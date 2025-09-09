Новини
Свят »
Франция »
Свински глави открити пред няколко джамии в Париж: Полицията започна разследване

Свински глави открити пред няколко джамии в Париж: Полицията започна разследване

9 Септември, 2025 13:59 1 569 30

  • франция-
  • свински глави-
  • джамии-
  • париж-
  • разследване

Властите осъждат действията като обида към мюсюлманите и започват разследване за насаждане на омраза

Свински глави открити пред няколко джамии в Париж: Полицията започна разследване - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Свински глави се появиха пред няколко джамии в Париж, съобщиха властите, осъждайки това като обида към мюсюлманите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Франция има най-голямата мюсюлманска популация в Европа - над 6 милиона души, за които прасетата се считат за нечисти.

„Веднага беше започнато разследване“, заяви шефът на парижката полиция Лоран Нунес в „Екс“. „Прави се всичко възможно, за да бъдат намерени виновниците за тези подли деяния.“

Парижката прокуратура съобщи, че свинските глави са били открити пред поне две джамии в Париж и една точно извън чертите на града. Свинска глава е била намерена и в куфар пред джамия в северната част на френската столица.

На едно от местата е било изписана със синьо думата „Макрон“, добавиха от прокуратурата, очевидна препратка към френския президент Еманюел Макрон, чието внимание в момента е погълнато от политическа и фискална криза, отбелязва Ройтерс.

Парижката полиция започна разследване за насаждане на омраза и дискриминация.

Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо осъди действията. „Искам нашите сънародници мюсюлмани да могат да изповядват вярата си спокойно“, каза той. „Разбирам, че се чувстват наранени.“


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 6 Отговор
    Засега.....

    14:01 09.09.2025

  • 2 Свинчо

    36 7 Отговор
    Не само там трябва,и пред синагогите трябва и то повечко и да са тлъсти,евреите обичат това

    14:01 09.09.2025

  • 3 Не е ли по-лесно

    28 8 Отговор
    да изгонят мюсюлманите от Франция, или пък да ги приобщят към християнската вяра?

    14:03 09.09.2025

  • 4 тъпи франки

    16 4 Отговор
    тва е да моат си напраат пача и пастет.беСплатно

    14:03 09.09.2025

  • 5 Самьiй вежливьiй из люде

    34 4 Отговор
    Във България 2 СВИНСКИ главния управляват тая на Дебелян и ЛОЙКО

    Коментиран от #6, #21

    14:04 09.09.2025

  • 6 груz200

    3 16 Отговор

    До коментар #5 от "Самьiй вежливьiй из люде":

    торбичката те чака

    14:05 09.09.2025

  • 7 Слава Русия

    25 6 Отговор
    Заслужи си Европа атентатите европейците са най скапаната цивилизация с най калпавите и мръсни лобистки закони Европа трябва да бъде пометена

    14:07 09.09.2025

  • 8 Соваж бейби

    24 4 Отговор
    Сутринта от смях се полях с горещо кафе като чух обръщам се 🤣 видео материала е супер доволна съм ,почва се .Поздравления не вярвах че ще го публикувате не е политикоконкретно за някой хора ,и в Англия хората масово протестират срещу мигрантите.

    14:08 09.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така се прави!

    20 2 Отговор
    Браво на извършителите!

    14:21 09.09.2025

  • 14 Никой

    14 2 Отговор
    Да питат първо Пеевски и Борисов . Там имаше една съдебна палата, един Лозан . Още тогава ни подсказаха ,че ще ни управляват един ден заедно, ама ние не повервахме .

    14:25 09.09.2025

  • 15 Соваж бейби

    19 3 Отговор

    До коментар #12 от "Наглецо":

    Много е противно и това с облеклото ,жените са като фантоми покрити с плат не им се смея а ги съжалявам, мъжете се молят по земята на пътя с килимчета по техни празници по бензиностанции .Опитват се да си прокарат техните манталитети ама няма да стане .Както каза Земур хубаво е се закрият всички джемии и на тяхно място се построят децки ,градини училища ...това е мое мнение довършвам Земур. Джемии не са нужни в Европа, да се връщат по родините си !

    14:25 09.09.2025

  • 16 Като не им

    14 2 Отговор
    Харесва и са обидени да си ходят у дома там не им ли харесва . Париж не е това което беше, даже Тръмп им го каза.

    14:34 09.09.2025

  • 17 АМ ЧИ ПЛОЩАДА ПРЕД

    10 0 Отговор
    ДЖАМИЯТА Е ОБЩЕСТВЕННО МЯСТО
    РАСЛЕДВАНЕТО ЯВНО Е ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БИООТПАДЪЦИ

    14:40 09.09.2025

  • 18 ежко

    8 0 Отговор
    Ха,ха...А когато катун емигранти виси пред портата ти,дали властите почват разследване?Главите нали са били пред жьамиите,а не вътре?

    14:51 09.09.2025

  • 19 Тома

    9 0 Отговор
    След фалита на Франция започват само на пача да се гощават

    14:51 09.09.2025

  • 20 6135

    6 0 Отговор
    Не разбирам защо търсят хора?
    Те прасетата са стачкували срещу порочните коледни обичаи и са извършили ритуално самоубийство.

    14:51 09.09.2025

  • 21 Иронията е

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Самьiй вежливьiй из люде":

    Че свиня управлява ДПС

    14:56 09.09.2025

  • 22 ники

    6 0 Отговор
    Умишлени, злонамерени действия... После какво стана.... Има начин да се променят нещата....всички, които "правят бели" да бъдат депортирани до съответната държава. Да се върнат там от където са. Като има строги мерки, да видим кой, как и какво.... Но, на определени кръгове това напрежение му изнася...

    14:56 09.09.2025

  • 23 смешкофци не виждат по далече от носа си

    4 0 Отговор
    а търсите ли тез така активно дето подпалиха коли и разграбиха магазини и избиха французи по време на вълнения на черни и кафяви?


    Прави се всичко възможно, за да бъдат намерени виновниците за тези подли деяния

    14:59 09.09.2025

  • 24 Невероятно удоволствие

    1 1 Отговор
    е да разбереш че джамиите се превръщат в кочини.
    Някой от правоверните не си ли е прибрал кървавият къс месо за домашна употреба.

    15:01 09.09.2025

  • 25 Точно ционистите

    3 0 Отговор
    Това го правят със Свинските глави ! Впрочем ако някъде има изкоп за джамия ходят и хвърлят свински трупове и там не може да се строи ...

    15:08 09.09.2025

  • 26 Полицията започна разследване

    1 0 Отговор
    Но надали ли нещо ще свършат..

    15:10 09.09.2025

  • 27 Така е

    2 0 Отговор
    За съжаление в Париж има все още много евреи. Трябва да бъдат изселени всички които имат двойно гражданство

    15:13 09.09.2025

  • 28 Боклуците от Мосад

    2 0 Отговор
    Правят провокации. Това е истината

    15:16 09.09.2025

  • 29 🐷🐷🐷🐷

    2 0 Отговор
    🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷 машалаааа

    15:16 09.09.2025

  • 30 Англичанина Мохамед

    1 0 Отговор
    Въй въй въй ама ния хапваме свинско ама се крием

    15:21 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания