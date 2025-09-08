Новини
Брюксел въвежда военни патрули поради зачестилите стрелби

8 Септември, 2025 14:03 701 27

Франкен: Нашата столица Брюксел е катастрофа по отношение на сигурността

Брюксел въвежда военни патрули поради зачестилите стрелби - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Военните започнаха да патрулират по улиците на Брюксел поради зачестилите стрелби в столицата, свързани с войни между наркобанди.

Съвместни патрули на военните и полицията първо ще бъдат разположени в центъра на Брюксел, който е най-засегнат от трафика на наркотици“, се казва в изявление на министъра на сигурността и вътрешните работи на страната Бернар Куентин.

Той получи пълна подкрепа от министъра на отбраната Тео Франкен. „Нашата столица Брюксел е катастрофа по отношение на сигурността.“ „Трябва да си върнем контрола над града“, пише той в X.

Министерството на вътрешните работи също обеща да отпусне 20 млн. EUR за инсталиране на нови видеокамери в най-проблемните райони на града, където процъфтява трафикът на наркотици и оръжия.

Френскоезичните социалисти, които са политически опоненти както на френскоговорящия либерал Куентин, така и на фламандския националист Франкен, изразиха мнение, че изпращането на армия по улиците на столицата няма да даде резултати и обвиниха министрите, че се „опиват да имитират“ президента на САЩ Доналд Тръмп.

Престъпната ситуация в Брюксел се влоши рязко през последните две години, стрелби в града се случват няколко пъти седмично, а по улиците на столицата се регистрира рязко увеличение на броя на случаите на кражби и насилие. В същото време ситуацията е много различна в богатите и бедните райони на града. Най-опасните райони в Брюксел се считат за център (с изключение на... няколко главни туристически улици), общините Моленбек (северозапад), Андерлехт (запад), търговските улици по Брюкселския канал и районите около Северната и Южната гари на столицата.

Военни патрули се появиха за първи път по улиците на Брюксел след терористичните атаки на летището и метрото в Брюксел през 2016 г., извършени от същата войнствена групировка, свързана с терористичната организация „Ислямска държава“, която извърши терористичните атаки в Париж през есента на 2015 г. Тя беше базирана в Моленбек. Военните патрули продължиха повече от година.


  • 1 минувач

    17 0 Отговор
    А тръгнали нас да оправят ....

    Коментиран от #26

    14:04 08.09.2025

  • 2 Росен Желязков

    15 0 Отговор
    Пазете Урсула!

    14:05 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    В САЩ също тече СВО.Тръмп окупира Вашингтон, Чикаго и Балтимор и сега армията настъпва към Сан Франциско и Лос Анджелис.

    14:09 08.09.2025

  • 5 Наемник

    11 0 Отговор
    А у нас кога?

    14:09 08.09.2025

  • 6 Механик

    17 1 Отговор
    Ауууу, не мой да бъде!!! Столицата на "клуба на богатите", майката и пазителката на демокрацията е обладана от престъпност, наркотици и се водят ежедневни престрелки, че чак се налага да се въвежда полицейски час????
    Еххх, само да въведем еврото и ще се присъединим към демокрацията!!!

    14:10 08.09.2025

  • 7 Хеми значи бензин

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А те от тия агитки какви са според тебе.
    Едно време хората са били расисти за да не пускат чужденци. Сега мелето е между бежанци кой да се докопа до помощите.

    14:10 08.09.2025

  • 8 Циливилизация

    14 1 Отговор
    Пффф, нали там били цивилизовани, нали били културни хора и голямата работа? А то какво се оказва? Белгийците били пълни диваци. Стрелят се по столицата, наводнили се с наркотици. И ние от тия пример трябвало да вземаме. Айде няма нужда. И Боко и Шиши горди, че ни вкарали с тия в един отбор. Само не ми става ясно, западняците нали готвят война срещу Русия, ако си разположат армията в столицата, кой ще пратят в Украйна?

    14:10 08.09.2025

  • 9 Вашето Мнение

    10 1 Отговор
    Eс започна с раззмера на краставиците и ще завърши с масови убийства и мизерия.

    14:11 08.09.2025

  • 10 Ужас

    12 1 Отговор
    Тези в държавите си не могат да въведат ред, но щяли да пращат войски да осигуряват сигурността на Украйна.

    Коментиран от #12

    14:11 08.09.2025

  • 11 Личи

    4 2 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    14:14 08.09.2025

  • 12 Вашето Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ужас":

    Наскоро бях в париж, тия там са яко закъсали, полицията е безмълвен свидетел. Тия са толкова смешни, когато твърдят, че ще изпращат миротворци в украйна, че няма накъде.

    14:14 08.09.2025

  • 13 Пу ти н

    4 1 Отговор
    Само СВО ще оправи нещата, ако е нужно обадете ми се за помощ

    14:17 08.09.2025

  • 14 Точно по примера на Хитлер 1/1

    3 0 Отговор
    Брюксел въвежда военни патрули ..

    14:17 08.09.2025

  • 15 Бак лу ци

    3 0 Отговор
    Европа се напълни...... Европа УМИРА...

    14:19 08.09.2025

  • 16 Брюксел въвежда военни патрули...

    4 0 Отговор
     че пак се сетих .... И колко пъти трябва да питаме? А?
    .....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    14:19 08.09.2025

  • 17 Люси от Пловдив

    3 0 Отговор
    Скоро в брюксел, после и в други евроградове ще се появят любезнае человеки, които ще освободят европа от управниците и, престъпниците и и прайдовете и. Тогава континента ни ще бъде годен за живеене отново.

    14:20 08.09.2025

  • 18 Само питам

    6 0 Отговор
    А кога ще е готов 19-ти пакет санкции...

    14:20 08.09.2025

  • 19 Дедо

    1 1 Отговор
    В големите столици е така. В по малките градове и села из провинцията не.

    Коментиран от #23

    14:21 08.09.2025

  • 20 Ами честито!

    4 0 Отговор
    (Военните започнаха да патрулират по улиците на Брюксел) ...това е Атлантизма, това е Ционизма ...

    14:21 08.09.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Гледаме на живо филма на ужасите-
    "МЪЛЧАЕНИЕТО на БЪЛГАРИТЕ( АГНЕТА) "
    Какво беше казал оня пияния Ж. Борел.
    " Цветущата градина Ес и останалата джунгла"
    Айде честито!
    А аз съм " в Русия съм, в Русия съм"

    14:22 08.09.2025

  • 22 онзи

    2 0 Отговор
    Путин ще им оправи кирливите ризи и на урсулите , и тям подобните извращения !

    Коментиран от #27

    14:24 08.09.2025

  • 23 тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дедо":

    В малките населени места е още по-зле , там полицията не е така съсредоточена , както в столицата и големите градове !

    14:25 08.09.2025

  • 24 Урсулиците:

    1 0 Отговор
    Брюксел въвежда военно положение!
    ЕС става второ НАТО!
    Преименуваме Европейски Съюз в "Европейски Военен Съюз"
    Готвим се за Война с Русия, Иран и Китай

    14:26 08.09.2025

  • 25 Оправяйте се пичове ....

    0 0 Отговор
    Аз от 20 декември се изнасям за Грузия а после може и по на изток. В Грузия ако ви пусна снимки какъв имот съм си купил само за 193 000 евра ще почнете да скачате от балконите на панелките

    14:26 08.09.2025

  • 26 @@@

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "минувач":

    Грешиш минувачо!
    Не са тръгнали нас да оправят,
    А са тръгнали нас да Ограбват!

    14:27 08.09.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "онзи":

    А-а-а-а-а, нееее, тоя път сами. Преди 80 г руснаците помогнаха.Тоя път - сами си яжте това, кое-то сте си го надробили.Щото за 80 забравихте какво е нацизм, че и изкарахте Русия виновна. Айде у левооо

    14:27 08.09.2025

