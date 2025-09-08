Новини
Вицепрезидентът Йотова стана почетен жител на румънския Стар Бешенов

Вицепрезидентът Йотова стана почетен жител на румънския Стар Бешенов

8 Септември, 2025

Вицепрезидентът Йотова стана почетен жител на румънския Стар Бешенов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Вицепрезидентът Илияна Йотова стана почетен жител на Стар Бешенов в Румъния. Церемонията се проведе в рамките на празнично заседание на Общинския съвет, водено от кмета Боно Кукалан. По-рано през деня Йотова откри учебната година в създаденото преди 280 години от българи училище в Стар Бешенов - Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий", който действа непрекъснато от 1745 г. насам, пише БТА.

През август 2013 г. и Христо Стоичков стана почетен жител на Стар Бешенов. Това се случи по време на откриването на стадион в селото, който носи неговото име, като признание за спортните му успехи и патриотизма му. Стадионът е единственият в света, кръстен на футболната ни легенда. Откриването му бе уникално събитие не само за банатските българи, които живеят там, но и за Румъния, защото за пръв път спортно съоръжение е кръстено на звезда от друга държава.

Почетни жители на Стар Бешенов са и Никола Миркович - предходният депутат на българското малцинство в румънския парламент и отец Яни Василчин, патриарх на общността и автор на много книги за банатските българи.

Католическите българи от Банат са най-старата българска диаспора в Румъния днес. Те се заселват по тези места през 1738 г. след потушаването на Чипровското въстание. Според данни от последното официално преброяване на населението от 2021 г. Стар Бешенов има 3 827 жители. От тях 1 631 са представители на българския етнос, което представлява почти 43 процента от цялото население.


  • 1 Кан Кубрат

    4 1 Отговор
    Това са земите на Велика България.

    13:05 08.09.2025

  • 2 Варна 3

    8 0 Отговор
    Ако Велика България съществуваше и днес, щяхме да бъдем голямата държава в Европа след Русия. И щяхме да имаме процъфтяваща икономика, ако Османската империя не е завладяла нас. И не само това, но не трябва да има русофили, защато те така съсипаха нашето бъдеще на България. Да живее България и българският народ! 🇧🇬❤️

    Коментиран от #6, #7, #9, #12

    13:11 08.09.2025

  • 3 Смешки

    2 2 Отговор
    А на Турну Мъгурели?

    13:13 08.09.2025

  • 4 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Велика чест! Всички световни лидери се стремят да станат почетни жители на Стар Бешенов, но малцина имат тази чест.

    13:14 08.09.2025

  • 5 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Аз като съм почетен гражданин на Факултето и кво .голям праз ...

    13:14 08.09.2025

  • 8 Таkа.

    4 4 Отговор
    Някога сме били най-умният народ, но благодарение на Сърбия, Русия и русофилите у нас за съжаление в България сме съсипани.

    Коментиран от #11

    13:19 08.09.2025

  • 9 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Аби ,тии веднъж спомена ,че ходиш в Турсия да посещаваш роднини ,явно сии дълбоко законспириран калмар по родопски под прикритие ,яяяя изплюй камъчето .

    13:20 08.09.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    2 2 Отговор
    Те тая падна на колене пред главният руски поп от КГБ, Гундяев да му целува ръце на Шипка, след което раздаде хиляди бг паспорти на руските шпиони!

    Коментиран от #13

    13:21 08.09.2025

  • 11 Ами Нети

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Таkа.":

    Съсипан си щото на изхода викаш вход и те мррррррдаттт яко у прррррделллооо.

    13:22 08.09.2025

  • 12 Варна е руска губерния!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Там е русофила Коце цигането от Максуда и Възраждане!

    13:23 08.09.2025

  • 13 Бат Сали-Енергото

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    Кат не щеш ръка да целуваш ,па целувай тогава бат Салиевия ,Нямаш никъффф проблем ,ако си алергичен към сиренье и млечни продукти .

    13:24 08.09.2025

  • 14 Таkа.

    3 1 Отговор
    Траките са били първият народ, стъпили на българска земя. През 681 г. кан Аспарух създава Първата българска държава. В предишните години сме били велики. Но после през 1800те години за съжаление се унижаваме пред Русия и това спира нашето бъдеще. Да си припомнят историята, когато си върнахме Южна Добруджа през 1940 година, как СССР нападнал нас? Сравнявам го със Сръбско-българската война. И СССР отново нападнал нас през 1944 година и така комунизмът ограби бъдещето на България. Сега България вече не е както преди.

    Коментиран от #16

    13:25 08.09.2025

  • 15 Попето

    5 0 Отговор
    Гледах репортаж за селото и училището. Селото е чисто и уредено, а училището е просто великолепно!

    13:26 08.09.2025

  • 16 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Таkа.":

    Великата Българска цивилизация е на 50 000 години но се крие и унищожава от Хазарите и Данайците.

    13:36 08.09.2025

  • 17 Беро

    1 0 Отговор
    Йотова със сигурност може да се превърне, автоматически в:Старое место,Старо бърдо,
    Старуха извергил, Старата планина, Старата вещица и каквото си пожелае! Гадев също!!!

    14:11 08.09.2025

  • 18 Паци

    0 0 Отговор
    Чудесно, айде чао

    14:18 08.09.2025

  • 19 Някой

    1 0 Отговор
    Тая кокошка да си остане там и да не се връща в България.

    14:24 08.09.2025

