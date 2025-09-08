Брюксел въвежда военни патрули поради зачестилите стрелби

Военните започнаха да патрулират по улиците на Брюксел поради зачестилите стрелби в столицата, свързани с войни между наркобанди.
„Съвместни патрули на военните и полицията първо ще бъдат разположени в центъра на Брюксел, който е най-засегнат от трафика на наркотици“, се казва в изявление на министъра на сигурността и вътрешните работи на страната Бернар Куентин.
Той получи пълна подкрепа от министъра на отбраната Тео Франкен. „Нашата столица Брюксел е катастрофа по отношение на сигурността.“ „Трябва да си върнем контрола над града“, пише той в X.
Министерството на вътрешните работи също обеща да отпусне 20 млн. EUR за инсталиране на нови видеокамери в най-проблемните райони на града, където процъфтява трафикът на наркотици и оръжия.
Френскоезичните социалисти, които са политически опоненти както на френскоговорящия либерал Куентин, така и на фламандския националист Франкен, изразиха мнение, че изпращането на армия по улиците на столицата няма да даде резултати и обвиниха министрите, че се „опиват да имитират“ президента на САЩ Доналд Тръмп.
Престъпната ситуация в Брюксел се влоши рязко през последните две години, стрелби в града се случват няколко пъти седмично, а по улиците на столицата се регистрира рязко увеличение на броя на случаите на кражби и насилие. В същото време ситуацията е много различна в богатите и бедните райони на града. Най-опасните райони в Брюксел се считат за център (с изключение на... няколко главни туристически улици), общините Моленбек (северозапад), Андерлехт (запад), търговските улици по Брюкселския канал и районите около Северната и Южната гари на столицата.
Военни патрули се появиха за първи път по улиците на Брюксел след терористичните атаки на летището и метрото в Брюксел през 2016 г., извършени от същата войнствена групировка, свързана с терористичната организация „Ислямска държава“, която извърши терористичните атаки в Париж през есента на 2015 г. Тя беше базирана в Моленбек. Военните патрули продължиха повече от година.
