Муууу

    1 11 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъъъъъ":

    Трябва да има още много операции Паяжина. Не трябва да спират. Украйна се бие с вързани ръце.

    Коментиран от #38, #39

    11:46 07.09.2025

  • 30 555

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Ясно се вижда как подреждаш най-святото за теб… Поставяш Русия пред България в “Да живее”… Срамота!!!!!

    11:46 07.09.2025

  • 31 Срамота

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Юбре дебре":

    Само детски градини с наемници и болници за ремонт на дронове.Как си позволяват,без да питат юрсулата?

    11:47 07.09.2025

  • 32 Отдавна

    7 1 Отговор
    сградите на правителството в Киев трябваше да бъдат сринати до основи

    Коментиран от #37

    11:48 07.09.2025

  • 33 Ъъъъъъъъъъ

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Юбре дебре":

    "Ударени са отново цивилни сгради и цивилното население...."

    Цивилното население понася ударите на режима в Киев, който премести "производството" в гъсто населени жилищни квартали.🤣

    Коментиран от #45

    11:48 07.09.2025

  • 34 минувач

    6 1 Отговор
    А войната все още не е започнала ...

    Коментиран от #42

    11:48 07.09.2025

  • 35 Дудов

    5 1 Отговор
    Добри новени.А Зеленски кога ще го сервират студен и със свещи?

    11:49 07.09.2025

  • 36 Това пожарче

    6 2 Отговор
    Не може да е от ракета. Пак украинците лъжат

    11:49 07.09.2025

  • 37 онзи

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Отдавна":

    Днес сградата , утре - бункера на зеля .Всичко по реда си .

    11:49 07.09.2025

  • 38 Ъъъъъъъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Муууу":

    "Трябва да има още много операции Паяжина. Не трябва да спират."

    Нали знаеш, че колкото повече мърдаш, толкова повече ти влиза? Или не го знаеш?

    11:50 07.09.2025

  • 39 Укрофоб

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Муууу":

    Май и със затворена уста се бие Украйна.Нещо им вкараха и в устата

    11:51 07.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Удар върху 404?🦧🌈🛴🥳🤣👍

    11:53 07.09.2025

  • 42 тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "минувач":

    Ако беше Нетаняху , първо щеше да удари бункера на зеления гном , после - останалото около него .

    11:53 07.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Удара е извършен

    1 0 Отговор
    От съседна сграда с РПГ по сирена която е вдигала много шум.

    11:55 07.09.2025

  • 45 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Кое производство е пренесено в гъстонаселените райони?ти военен завод виждал ли сдали е възможно да бъде преместен?

    11:55 07.09.2025

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    Единствената голяма грешка на Путин в началото беше че не почна с Киев, но както трябва, като на война

    11:55 07.09.2025

  • 47 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    "следстиве украинските удари в русия пак има купони за бензин"

    Скоро и у нас Стояне. Затова, вместо да пишеш по форуми за неща, от които не разбираш, стягай колелото, че ще ти трябва.🤣

    11:56 07.09.2025

  • 48 смотань бандерець..

    2 0 Отговор
    А бе така требва да бъде..всичко леш,в столицa на кiевската хунта

    11:57 07.09.2025

  • 49 Механик

    0 0 Отговор
    Отгоре пише: "Ракета удари сградата на правителството в Киев".
    Под него пише: "Тя е била ударена с дрон".
    Извод: Путин толкова много ви суровака с лопатата, че не разлиавате дрон от ракета.
    п.п.
    Бъдете рахат- това е само началото. В бъдеще нещата ви ще изгубят контрол тотално.

    11:58 07.09.2025

  • 50 С думи прости

    0 0 Отговор
    Денацификацията и демилитаризацията върви по план. Складове, цехове, заводи .....с минимален брой цивилни жертви естествено ..... Кашпировски:
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    11:58 07.09.2025

  • 51 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Окраина е ударила руския град Членодървинск.🌈🛴🥳🤣👍

    11:59 07.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

