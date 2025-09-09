Свински глави открити пред няколко джамии в Париж: Полицията започна разследване

Свински глави се появиха пред няколко джамии в Париж, съобщиха властите, осъждайки това като обида към мюсюлманите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Франция има най-голямата мюсюлманска популация в Европа - над 6 милиона души, за които прасетата се считат за нечисти.
„Веднага беше започнато разследване“, заяви шефът на парижката полиция Лоран Нунес в „Екс“. „Прави се всичко възможно, за да бъдат намерени виновниците за тези подли деяния.“
Парижката прокуратура съобщи, че свинските глави са били открити пред поне две джамии в Париж и една точно извън чертите на града. Свинска глава е била намерена и в куфар пред джамия в северната част на френската столица.
На едно от местата е било изписана със синьо думата „Макрон“, добавиха от прокуратурата, очевидна препратка към френския президент Еманюел Макрон, чието внимание в момента е погълнато от политическа и фискална криза, отбелязва Ройтерс.
Парижката полиция започна разследване за насаждане на омраза и дискриминация.
Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо осъди действията. „Искам нашите сънародници мюсюлмани да могат да изповядват вярата си спокойно“, каза той. „Разбирам, че се чувстват наранени.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
14:01 09.09.2025
2 Свинчо
14:01 09.09.2025
3 Не е ли по-лесно
14:03 09.09.2025
4 тъпи франки
14:03 09.09.2025
5 Самьiй вежливьiй из люде
Коментиран от #6, #21
14:04 09.09.2025
6 груz200
До коментар #5 от "Самьiй вежливьiй из люде":торбичката те чака
14:05 09.09.2025
7 Слава Русия
14:07 09.09.2025
8 Соваж бейби
14:08 09.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Така се прави!
14:21 09.09.2025
14 Никой
14:25 09.09.2025
15 Соваж бейби
До коментар #12 от "Наглецо":Много е противно и това с облеклото ,жените са като фантоми покрити с плат не им се смея а ги съжалявам, мъжете се молят по земята на пътя с килимчета по техни празници по бензиностанции .Опитват се да си прокарат техните манталитети ама няма да стане .Както каза Земур хубаво е се закрият всички джемии и на тяхно място се построят децки ,градини училища ...това е мое мнение довършвам Земур. Джемии не са нужни в Европа, да се връщат по родините си !
14:25 09.09.2025
16 Като не им
14:34 09.09.2025
17 АМ ЧИ ПЛОЩАДА ПРЕД
РАСЛЕДВАНЕТО ЯВНО Е ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БИООТПАДЪЦИ
14:40 09.09.2025
18 ежко
14:51 09.09.2025
19 Тома
14:51 09.09.2025
20 6135
Те прасетата са стачкували срещу порочните коледни обичаи и са извършили ритуално самоубийство.
14:51 09.09.2025
21 Иронията е
До коментар #5 от "Самьiй вежливьiй из люде":Че свиня управлява ДПС
14:56 09.09.2025
22 ники
14:56 09.09.2025
23 смешкофци не виждат по далече от носа си
Прави се всичко възможно, за да бъдат намерени виновниците за тези подли деяния
14:59 09.09.2025
24 Невероятно удоволствие
Някой от правоверните не си ли е прибрал кървавият къс месо за домашна употреба.
15:01 09.09.2025
25 Точно ционистите
15:08 09.09.2025
26 Полицията започна разследване
15:10 09.09.2025
27 Така е
15:13 09.09.2025
28 Боклуците от Мосад
15:16 09.09.2025
29 🐷🐷🐷🐷
15:16 09.09.2025
30 Англичанина Мохамед
15:21 09.09.2025