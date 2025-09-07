Новини
Росен Желязков ще бъде на официално посещение в Черна гора на 8 и 9 септември

7 Септември, 2025 16:32

Росен Желязков ще бъде на официално посещение в Черна гора на 8 и 9 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков ще бъде на официално посещение в Република Черна гора на 8 и 9 септември 2025 година. Той ще проведе срещи с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на балканската държава – Яков Милатович, съобщават от пресцентъра на МС.

Предвидено е в първия ден от визитата да бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич ще подпишат споразумение за научно и технологично сътрудничество.

Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.

По повод празника на Съединението, който беше отбелязан преди ден, министър-председателят Росен Желязков ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години.

Предвидено е също така Росен Желязков да изнесе публична лекция пред студентите в университета.

В официалната делегацията ще бъдат също така вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще проведат срещи с техните черногорски колеги.


