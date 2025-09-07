"Ракета удари сградата на правителството в Киев

Пожар в сградата на кабинета на министрите на Украйна в Киев е обхванал над 1000 кв. м и усилията за потушаването му продължават, заяви министърът на вътрешните работи на страната Игор Клименко.
Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че правителствената сграда на страната е пострадала при атака за първи път от конфликта.
„Спасителите са локализирали пожар с площ над 1000 квадратни метра и продължават да го гасят“, написа Клименко в своя Telegram канал. Според него в Киев работят над 400 спасители, участват над 100 единици техника и пожарни хеликоптери.
Руските войски нанесоха масиран удар срещу Украйна през нощта, поразявайки военни обекти и логистика на украинските въоръжени сили.
Както вече ФАКТИ съобщи, правителствена сграда в центъра на Киев бе поразена и се запали. Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че това се случва за първи път от началото на войната.
Руската армия атакува завод и хангари за ремонт на тежка техника и самолети в украинската столица и Киевска област.
Крюковският мост, основен логистичен център на украинските въоръжени сили в Кременчук, Полтавска област, също беше ударен. През последната седмица през него ежедневно са преминавали до 18 влака с военни товари.
Руснаците атакува и подразделение на украинските въоръжени сили, сграда с чуждестранни наемници и площадка за сглобяване на дронове в Суми и Сумска област, предаде РИА Новости.
Войските на Москва са ударили чуждестранни подразделения, както и украински бойци и хангар с верижни машини в Харковска област.
Няколко цели са ударени в Кривой Рог с хеликоптери - летището Долгинцевски и военен град.
Удари са нанесени по летището Школни в Одеса и Староконстантинов в Хмелницка област.
Около десет експлозии са били чути в Запорожие, По предварителна информация са поразени военни обекти,
Няколко серии експлозии са регистрирани в Днепропетровск.
И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!
Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!
Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!
На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.
Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.
Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!
След като правиш денацификация, е логично да унищожиш първо символите на нацистката държава.
Другите били свалени.
Колонизаторите да върнат ограбеното от дедите ни и ни дължат обезщетения за робството.
12 Хахахаха
До коментар #1 от "Луганск":Ще се радвам да ви видя, да живеете с руската ко чи на, отново! Ще си спомняте с мъка, за"прогнилия" запад! Това вече го разбраха и хората от Донбас, които останаха прецакани с руския мир. Искам и вас да ви видя в него. Защото путинизма се лекува само с руски мир.
13 Ударен Москва
14 Русия убийци
До коментар #1 от "Луганск":От къде пишеш, от Сибир или от ЕС ?
20 Тъй като
До коментар #13 от "Ударен Москва":Щеше ли да има удари ,ако
Зеленски беше казал:
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения.
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
21 Благодари на Путин
До коментар #19 от "Руснаков":че удря почивен ден по нацитата. Благороден е. :)) :))
Кратко и ясно 😂😂😂
23 Ъъъъъъъъъ
До коментар #14 от "Русия убийци":"И от злоба атакуват останала част от Украйна."
Реално атаките към Киев започнаха след операция "Паяжина". Поне да бяха направили нещо с тази си простотия...🤣
24 Доктора
До коментар #12 от "Хахахаха":Този избяга вчера от болницата, твърдеше че той е прероден Ленин, обаче когато се върнело сесесерето щял да използва само корекомите.
25 Юбре дебре
Тя е била ударена с дрон"
Браво много точно обяснение 🤣🤣🤣 като цялата статия.
Фашистите ударили тук, ударили там в Украйна. Без да става ясно какво точно е ударено, ама е голяма работа
Ударени са отново цивилни сгради и цивилното население,така действа руският терористичен фашистко-болшевишки режим.
26 Путин трябва да бъде застрелян като псе
До коментар #21 от "Благодари на Путин":Ти бъзикаш ли се. Путин и компания са нацистите на нашето време. Отделно че той се гаври с българската писменост и се опитва да заличи историята на българската писменост.
Либерализацията евият на умряло
28 стоян георгиев
29 Муууу
До коментар #23 от "Ъъъъъъъъъ":Трябва да има още много операции Паяжина. Не трябва да спират. Украйна се бие с вързани ръце.
30 555
До коментар #1 от "Луганск":Ясно се вижда как подреждаш най-святото за теб… Поставяш Русия пред България в “Да живее”… Срамота!!!!!
31 Срамота
До коментар #25 от "Юбре дебре":Само детски градини с наемници и болници за ремонт на дронове.Как си позволяват,без да питат юрсулата?
32 Отдавна
33 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #25 от "Юбре дебре":"Ударени са отново цивилни сгради и цивилното население...."
Цивилното население понася ударите на режима в Киев, който премести "производството" в гъсто населени жилищни квартали.🤣
34 минувач
35 Дудов
36 Това пожарче
37 онзи
До коментар #32 от "Отдавна":Днес сградата , утре - бункера на зеля .Всичко по реда си .
38 Ъъъъъъъъъ
До коментар #29 от "Муууу":"Трябва да има още много операции Паяжина. Не трябва да спират."
Нали знаеш, че колкото повече мърдаш, толкова повече ти влиза? Или не го знаеш?
39 Укрофоб
До коментар #29 от "Муууу":Май и със затворена уста се бие Украйна.Нещо им вкараха и в устата
42 тоя
До коментар #34 от "минувач":Ако беше Нетаняху , първо щеше да удари бункера на зеления гном , после - останалото около него .
44 Удара е извършен
45 стоян георгиев
До коментар #33 от "Ъъъъъъъъъъ":Кое производство е пренесено в гъстонаселените райони?ти военен завод виждал ли сдали е възможно да бъде преместен?
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
47 Ъъъъъъъъ
До коментар #28 от "стоян георгиев":"следстиве украинските удари в русия пак има купони за бензин"
Скоро и у нас Стояне. Затова, вместо да пишеш по форуми за неща, от които не разбираш, стягай колелото, че ще ти трябва.🤣
48 смотань бандерець..
49 Механик
Под него пише: "Тя е била ударена с дрон".
Извод: Путин толкова много ви суровака с лопатата, че не разлиавате дрон от ракета.
п.п.
Бъдете рахат- това е само началото. В бъдеще нещата ви ще изгубят контрол тотално.
50 С думи прости
Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....
