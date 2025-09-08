Израел уби 52-ма палестинци за ден в Газа

Броят на жертвите от израелските удари срещу град Газа и околностите му за един ден достигна 52. Това съобщи телевизионният канал Ал Джазира, позовавайки се на източници от Министерството на здравеопазването на палестинския анклав. Според тях десетки жители са били откарани в болници с наранявания.

Отбелязва се, че на 6 септември 74 палестинци са станали жертва на израелски атаки в Газа.

Представител на местната служба за гражданска защита информира телевизионния канал, че най-малко 50 къщи са били напълно разрушени в града за 48 часа, а други 100 сгради са били повредени. Според него са били обстрелвани и лагери за разселени лица, създадени в Газа, където са били унищожени най-малко 200 палатки.

Палестинци, получаващи храна в центровете за разпределение на хуманитарна помощ, са били под обстрел. Според Ал Джазира 85 души са били ранени, 8 са починали от нараняванията си.

Както съобщава агенция Maan, над 90 хиляди жители са напуснали Газа през последните дни, насочвайки се към хуманитарната зона в района Ел-Маваси, която е създадена в южната част на анклава.

Според нея, на 7 септември израелските военновъздушни сили са разрушили третата многоетажна сграда в центъра на Газа. Официалният представител на Израелските отбранителни сили, Авихай Едри, е поискал спешна евакуация на жителите ѝ преди въздушни удари по високата сграда. Според израелските военни, радикали от палестинското движение Хамас са превърнали високите сгради в „терористични инфраструктурни обекти“, оборудвайки ги с камери за наблюдение, командни пунктове и снайперски и противотанкови огневи позиции.

Върховният съд на Израел постанови, че палестинските затворници трябва да получават достатъчно храна и разпореди прекратяване на политиката за намаляване на дажбите, прилагана от министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на местни медии.

Съдът прие петиция, внесена от Асоциацията за граждански права в Израел, която бе заявила, че условията за палестинските затворници в израелските затвори са се влошили значително след атаките от 7 октомври 2023 г. и последвалия конфликт в Газа.

Според организацията мнозина палестински затворници, сред които има и бойци, участвали в атаките от 7 октомври, са много недохранени.

Крайнодесният министър на националната сигурност Бен-Гвир разкритикува решението, като обвини съда, че защитава „отвратителни убийци, похитители и изнасилвачи“.

Заложниците, които все още са държани от палестинската екстремистка групировка „Хамас“ в Газа, нямат такава защита, аргументира се той в публикация в „Екс“

„Ще продължим да предоставяме на затворниците минималните условия, изисквани от закона“, заяви Бен-Гвир.

Министърът на правосъдието Ярив Левин също разкритикува решението, сравнявайки съдиите от Върховния съд с членовете на журито в популярното кулинарно шоу „МастърШеф“ (MasterChef).

Левин е движеща сила в усилията на правителството да отслаби Върховния съд на Израел, отбелязва ДПА.