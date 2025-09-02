Лъже ли Кремъл за напредъка си в Украйна?

Руското военно ръководство разкрасява данните за военните си успехи в Украйна: те са с една трета по-високи от реалните, твърдят във Вашингтонския Институт за изследване на войната.
Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов значително е преувеличил постиженията на руската армия в Украйна по време на пролетно-лятната настъпателна кампания - до този извод стигат анализатори от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ИИВ) в ежедневния си обзор за неделя, 31 август.
Според Герасимов от март 2025 г. досега руските войски са превзели 149 населени места и над 3 500 кв. км украинска територия. Данните на ИИВ, който е проучил снимки и видеоматериал от фронта, показват, че руската армия е успяла да завземе едва 2 346 кв. км територия и 130 населени места. Освен това, според анализаторите, Русия е окупирала 76,7% от Донецка област, 73,2% от Херсонска област и 73% от Запорожка област, а не съответно 79%, 76% и 74%, както твърди Герасимов. Съвпадат обаче оценките на руското министерство на отбраната и на ИИВ за Луганска област – руснаците контролират 99,7% от нея.
Москва се опитва да дезинформира Запада
Анализаторите на Института за изследване на войната смятат, че с официалните си съобщения за руски успехи Москва се опитва да създаде фалшиво усещане за бърз напредък и по този начин да повлияе на западната политика. "Кремъл се опитва да убеди Запада, че Русия неизбежно ще постигне военните си цели на бойното поле, затова Украйна трябва да отстъпи пред руските искания, а Западът съответно да спре подкрепата си за Украйна", се казва в доклада.
Русия премълчава тежките загуби и бавния темп на настъпление
Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки", пишат те.
Киев: Кремъл се опитва да представи желаното за действително
Командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) също постави под въпрос твърденията на Руската федерация за предполагаеми успехи в руското настъпление през последните няколко месеца. Киев нарече изявлението на Валерий Герасимов "откровена лъжа" и "опит за пожелателно мислене".
Украинските въоръжени сили твърдят, че през пролетта и лятото Русия не е установила контрол над нито един голям град, а представяните в Москва данни са "значително преувеличени".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Руски захватчик
Коментиран от #29
19:06 02.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Путинистче идиотче
19:07 02.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зануляване на европлебея
Масово мъжете посещават молове, барови, работят или са отдавна в чужбина, та кой?
Коментиран от #41
19:07 02.09.2025
8 Пич
Коментиран от #13
19:08 02.09.2025
9 Руски захватчик
19:08 02.09.2025
10 защо
Истината само в DW, УНИАН И факти!
19:09 02.09.2025
11 Вашето Мнение
19:09 02.09.2025
12 Госあ
19:11 02.09.2025
13 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #8 от "Пич":Лее се руска кръв, не натовска....руснаците в окопите, натовци по плажовете......иначе напредъка на раша е ясен....четири години война и още са в ..ДОНБАС.
Коментиран от #16
19:11 02.09.2025
14 Вашето Мнение
19:12 02.09.2025
15 лъже дойче теле
бълнуват насън копейки как ги харчат в Москва
19:13 02.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Съдията
Коментиран от #34
19:13 02.09.2025
18 Руски захватчик
19:13 02.09.2025
19 Още новини от Украйна
19:15 02.09.2025
20 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #16 от "Вашето Мнение":Истината е такава......руснаците гинат в окопите, Аз,натовеца съм на...плажа.
Коментиран от #60
19:15 02.09.2025
21 Каунь
Коментиран от #24
19:15 02.09.2025
22 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:15 02.09.2025
23 Путин зацикли в Украйна
19:17 02.09.2025
24 Перемогата.....
До коментар #21 от "Каунь":Като СВОто.....
Коментиран от #32
19:17 02.09.2025
25 Име
Коментиран от #27
19:18 02.09.2025
26 Путинистче идиотче
19:19 02.09.2025
27 Кой ли признава Крим
До коментар #25 от "Име":За НЕукраински....
19:20 02.09.2025
28 Мъките Путинови
Коментиран от #33
19:22 02.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Я трай
Коментиран от #37
19:24 02.09.2025
31 Двуличие
19:25 02.09.2025
32 факуса
До коментар #24 от "Перемогата.....":ха ха що ли само зеле напира за преговори и задругата на длъжниците с пакетчета кърпички
19:26 02.09.2025
33 Каунь
До коментар #28 от "Мъките Путинови":Друго си е мъките на Тръмп и Зеленски да спрат конфликта....и единия и другия за това ги избраха......
Коментиран от #36
19:27 02.09.2025
34 Варненец
До коментар #17 от "Съдията":А варите са в Лисабон, нали?🤣
19:27 02.09.2025
35 Полюс
19:32 02.09.2025
36 Оръжие на Тръмп
До коментар #33 от "Каунь":Трепе руснаци. Путин са ръкува с Тръмп....трепача на руснаци....Явно харесва на Путин да избиват руснаците с американско оръжие....и Зеленски участва в това трепане
19:33 02.09.2025
37 То и Путин ПРОСИ
До коментар #30 от "Я трай":От АЯТОЛАХА И КИМ.....И на путинистите им скъсват гьона...вече четвърта година.
19:35 02.09.2025
38 бир хабер
Благодаря ти, че дойде и ни каза истината за размерите, с които нашите управляващи (Корнелия Нинова, още ли твърдиш, че не си давала оръжие на Украйна?) са нарушили Божията заповед за България - Пълен неутралитет. 1/3 от оръжията за Украйна е дала....България....
Коментиран от #57
19:36 02.09.2025
39 Путинистче идиотче
19:37 02.09.2025
40 Ъъъъъъъ
Сега ще видят кон боб яде ли?
Коментиран от #45, #46
19:38 02.09.2025
41 Хахахаха
До коментар #7 от "Зануляване на европлебея":Путлера сам си воюва. Плаща оръжията от двете страни. Такъв е плана на хаяско.
19:38 02.09.2025
42 АЗОВ
19:39 02.09.2025
43 Прави впечатление ,че
19:40 02.09.2025
44 Механик
Нашият вожд Зели там си пие кафето 3-та година. Както обеща.
А ние ревем, че Путин не иска мир, не щото руснаците ни превземат, ами щото се грижим за техните животи.
п.п.
Само като прочетох заглавието и вече знаех кой е написал буломача.
Коментиран от #47
19:41 02.09.2025
45 АЗОВ
До коментар #40 от "Ъъъъъъъ":Путин събира сто хиляден башибозук за атака на Покровск. Ние готвим сто хиляди дрона ...камикадзета....
Коментиран от #48
19:41 02.09.2025
46 Раша отдавна няма елитни части...
До коментар #40 от "Ъъъъъъъ":ВСУ още през 2022 им раздаде билети за концертите на Кобзон .
Коментиран от #51
19:42 02.09.2025
47 Путинистче идиотче
До коментар #44 от "Механик":Избягахме от Киев, Харков, Херсон, Изюм.....ВСУ ни показа как се прави...СВО
Коментиран от #55
19:43 02.09.2025
48 Ъъъъъъъъ
До коментар #45 от "АЗОВ":"Ние готвим сто хиляди дрона ...камикадзета...."
Живи и здрави!
19:44 02.09.2025
49 Хе хе...
Да ва у жалките миcиpkи продажни, да ва!
Ха ха ха ха ха ха!
Коментиран от #53
19:44 02.09.2025
50 Оръжие на Тръмп
19:45 02.09.2025
51 Ъъъъъъъъъ
До коментар #46 от "Раша отдавна няма елитни части...":"ВСУ още през 2022 им раздаде билети за концертите на Кобзон ."
Добре!
19:45 02.09.2025
52 Полюс
Коментиран от #59
19:45 02.09.2025
53 Херсон е още руски и
До коментар #49 от "Хе хе...":крайцера Москва плува в Днепър ...
Коментиран от #66
19:46 02.09.2025
54 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
19:47 02.09.2025
55 Механик
До коментар #47 от "Путинистче идиотче":Интересно що Зели реве, че Путин не иска да говори за мир? Нали побеждавате?
Коментиран от #58, #68
19:48 02.09.2025
56 Яко се лъже за войната
19:49 02.09.2025
57 Комерсант
До коментар #38 от "бир хабер":Ние сме българи православни, понятие славяни е измислено от руснаците през 18 век за да се опитат да бъдат начело, ама не става. Дали сме на Украйна и Русия азбука и преведени религиозни книги. Рашките не признават.
19:51 02.09.2025
58 Путин не може да говори за мир
До коментар #55 от "Механик":Докато НАТОВСКО оръжие избива руснаците....прошка за агресора вече нема да има.
19:51 02.09.2025
59 Ъъъъъъъъ
До коментар #52 от "Полюс":"Срам, че в БГ има хора подкрепящи войната...."
Ми то много срамни неща има в България, но това е за друга тема....Иначе за войната, тя е факт и твоя протест няма никакво значение. Не можеш да спреш гората да се разлиства, колкото и да протестираш. Просто е дошло време разделно и трябва да избереш страна. Това е! И вие и ние сме направили своя избор.
19:51 02.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Баш Балък
Коментиран от #64
19:55 02.09.2025
62 Аааа, не така
До коментар #60 от "Като":С обиди не става......факт е че съм на...плажа....факт е че руснаците мрът като хлебарки.....факт е че в ЕС се живее мирно, а в путинова Русия падат бомби....Путин сам се нахендри на големия....
19:56 02.09.2025
63 DW дежурните Лъжци и маниполатори!!
19:59 02.09.2025
64 Тва не го мисли.....
До коментар #61 от "Баш Балък":Украйна си е направила сметката....дали това важи за РУСИЯ.
19:59 02.09.2025
65 Абе
20:02 02.09.2025
66 Хе хе...
До коментар #53 от "Херсон е още руски и":Я, една жалка миcиpka се разпозна!
Сега да видим ще има ли и други...
20:03 02.09.2025
67 нннн
Вярно, че руснаците послъгват, но украинците водят с няколко обиколки в това отношение.
20:04 02.09.2025
68 Хахахаха
До коментар #55 от "Механик":Зеленски говори за мир, защото докато ВСУ удря по военни обекти, путлера стреля по жилищните сгради и убива цивилни и деца. За това търси мир.
20:04 02.09.2025
69 Комерсант
20:08 02.09.2025