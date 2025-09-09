Новини
Прецизна атака срещу висшето ръководство на Хамас! Израел удари столицата на Катар (ВИДЕО)

Прецизна атака срещу висшето ръководство на Хамас! Израел удари столицата на Катар (ВИДЕО)

9 Септември, 2025 17:26, обновена 9 Септември, 2025 18:02 3 403 64

Израелският телевизионен Канал 12 съобщи, позовавайки се на високопоставен източник от правителството, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал зелена светлина за операцията

Прецизна атака срещу висшето ръководство на Хамас! Израел удари столицата на Катар (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел се е опитал да атакува представители на "Хамас" в Катар, предаде Ройтерс, като се позова на израелското армейско радио, цитирано от БТА.

Катарската телевизия "Ал Джазира", която цитира представители на радикалната палестинска групировка, уточни, че става въпрос за преговарящите за спиране на огъня.

Израелските медии цитираха високопоставен израелски представител, който заяви, че цел на нападението са били върховните лидери на "Хамас", включително ръководителят ѝ за ивицата Газа - Халил ал Хая.

Няколко взрива бяха чути днес в Доха, съобщиха очевидци пред Ройтерс. Дим е забелязан да се издига над района "Катара" в столицата, добавиха те.

В изявлението на израелската армия обаче не се уточнява в кой район на Доха е извършена атаката. Военните подчертаха, че са предприети стъпки за минимизиране на щетите за мирните граждани.

Израел съобщи, че е информирал САЩ за намеренията си преди удара в Катар, а израелският телевизионен "Канал 12" добави, че Тръмп е дал "зелена светлина" за нападението.

Властите в Катар от своя страна определиха атаката като грубо нарушение на всички норми на международното право.

Prime Minister's Office:

Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.

Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в публикация в X, че Израел поема пълна отговорност за атаката: "Днешните действия срещу висшите терористични лидери на Хамас бяха изцяло независима израелска операция. Израел ги инициира, Израел ги проведе и Израел поема пълна отговорност."


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И пак

    83 14 Отговор
    Няма осъждане и санкции от ЕС и САЩ

    Коментиран от #4, #28, #39

    17:28 09.09.2025

  • 2 Тръмп предложи мир за Газа, последва

    18 36 Отговор
    атака срещу ръководството на Хамас в Доха. След срещата на Путин и Тръмп в Аляска започна един мир не ти е работа. Русия в пъти ожесточи атаките срещу Украйна. Краснов не иска да разбере, че на него и на Путин не може да се вярва, защото обикновено става точно обратното!

    Коментиран от #24

    17:30 09.09.2025

  • 3 Удрят

    60 1 Отговор
    и окото им не мигва , при това сега и Катар .

    17:31 09.09.2025

  • 4 Мдаа

    68 7 Отговор

    До коментар #1 от "И пак":

    Какмо осъждане, целия ЕС е окупиран от тях, включително и Великобритания и САЩ

    Коментиран от #50

    17:31 09.09.2025

  • 5 някой

    5 5 Отговор
    Няма как с такъв самолет да е. Това е най-хубавият самолет, той не се изнася.

    17:32 09.09.2025

  • 6 Фантастично

    71 8 Отговор
    Сега близкият изток ще се обърне и срещу САЩ. Израел прави каквото си иска, светът гледа безучастно.

    Коментиран от #40

    17:33 09.09.2025

  • 7 О,чуден

    58 5 Отговор
    Само да питам- какво беше онова с газовите камери и по-точно ащо го спряха?!

    Коментиран от #10

    17:33 09.09.2025

  • 8 Ти си чао!

    23 17 Отговор
    Ако МОСАД ти вдигне мерника.

    Коментиран от #30, #56

    17:36 09.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    31 7 Отговор

    До коментар #7 от "О,чуден":

    Голяма грешка но ще дойде ден когато ще му издигнат паметни от 24 карата злато направен от еврейски зъби.

    17:38 09.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    32 7 Отговор
    Утре може да ударят и у нас.

    Коментиран от #20

    17:38 09.09.2025

  • 12 бен Ходжа

    50 7 Отговор
    "Доналд Тръмп е дал зелена светлина за операцията""- чудесен повод Катар да закрие американската база на своя територия. С такива приятели - не ти трябват врагове.

    Коментиран от #16

    17:43 09.09.2025

  • 13 реалистъ

    30 6 Отговор
    Докато мюсюлманските държави са разделени - Израел ще ги бомби и побеждава една по една. Да си направят мюсюлманско НАТО и атака срещу един член да значи атака срещу всички, и тогава ционистите ще спрат.

    17:45 09.09.2025

  • 14 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    10 15 Отговор
    Удри Биби..нема да ги жалиш...

    17:46 09.09.2025

  • 15 Емил Стефанов

    22 2 Отговор
    Арабската и турската продажност прави ционистите силни...

    17:46 09.09.2025

  • 16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    17 9 Отговор

    До коментар #12 от "бен Ходжа":

    По-вероятно е американската база да закрие Катар.. ма ти си вервай...

    17:47 09.09.2025

  • 17 Паскал

    19 29 Отговор
    Израел трепе наред съюзниците на расия и във форумите реват отново на умряло копейките. Костадин Костадинов яко треска Флора и харчи по нея парички от касата на възрожденците хахаха. няма по жалка пасмина от копейките от възраждане и феновете на бсп които изпълняват заповедите на пееевски хахахаха

    Коментиран от #29

    17:48 09.09.2025

  • 18 Паскал

    11 14 Отговор
    Костадин Костадинов копейката на боко и шиши изповядващ традиционите семейни цености го набива всяка неделя на Флора, ама жена му явно няма против защото текат яко парички от кражби

    Коментиран от #21, #25

    17:49 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не може да бъде

    28 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    За мен е странно защо никой не казва и дума какъв уникален прецедент създават израелците!?Няма да говорим за нарушаването на международното право за това по какъв начин може да бъде обявен един човек за престъпник и да бъде преследван за това как е подкопан в момента авторитета на ООН международния ред и тем. подобни.За мен с този удар израелците създават прецедент даже по -вреден/разрушителен от създаването на Косово -значи сега всяка държава която може да си позволи това може да нанесе удар по чужда територия където са отседнали хора обявени за престъпници по законите на съответната държава!?Би трябвало в ООН в САЩ в западните държави сега да бият тревога ....но пълно мълчание!?Западните държави общо взето сега са силни заедно -макар че това вече не е съвсем сигурно- но може да дойде момент когато някоя от тях да се окаже в много критично положение !?

    Коментиран от #48, #63

    17:52 09.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Жълтопаветен канибал

    22 1 Отговор
    Сега не разбрах, Евроджендърския Халифат(ЕС) ще мъцне ли този път, заради непредизвиканата и неоправдана военна агресия на Хитлеряху? А
    ско-пеното ОО/Не ще каже ли нещо по въпроса?

    17:55 09.09.2025

  • 23 Евроджендърията

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Жълтопаветен канибал":

    мъцка срещу Израел постоянно, защо спиш? Синекосите небинарни с палестински флагове до преди няколко месеца бяха окупирали американските кампуси, бродят из Лондон през ден.

    Коментиран от #27

    17:57 09.09.2025

  • 24 Не првскачай!

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп предложи мир за Газа, последва":

    Тръмп предложи мир в Га за, Хамас извърши атентат в Йерусалим. Тръмп ги остави на Израел

    17:58 09.09.2025

  • 25 Неопределено атланте

    8 6 Отговор

    До коментар #18 от "Паскал":

    Костадинов е пич! А такива полово неопределени атлантета като теб, виете жално до кофите за боклук на посолството, с надеждата да ви подхвърлят някой и друг центов сребърник, че и днес е ден, и днес ви е нужна дозата пвц-бира+торбичка ц200...

    17:59 09.09.2025

  • 26 гошо

    12 1 Отговор
    Чфте заслужават само едно нещо.

    18:00 09.09.2025

  • 27 Жълтопаветен канибал

    14 1 Отговор

    До коментар #23 от "Евроджендърията":

    Аха, и на кой пакет санкции сме срещу режима в Израел?

    18:01 09.09.2025

  • 28 ха, ха, ха...

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "И пак":

    Я помисли пак на трезва глава! Санкции на Русия, на Иран, на Катар, Ирак на дистанционно управление, Сирия незнайно какво бъдеще я чака и накрая петрола 500$ за барел. Нали тогава всички ще се върнат към потулените и затрити от петролната мафия изобретения на други енергийни източници, ще ги отупат от прахта, ще ги доусъвършенстват и гигантските петролни шейхове, които държат енергийния сектор на цялата планета в ръцете си ще увяхнат като мушкато. Само у нас БАН, още от преди 15 години, имат готово разработено изпробвано изобретение за производство на няколко пъти по евтино от АЕЦ електричество от сероводорда в Черно море, от който само в момента има запаси за над 200 години и непрекъснато нарастват, но енергийната мафия е вложила огромни усилия и средства това да не бъде популяризирано или внедрено за да не се случи. Напиши в Гугъл " Електричество от сероводорода в Черно море " и ще останеш като гръмнат ако не си знаел досега нищо по темата. И това не е всичко, по света има десетки изобратения за евтина енергия, но затрити по същия начин. Може би пъвия е бил още Никола Тесла (1856 – 1943), който вместо двигател в автомобила си вгражда електромотор и електронно устройство, което го захранва от ефира или като той го нарича "Етера".

    Коментиран от #64

    18:02 09.09.2025

  • 29 Бегай

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Паскал":

    Бе,нямаш нищо общо с темата…

    18:04 09.09.2025

  • 30 Дио

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ти си чао!":

    Опа и адреса и името ти научих.Да видим кой сега е чао

    18:05 09.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЗОРО

    17 0 Отговор
    Каква прецизна атака, това е тероризъм!

    Коментиран от #34, #36

    18:06 09.09.2025

  • 33 Фидан

    12 0 Отговор
    Имам колега иранец и той каза, че плана на еврейте е да завземат половината Близък Изток до 10 години. Даже ми начерта на картатата кой региони ще влезнат под крилото на еврейте и американците разбира се. Без САЩ нищо не правят

    Коментиран от #44

    18:10 09.09.2025

  • 34 Евреин

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЗОРО":

    Теророзъм е само това, което нашите свободни западни медии определят за такова.

    18:11 09.09.2025

  • 35 Левски

    13 0 Отговор
    Сега разбрахте ли най-после защо Хитлер ги е мразил, а после и целия свят. Но ще си получат заслуженото.

    18:12 09.09.2025

  • 36 хибридка

    11 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЗОРО":

    Неее ако го бяха направили руснаците е тероризъм, ако са юдеите е прецизна атака!

    18:12 09.09.2025

  • 37 ЦИРК

    9 0 Отговор
    Чудно е както е правило ПВО-то на Катар ? Всъщност то е Патриот от САЩ за незнаещите. Явно е и под пълен контрол на САЩ, т.е. ей това е американското оръжие - работи само когато е изгодно на САЩ, дори и да е в разрез със сигурността на държавата която го е закупила и платила.

    Срам и позор за държавата Катар, явно нито могат да осигурят безопастност на гражданите си, гостите, туристите нито да защитят инвестициите в Катар.

    18:12 09.09.2025

  • 38 ,,Прецизна атака" викате...?!

    12 0 Отговор
    Кой знае колко ли мирни граждани има натъркаляни наоколо,които Израелците, изобщо и по навик не ги отразяват...!

    18:12 09.09.2025

  • 39 Да ви имам заглавието

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "И пак":

    Това е обявяване на война. Егати платените "журналисти".

    18:14 09.09.2025

  • 40 Путин многоходовия

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Фантастично":

    Милиционер съм ве. Парите ми са на запад.

    18:15 09.09.2025

  • 41 Тъмен субект

    10 0 Отговор
    Т.е. исраелците могат да нападат която си искат държава по тяхно осмотрение и в техен интерес и всички други си мълчат. Няма санкции, заклеймяване. Те не са орки,човекоядци, чудовища и т.н. Интересни аршини са това. Направо да им се вържеш.

    Коментиран от #62

    18:15 09.09.2025

  • 42 сдгсдфхфдбж

    9 0 Отговор
    Лошо, създава се опасен прецедент. Утре могат да решат че в центъра на София има заседание на Хамас и да хвърлят 20 бомби. Много лошо.

    Коментиран от #58

    18:16 09.09.2025

  • 43 Тръмп дал зелена

    6 0 Отговор
    Жалко, цял самолет му подариха и пак ядец.

    18:17 09.09.2025

  • 44 руските

    1 9 Отговор

    До коментар #33 от "Фидан":

    марионетки в потрес! Скоро ще им дойде реда. Злобата ви трябва да се изкорени.

    18:18 09.09.2025

  • 45 Нормално

    3 0 Отговор
    Ройтерс е Ротшилд

    18:18 09.09.2025

  • 46 Сигурно

    2 5 Отговор
    не е трудно и дребното руско недоразумение да си намери майстора

    18:19 09.09.2025

  • 47 Доктор

    5 0 Отговор
    Тази държава е злокачествен тумор.

    18:20 09.09.2025

  • 48 ЦИРК

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    Няма и да кажат, те си го знаят всички. Обаче САЩ застава зад Израел, а ЕС е слаб, зависим и прогнил, за да изрази каквато и да е позиция срещу САЩ. Освен това ЕС политиката е безпринципна и лицемерна - говорят за международно право, за защита на човешки права, а в същтото време това е само когато на някой от политиците им е изгодно (не на държавни интереси и на населението в Европа а лични интереси на политици).

    Всъщност Израел изби и прогони от домовете им много повече хора от колкото Русия в Украйна за 4 години, наруши много повече международни правила и закони, направи стотици прецеденти които ще се ползват в бъдеще. Обаче нищо тишина и мълчание от "великия" ЕС страх ги е да гъкнат щото Тръмп ще ги напляска.

    18:21 09.09.2025

  • 49 Господа управляващи

    6 0 Отговор
    Санкции за Израел няма ли да налагаме.Или шефовете от европейския съюз не дават.Тия избиха една камара народ и никой нищо.Жалки сте

    Коментиран от #57

    18:21 09.09.2025

  • 50 Асен Студен кладенец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Луд ли си или ти плащат ? Англия държи къде негласно къде официално една трета свят като колонии. Другата една трета колонии се пада на ФАЩ. Третата на източните държави Русия,Китай и т.н. Няма нищо случайно, всичко е чиста калколация срещу обикновеното население, защото вече е ненужно масово и навсякъде, но тъй като не може да изчезне изведнъж ....

    18:21 09.09.2025

  • 51 Наи-доволни

    1 3 Отговор
    от това са катарците. От палестинските наглеци няма друг начин да се отървеш. Най-изплашени са путлеровите марионетки. За тях няма бъдеще!

    18:22 09.09.2025

  • 52 хаоситите

    0 2 Отговор
    дават фира !

    18:22 09.09.2025

  • 53 Георги

    2 0 Отговор
    друго си е "запада" . Рижият разрешава Израел да ударят в столицата на трета страна екипът на четвърта страна, който трябва да преговаря за мир?!?! Сега някой да вижда разлика с действията на Русия?

    18:27 09.09.2025

  • 54 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Колективни с евро ценности: санкции срещу агресора исраел ще има ли? Или не е удобно?

    18:29 09.09.2025

  • 55 Бегай

    1 0 Отговор
    Чудо големо. Колко и с Иран 🤣

    18:30 09.09.2025

  • 56 Хохо Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти си чао!":

    Митове и легенди за слабомизъчни инвалиди. Ти гледай ГРУ да не ти вдигне мерника.

    18:31 09.09.2025

  • 57 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Господа управляващи":

    Избиват с благословията на ЕС и САЩ. Даже оръжие им дават!?!

    18:32 09.09.2025

  • 58 Отде

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "сдгсдфхфдбж":

    да знае човек.....с тая политика у нас, Герб може да се окаже крило на групировката. Ще ревем ли, ще се радваме ли, как мислиш?

    18:36 09.09.2025

  • 59 ко стана

    0 0 Отговор
    Тоя самолет от снимката ги пръска . Как още никой не се е разциврил ?

    18:37 09.09.2025

  • 60 Жълтопаветен канибал

    0 0 Отговор
    Интересно ако Русия метне два Лешника в центъра на Германия, ама така Прецизно, колко точно реда сълзи и сополи, и клетви ще излеят всичките евродженди, от всичките континенти??

    18:37 09.09.2025

  • 61 гидро

    0 0 Отговор
    доминатус

    18:38 09.09.2025

  • 62 Мн си

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тъмен субект":

    глпв, бе смешник.

    18:38 09.09.2025

  • 63 Дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    Следват руския пример .Един като си позволи ,и всички го правят

    18:40 09.09.2025

  • 64 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ха, ха, ха...":

    Такааа. Сега помисли какво ще стане ако избухне една от ядрените глави на потопената Масква.
    Определено е добър детонатор на сероводорода в Черно море, който ако гръмне - нали се сещаш...

    18:40 09.09.2025