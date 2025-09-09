Прецизна атака срещу висшето ръководство на Хамас! Израел удари столицата на Катар (ВИДЕО)

Израел се е опитал да атакува представители на "Хамас" в Катар, предаде Ройтерс, като се позова на израелското армейско радио, цитирано от БТА.

Катарската телевизия "Ал Джазира", която цитира представители на радикалната палестинска групировка, уточни, че става въпрос за преговарящите за спиране на огъня.

Израелските медии цитираха високопоставен израелски представител, който заяви, че цел на нападението са били върховните лидери на "Хамас", включително ръководителят ѝ за ивицата Газа - Халил ал Хая.

Няколко взрива бяха чути днес в Доха, съобщиха очевидци пред Ройтерс. Дим е забелязан да се издига над района "Катара" в столицата, добавиха те.

В изявлението на израелската армия обаче не се уточнява в кой район на Доха е извършена атаката. Военните подчертаха, че са предприети стъпки за минимизиране на щетите за мирните граждани.

Израел съобщи, че е информирал САЩ за намеренията си преди удара в Катар, а израелският телевизионен "Канал 12" добави, че Тръмп е дал "зелена светлина" за нападението.

Властите в Катар от своя страна определиха атаката като грубо нарушение на всички норми на международното право.

Prime Minister's Office:



Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в публикация в X, че Израел поема пълна отговорност за атаката: "Днешните действия срещу висшите терористични лидери на Хамас бяха изцяло независима израелска операция. Израел ги инициира, Израел ги проведе и Израел поема пълна отговорност."