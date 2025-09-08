Убиха двама полицаи при въоръжено нападение в Измир

Двама полицаи бяха убити в Измир в Западна Турция, когато тийнейджър нападна полицейски участък с огнестрелно оръжие.
Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая обяви започването на разследване и потвърди ареста на нападателя. „Извършено е въоръжено нападение срещу полицейския участък в Балчова в Измир. За съжаление, началникът на полицията, старши инспектор първи клас Мухсин Айдемир, и полицай Хасан Акин бяха убити. Полицай Омер Амилаг беше тежко ранен, а полицай Мурат Даглъ беше леко ранен. 16-годишен заподозрян с инициали Е.Б. е задържан. „Започнато е разследване на инцидента“, пише Йерликая в H.
Районният полицейски участък Салих Ишгерен беше нападнат. Нападателят е 16-годишен тийнейджър, който е открил огън по служители на реда с пистолет. Все още няма информация за мотивите на извършителя.
Главната прокуратура на града започна съдебно разследване на въоръженото нападение.
„Главната прокуратура на Измир незабавно започна съдебно разследване на инцидента. Двама заместник-главни прокурори и шестима прокурори са назначени да ръководят разследването“, заяви в Х. Йълмаз Тунч, ръководител на турското Министерство на правосъдието.
