CBS: Тръмп иска да замрази „милиарди долари" чуждестранна помощ

CBS: Тръмп иска да замрази „милиарди долари“ чуждестранна помощ

8 Септември, 2025 21:13, обновена 8 Септември, 2025 21:22

Администрацията на американския президент иска от Върховния съд да потвърди решението на правителството

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да потвърди решението на правителството да замрази милиарди долари, отпуснати преди това от Конгреса за чуждестранна помощ, съобщи CBS News.

Според канала, съответната петиция е подадена от представители на администрацията, след като апелативният съд във Вашингтон отказа да се съгласи с правителството на 5 септември. В съответствие с решението на по-долната инстанция, администрацията на Тръмп трябва да похарчи най-малко 4 милиарда долара, чието отпускане за чуждестранна помощ е било предварително одобрено от Конгреса на САЩ, до 30 септември, тоест до края на текущата фискална година.

Както отбелязва The Washington Post, от своя страна средствата трябва да бъдат използвани за доставка на храна, лекарства, а също и за предоставяне на „помощ за развитие“. Процесът засяга още 6,5 милиарда долара чуждестранна помощ, но, както пише изданието, Министерството на правосъдието на САЩ предварително е заявило ясно, че възнамерява да ги похарчи в рамките на установения срок.

В края на юли Тръмп подписа закон, с който се намаляват държавните разходи за чуждестранна помощ и финансиране на обществените радио- и телевизионни оператори NPR и PBS с общо 9 милиарда долара. Според документа, 7,9 милиарда долара, отпуснати на Държавния департамент за дейността на Американската агенция за международно развитие (USAID), ще се върнат във федералния бюджет.

На 3 февруари администрацията на Тръмп практически преустанови дейността на USAID, която се използваше за прилагане на американската външна политика и беше инструмент за влияние върху други страни. На 10 март държавният секретар на САЩ Марко Рубио, назначен за временен ръководител на USAID, съобщи, че след одит правителството е прекратило 83% от програмите на ведомството.


