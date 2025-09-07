"Ракета удари сградата на правителството в Киев

Пожар в сградата на кабинета на министрите на Украйна в Киев е обхванал над 1000 кв. м и усилията за потушаването му продължават, заяви министърът на вътрешните работи на страната Игор Клименко.

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че правителствената сграда на страната е пострадала при атака за първи път от конфликта.

„Спасителите са локализирали пожар с площ над 1000 квадратни метра и продължават да го гасят“, написа Клименко в своя Telegram канал. Според него в Киев работят над 400 спасители, участват над 100 единици техника и пожарни хеликоптери.

Руските войски нанесоха масиран удар срещу Украйна през нощта, поразявайки военни обекти и логистика на украинските въоръжени сили.

Както вече ФАКТИ съобщи, правителствена сграда в центъра на Киев бе поразена и се запали. Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че това се случва за първи път от началото на войната.

Руската армия атакува завод и хангари за ремонт на тежка техника и самолети в украинската столица и Киевска област.

Крюковският мост, основен логистичен център на украинските въоръжени сили в Кременчук, Полтавска област, също беше ударен. През последната седмица през него ежедневно са преминавали до 18 влака с военни товари.

Руснаците атакува и подразделение на украинските въоръжени сили, сграда с чуждестранни наемници и площадка за сглобяване на дронове в Суми и Сумска област, предаде РИА Новости.

Войските на Москва са ударили чуждестранни подразделения, както и украински бойци и хангар с верижни машини в Харковска област.

Няколко цели са ударени в Кривой Рог с хеликоптери - летището Долгинцевски и военен град.

Удари са нанесени по летището Школни в Одеса и Староконстантинов в Хмелницка област.

Около десет експлозии са били чути в Запорожие, По предварителна информация са поразени военни обекти,

Няколко серии експлозии са регистрирани в Днепропетровск.