Росен Желязков ще бъде на официално посещение в Черна гора на 8 и 9 септември

Министър-председателят Росен Желязков ще бъде на официално посещение в Република Черна гора на 8 и 9 септември 2025 година. Той ще проведе срещи с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на балканската държава – Яков Милатович, съобщават от пресцентъра на МС.
Предвидено е в първия ден от визитата да бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич ще подпишат споразумение за научно и технологично сътрудничество.
Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.
По повод празника на Съединението, който беше отбелязан преди ден, министър-председателят Росен Желязков ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години.
Предвидено е също така Росен Желязков да изнесе публична лекция пред студентите в университета.
В официалната делегацията ще бъдат също така вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще проведат срещи с техните черногорски колеги.
1 Дупничанин
Коментиран от #2
16:37 07.09.2025
2 Европеец
До коментар #1 от "Дупничанин":И с него си води и любовницата...
16:44 07.09.2025
3 Гамизз Дупее Фонн Дерее
Гнус, гнус, гнус - безкрайна. Безкрайна, нагла, атлантическа, русофобска, ционистка , нацистка, крадлива, корумпирана и просташка.
Коментиран от #5
16:47 07.09.2025
4 Как така бре
16:48 07.09.2025
5 Ха,ха
До коментар #3 от "Гамизз Дупее Фонн Дерее":Никой не го кани на каймановите острови 🏝️🏝️
16:54 07.09.2025
6 Мдаа
16:55 07.09.2025
7 Големия 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 1666
16:55 07.09.2025
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:55 07.09.2025
9 Ама какво нищожество е само
16:57 07.09.2025
10 Моше Честния с "Чесна 208 В"
РазБОЙКО има фирми с име "Монтенегро 1" и
"Монтенегро 8" през които пере пари в ИМОТИ
17:00 07.09.2025
11 55 от Козлодуй
17:00 07.09.2025
12 Ами като не може с Китай
17:03 07.09.2025
15 Нещастен крадлив мафиот
17:05 07.09.2025