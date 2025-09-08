Новини
Убиха двама полицаи при въоръжено нападение в Измир

Убиха двама полицаи при въоръжено нападение в Измир

8 Септември, 2025 13:33

Заподозреният в извършване на престъплението -годишен младеж е арестуван

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Двама полицаи бяха убити в Измир в Западна Турция, когато тийнейджър нападна полицейски участък с огнестрелно оръжие.

Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая обяви започването на разследване и потвърди ареста на нападателя. „Извършено е въоръжено нападение срещу полицейския участък в Балчова в Измир. За съжаление, началникът на полицията, старши инспектор първи клас Мухсин Айдемир, и полицай Хасан Акин бяха убити. Полицай Омер Амилаг беше тежко ранен, а полицай Мурат Даглъ беше леко ранен. 16-годишен заподозрян с инициали Е.Б. е задържан. „Започнато е разследване на инцидента“, пише Йерликая в H.

Районният полицейски участък Салих Ишгерен беше нападнат. Нападателят е 16-годишен тийнейджър, който е открил огън по служители на реда с пистолет. Все още няма информация за мотивите на извършителя.

Главната прокуратура на града започна съдебно разследване на въоръженото нападение.

„Главната прокуратура на Измир незабавно започна съдебно разследване на инцидента. Двама заместник-главни прокурори и шестима прокурори са назначени да ръководят разследването“, заяви в Х. Йълмаз Тунч, ръководител на турското Министерство на правосъдието.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    Не ми се мисли, какво ще стане с русенското РПУ, ако пацаните от Русе набарат някое автоматично пушкало..

    Коментиран от #2

    13:36 08.09.2025

  • 2 Варна 3

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Най-добре да си вземем нещата в свои ръце, отколкото да вярваме в полицията. Слабо правосъдие и контрол.

    Коментиран от #3

    13:39 08.09.2025

  • 3 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Вие във Варна за референдум ли призовавате?

    13:40 08.09.2025

  • 4 Механик

    5 4 Отговор
    Абе,оставете ги тия полицаи в Измир! Кажете как е Зели? Добре ли е, тази сутрин свършил ли си е добре работата в 00-та? Нещо не е или искал? Няма ли нужда да му преведем по 2, а защо не и по три заплати?

    13:41 08.09.2025

  • 5 виктория

    9 0 Отговор
    че е годишен да, ама колко!! мисирки!!

    13:43 08.09.2025

  • 6 минувач

    6 0 Отговор
    Султанът му е изтървал края , щом и вчерашни почнаха да стрелят ....

    13:50 08.09.2025

