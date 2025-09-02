Новини
Лъже ли Кремъл за напредъка си в Украйна?
  Тема: Украйна

Лъже ли Кремъл за напредъка си в Украйна?

2 Септември, 2025

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов значително е преувеличил постиженията на руската армия в Украйна по време на пролетно-лятната настъпателна кампания

Лъже ли Кремъл за напредъка си в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руското военно ръководство разкрасява данните за военните си успехи в Украйна: те са с една трета по-високи от реалните, твърдят във Вашингтонския Институт за изследване на войната.

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов значително е преувеличил постиженията на руската армия в Украйна по време на пролетно-лятната настъпателна кампания - до този извод стигат анализатори от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ИИВ) в ежедневния си обзор за неделя, 31 август.

Според Герасимов от март 2025 г. досега руските войски са превзели 149 населени места и над 3 500 кв. км украинска територия. Данните на ИИВ, който е проучил снимки и видеоматериал от фронта, показват, че руската армия е успяла да завземе едва 2 346 кв. км територия и 130 населени места. Освен това, според анализаторите, Русия е окупирала 76,7% от Донецка област, 73,2% от Херсонска област и 73% от Запорожка област, а не съответно 79%, 76% и 74%, както твърди Герасимов. Съвпадат обаче оценките на руското министерство на отбраната и на ИИВ за Луганска област – руснаците контролират 99,7% от нея.

Москва се опитва да дезинформира Запада

Анализаторите на Института за изследване на войната смятат, че с официалните си съобщения за руски успехи Москва се опитва да създаде фалшиво усещане за бърз напредък и по този начин да повлияе на западната политика. "Кремъл се опитва да убеди Запада, че Русия неизбежно ще постигне военните си цели на бойното поле, затова Украйна трябва да отстъпи пред руските искания, а Западът съответно да спре подкрепата си за Украйна", се казва в доклада.

Русия премълчава тежките загуби и бавния темп на настъпление

Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки", пишат те.

Киев: Кремъл се опитва да представи желаното за действително

Командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) също постави под въпрос твърденията на Руската федерация за предполагаеми успехи в руското настъпление през последните няколко месеца. Киев нарече изявлението на Валерий Герасимов "откровена лъжа" и "опит за пожелателно мислене".

Украинските въоръжени сили твърдят, че през пролетта и лятото Русия не е установила контрол над нито един голям град, а представяните в Москва данни са "значително преувеличени".


