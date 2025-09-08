Вицепрезидентът Йотова стана почетен жител на румънския Стар Бешенов

Вицепрезидентът Илияна Йотова стана почетен жител на Стар Бешенов в Румъния. Церемонията се проведе в рамките на празнично заседание на Общинския съвет, водено от кмета Боно Кукалан. По-рано през деня Йотова откри учебната година в създаденото преди 280 години от българи училище в Стар Бешенов - Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий", който действа непрекъснато от 1745 г. насам, пише БТА.
През август 2013 г. и Христо Стоичков стана почетен жител на Стар Бешенов. Това се случи по време на откриването на стадион в селото, който носи неговото име, като признание за спортните му успехи и патриотизма му. Стадионът е единственият в света, кръстен на футболната ни легенда. Откриването му бе уникално събитие не само за банатските българи, които живеят там, но и за Румъния, защото за пръв път спортно съоръжение е кръстено на звезда от друга държава.
Почетни жители на Стар Бешенов са и Никола Миркович - предходният депутат на българското малцинство в румънския парламент и отец Яни Василчин, патриарх на общността и автор на много книги за банатските българи.
Католическите българи от Банат са най-старата българска диаспора в Румъния днес. Те се заселват по тези места през 1738 г. след потушаването на Чипровското въстание. Според данни от последното официално преброяване на населението от 2021 г. Стар Бешенов има 3 827 жители. От тях 1 631 са представители на българския етнос, което представлява почти 43 процента от цялото население.
1 Кан Кубрат
13:05 08.09.2025
2 Варна 3
Коментиран от #6, #7, #9, #12
13:11 08.09.2025
3 Смешки
13:13 08.09.2025
4 Абсурдистан
13:14 08.09.2025
5 стоян георгиев
13:14 08.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Таkа.
Коментиран от #11
13:19 08.09.2025
9 Димитър Георгиев
До коментар #2 от "Варна 3":Аби ,тии веднъж спомена ,че ходиш в Турсия да посещаваш роднини ,явно сии дълбоко законспириран калмар по родопски под прикритие ,яяяя изплюй камъчето .
13:20 08.09.2025
10 Ганя Путинофила
Коментиран от #13
13:21 08.09.2025
11 Ами Нети
До коментар #8 от "Таkа.":Съсипан си щото на изхода викаш вход и те мррррррдаттт яко у прррррделллооо.
13:22 08.09.2025
12 Варна е руска губерния!
До коментар #2 от "Варна 3":Там е русофила Коце цигането от Максуда и Възраждане!
13:23 08.09.2025
13 Бат Сали-Енергото
До коментар #10 от "Ганя Путинофила":Кат не щеш ръка да целуваш ,па целувай тогава бат Салиевия ,Нямаш никъффф проблем ,ако си алергичен към сиренье и млечни продукти .
13:24 08.09.2025
14 Таkа.
Коментиран от #16
13:25 08.09.2025
15 Попето
13:26 08.09.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Таkа.":Великата Българска цивилизация е на 50 000 години но се крие и унищожава от Хазарите и Данайците.
13:36 08.09.2025
17 Беро
Старуха извергил, Старата планина, Старата вещица и каквото си пожелае! Гадев също!!!
14:11 08.09.2025
18 Паци
14:18 08.09.2025
19 Някой
14:24 08.09.2025