Прецизна атака срещу висшето ръководство на Хамас! Израел удари столицата на Катар (ВИДЕО)

Израел се е опитал да атакува представители на "Хамас" в Катар, предаде Ройтерс, като се позова на израелското армейско радио, цитирано от БТА.
Катарската телевизия "Ал Джазира", която цитира представители на радикалната палестинска групировка, уточни, че става въпрос за преговарящите за спиране на огъня.
Израелските медии цитираха високопоставен израелски представител, който заяви, че цел на нападението са били върховните лидери на "Хамас", включително ръководителят ѝ за ивицата Газа - Халил ал Хая.
Няколко взрива бяха чути днес в Доха, съобщиха очевидци пред Ройтерс. Дим е забелязан да се издига над района "Катара" в столицата, добавиха те.
В изявлението на израелската армия обаче не се уточнява в кой район на Доха е извършена атаката. Военните подчертаха, че са предприети стъпки за минимизиране на щетите за мирните граждани.
Израел съобщи, че е информирал САЩ за намеренията си преди удара в Катар, а израелският телевизионен "Канал 12" добави, че Тръмп е дал "зелена светлина" за нападението.
Властите в Катар от своя страна определиха атаката като грубо нарушение на всички норми на международното право.
Prime Minister's Office:
Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.
Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в публикация в X, че Израел поема пълна отговорност за атаката: "Днешните действия срещу висшите терористични лидери на Хамас бяха изцяло независима израелска операция. Израел ги инициира, Израел ги проведе и Израел поема пълна отговорност."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И пак
Коментиран от #4, #28, #39
17:28 09.09.2025
2 Тръмп предложи мир за Газа, последва
Коментиран от #24
17:30 09.09.2025
3 Удрят
17:31 09.09.2025
4 Мдаа
До коментар #1 от "И пак":Какмо осъждане, целия ЕС е окупиран от тях, включително и Великобритания и САЩ
Коментиран от #50
17:31 09.09.2025
5 някой
17:32 09.09.2025
6 Фантастично
Коментиран от #40
17:33 09.09.2025
7 О,чуден
Коментиран от #10
17:33 09.09.2025
8 Ти си чао!
Коментиран от #30, #56
17:36 09.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
До коментар #7 от "О,чуден":Голяма грешка но ще дойде ден когато ще му издигнат паметни от 24 карата злато направен от еврейски зъби.
17:38 09.09.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #20
17:38 09.09.2025
12 бен Ходжа
Коментиран от #16
17:43 09.09.2025
13 реалистъ
17:45 09.09.2025
14 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
17:46 09.09.2025
15 Емил Стефанов
17:46 09.09.2025
16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #12 от "бен Ходжа":По-вероятно е американската база да закрие Катар.. ма ти си вервай...
17:47 09.09.2025
17 Паскал
Коментиран от #29
17:48 09.09.2025
18 Паскал
Коментиран от #21, #25
17:49 09.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 не може да бъде
До коментар #11 от "Последния Софиянец":За мен е странно защо никой не казва и дума какъв уникален прецедент създават израелците!?Няма да говорим за нарушаването на международното право за това по какъв начин може да бъде обявен един човек за престъпник и да бъде преследван за това как е подкопан в момента авторитета на ООН международния ред и тем. подобни.За мен с този удар израелците създават прецедент даже по -вреден/разрушителен от създаването на Косово -значи сега всяка държава която може да си позволи това може да нанесе удар по чужда територия където са отседнали хора обявени за престъпници по законите на съответната държава!?Би трябвало в ООН в САЩ в западните държави сега да бият тревога ....но пълно мълчание!?Западните държави общо взето сега са силни заедно -макар че това вече не е съвсем сигурно- но може да дойде момент когато някоя от тях да се окаже в много критично положение !?
Коментиран от #48, #63
17:52 09.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Жълтопаветен канибал
ско-пеното ОО/Не ще каже ли нещо по въпроса?
17:55 09.09.2025
23 Евроджендърията
До коментар #19 от "Жълтопаветен канибал":мъцка срещу Израел постоянно, защо спиш? Синекосите небинарни с палестински флагове до преди няколко месеца бяха окупирали американските кампуси, бродят из Лондон през ден.
Коментиран от #27
17:57 09.09.2025
24 Не првскачай!
До коментар #2 от "Тръмп предложи мир за Газа, последва":Тръмп предложи мир в Га за, Хамас извърши атентат в Йерусалим. Тръмп ги остави на Израел
17:58 09.09.2025
25 Неопределено атланте
До коментар #18 от "Паскал":Костадинов е пич! А такива полово неопределени атлантета като теб, виете жално до кофите за боклук на посолството, с надеждата да ви подхвърлят някой и друг центов сребърник, че и днес е ден, и днес ви е нужна дозата пвц-бира+торбичка ц200...
17:59 09.09.2025
26 гошо
18:00 09.09.2025
27 Жълтопаветен канибал
До коментар #23 от "Евроджендърията":Аха, и на кой пакет санкции сме срещу режима в Израел?
18:01 09.09.2025
28 ха, ха, ха...
До коментар #1 от "И пак":Я помисли пак на трезва глава! Санкции на Русия, на Иран, на Катар, Ирак на дистанционно управление, Сирия незнайно какво бъдеще я чака и накрая петрола 500$ за барел. Нали тогава всички ще се върнат към потулените и затрити от петролната мафия изобретения на други енергийни източници, ще ги отупат от прахта, ще ги доусъвършенстват и гигантските петролни шейхове, които държат енергийния сектор на цялата планета в ръцете си ще увяхнат като мушкато. Само у нас БАН, още от преди 15 години, имат готово разработено изпробвано изобретение за производство на няколко пъти по евтино от АЕЦ електричество от сероводорда в Черно море, от който само в момента има запаси за над 200 години и непрекъснато нарастват, но енергийната мафия е вложила огромни усилия и средства това да не бъде популяризирано или внедрено за да не се случи. Напиши в Гугъл " Електричество от сероводорода в Черно море " и ще останеш като гръмнат ако не си знаел досега нищо по темата. И това не е всичко, по света има десетки изобратения за евтина енергия, но затрити по същия начин. Може би пъвия е бил още Никола Тесла (1856 – 1943), който вместо двигател в автомобила си вгражда електромотор и електронно устройство, което го захранва от ефира или като той го нарича "Етера".
Коментиран от #64
18:02 09.09.2025
29 Бегай
До коментар #17 от "Паскал":Бе,нямаш нищо общо с темата…
18:04 09.09.2025
30 Дио
До коментар #8 от "Ти си чао!":Опа и адреса и името ти научих.Да видим кой сега е чао
18:05 09.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЗОРО
Коментиран от #34, #36
18:06 09.09.2025
33 Фидан
Коментиран от #44
18:10 09.09.2025
34 Евреин
До коментар #32 от "ЗОРО":Теророзъм е само това, което нашите свободни западни медии определят за такова.
18:11 09.09.2025
35 Левски
18:12 09.09.2025
36 хибридка
До коментар #32 от "ЗОРО":Неее ако го бяха направили руснаците е тероризъм, ако са юдеите е прецизна атака!
18:12 09.09.2025
37 ЦИРК
Срам и позор за държавата Катар, явно нито могат да осигурят безопастност на гражданите си, гостите, туристите нито да защитят инвестициите в Катар.
18:12 09.09.2025
38 ,,Прецизна атака" викате...?!
18:12 09.09.2025
39 Да ви имам заглавието
До коментар #1 от "И пак":Това е обявяване на война. Егати платените "журналисти".
18:14 09.09.2025
40 Путин многоходовия
До коментар #6 от "Фантастично":Милиционер съм ве. Парите ми са на запад.
18:15 09.09.2025
41 Тъмен субект
Коментиран от #62
18:15 09.09.2025
42 сдгсдфхфдбж
Коментиран от #58
18:16 09.09.2025
43 Тръмп дал зелена
18:17 09.09.2025
44 руските
До коментар #33 от "Фидан":марионетки в потрес! Скоро ще им дойде реда. Злобата ви трябва да се изкорени.
18:18 09.09.2025
45 Нормално
18:18 09.09.2025
46 Сигурно
18:19 09.09.2025
47 Доктор
18:20 09.09.2025
48 ЦИРК
До коментар #20 от "не може да бъде":Няма и да кажат, те си го знаят всички. Обаче САЩ застава зад Израел, а ЕС е слаб, зависим и прогнил, за да изрази каквато и да е позиция срещу САЩ. Освен това ЕС политиката е безпринципна и лицемерна - говорят за международно право, за защита на човешки права, а в същтото време това е само когато на някой от политиците им е изгодно (не на държавни интереси и на населението в Европа а лични интереси на политици).
Всъщност Израел изби и прогони от домовете им много повече хора от колкото Русия в Украйна за 4 години, наруши много повече международни правила и закони, направи стотици прецеденти които ще се ползват в бъдеще. Обаче нищо тишина и мълчание от "великия" ЕС страх ги е да гъкнат щото Тръмп ще ги напляска.
18:21 09.09.2025
49 Господа управляващи
Коментиран от #57
18:21 09.09.2025
50 Асен Студен кладенец
До коментар #4 от "Мдаа":Луд ли си или ти плащат ? Англия държи къде негласно къде официално една трета свят като колонии. Другата една трета колонии се пада на ФАЩ. Третата на източните държави Русия,Китай и т.н. Няма нищо случайно, всичко е чиста калколация срещу обикновеното население, защото вече е ненужно масово и навсякъде, но тъй като не може да изчезне изведнъж ....
18:21 09.09.2025
51 Наи-доволни
18:22 09.09.2025
52 хаоситите
18:22 09.09.2025
53 Георги
18:27 09.09.2025
54 Хохо Бохо
18:29 09.09.2025
55 Бегай
18:30 09.09.2025
56 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Ти си чао!":Митове и легенди за слабомизъчни инвалиди. Ти гледай ГРУ да не ти вдигне мерника.
18:31 09.09.2025
57 Факт
До коментар #49 от "Господа управляващи":Избиват с благословията на ЕС и САЩ. Даже оръжие им дават!?!
18:32 09.09.2025
58 Отде
До коментар #42 от "сдгсдфхфдбж":да знае човек.....с тая политика у нас, Герб може да се окаже крило на групировката. Ще ревем ли, ще се радваме ли, как мислиш?
18:36 09.09.2025
59 ко стана
18:37 09.09.2025
60 Жълтопаветен канибал
18:37 09.09.2025
61 гидро
18:38 09.09.2025
62 Мн си
До коментар #41 от "Тъмен субект":глпв, бе смешник.
18:38 09.09.2025
63 Дааа
До коментар #20 от "не може да бъде":Следват руския пример .Един като си позволи ,и всички го правят
18:40 09.09.2025
64 си дзън
До коментар #28 от "ха, ха, ха...":Такааа. Сега помисли какво ще стане ако избухне една от ядрените глави на потопената Масква.
Определено е добър детонатор на сероводорода в Черно море, който ако гръмне - нали се сещаш...
18:40 09.09.2025