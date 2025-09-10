Новини
Свят »
Литва »
Литва предупреди: Никой в ​​НАТО вече не е в безопасност
  Тема: Украйна

Литва предупреди: Никой в ​​НАТО вече не е в безопасност

10 Септември, 2025 16:46 789 18

  • кястутис будрис-
  • литва-
  • нато-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна

Балтийската страна - член както на НАТО, така и на Европейския съюз - граничи с Русия и съюзника ѝ Беларус

Литва предупреди: Никой в ​​НАТО вече не е в безопасност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Нахлуването на руски дронове в страните членки на НАТО рискува да ескалира в "размяна на употреба на военна сила едни срещу други". За това предупреди литовският министър на външните работи Кястутис Будрис пред "Ройтерс".

Той избягваше употребата на думата "конфликт".

Още новини от Украйна

Полша свали дронове, които навлязоха в нейното въздушно пространство по време на масирана руска атака в Западна Украйна днес. Варшава нарече нахлуването "акт на агресия" и отбеляза първия път, когато страна членка на Алианса е стреляла по време на войната.

"Никой не е в безопасност тук, никой не е в безопасност в региона, никой не е в безопасност в Европа и в рамките на Алианса, защото тези инциденти са много близки до ситуациите, в които всичко ще ескалира", изтъкна Будрис.

"Имаме силен интерес - вероятно най-силния и най-голям - да избегнем тези сценарии. Сценарии, подобни на тези в някои ситуации, в които разменяме употреба на военна сила едни срещу други", отбеляза той, когато го попитаха дали подобни инциденти рискуват да въвлекат НАТО в директен конфликт с Русия.

Балтийската страна - член както на НАТО, така и на Европейския съюз - граничи с Русия и съюзника ѝ Беларус. Будрис обясни, че тя не е получила потвърждение, че нахлуването на руски дронове в съседна Полша е било умишлено.

Русия има отговорност да избягва бойни дронове, прелитащи над територията на НАТО, и НАТО трябва да изпрати "силно послание към Русия, че си имат работа с нещо, което може да ескалира", посочи той.

"В интерес на всички е да се избегне това, включително и на Русия", подчерта министърът.

По негови думи Алиансът трябва да работи за увеличаване на противовъздушната отбрана в балтийските страни и в Полша, които граничат с Русия или Беларус.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сократ

    22 3 Отговор
    Литва с население половин София няма да е зле да си наляга парцалите. Същото се отнася и за двата други представители на прибалтийските умирати.

    Коментиран от #11

    16:48 10.09.2025

  • 2 Рюте

    16 1 Отговор
    Литвва първа да обяви война на Русия и да се държи за член 5.

    Коментиран от #6

    16:48 10.09.2025

  • 3 Искахте мир пред сила

    21 0 Отговор
    Получихте го. Що реве тази селска маала...😪😪😪

    Коментиран от #5

    16:50 10.09.2025

  • 4 Атина Палада

    18 0 Отговор
    Добре де,Варшава го определила като акт на агресия.Ок! Но нота към Москва от страна на Варшава няма..Занемела е Варшава:))Значи нещо ме е наред...

    16:50 10.09.2025

  • 5 Да се чете

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Искахте мир пред сила":

    Мир ЧРЕЗ сила.

    16:51 10.09.2025

  • 6 Вашето Мнение

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Рюте":

    Докато чакат кой натювски пинчер ще им обяви война, руснаците умряха от смях.

    16:51 10.09.2025

  • 7 Абе

    14 0 Отговор
    Как пък всички нацистки държави от втората световна война лаят отново най-силно и сега?

    Коментиран от #10

    16:54 10.09.2025

  • 8 Гипето

    4 0 Отговор
    Най вече в оня регион

    16:54 10.09.2025

  • 9 Ма стига...

    6 3 Отговор
    Сте плашили хората с тази изтерзана бедна унищожена държавица.Не знам какви цели преследвате.Добре,че с.корея и иран ги въоръжава та да водят война пък народа и гладува и го е страх да се обади.

    16:55 10.09.2025

  • 10 ,,,,,,

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Ми протестанти бе

    16:56 10.09.2025

  • 11 Няма страшно

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сократ":

    Ако спрем да пращаме оръжие за братоубийствената война нищо не ни заплашва.
    Ако продължим поддържаме тази война с 1/3 от оръжието ще се стряскаме даже на сън от последствията.

    16:57 10.09.2025

  • 12 наблюдател

    5 0 Отговор
    Нещо за панаира във Франция?

    17:01 10.09.2025

  • 13 дядото

    5 2 Отговор
    в най-голяма опасност са малките петънца на картата,почти без население и с политици пълни със злоба към русия

    17:03 10.09.2025

  • 14 Българите са на страната на Русия!

    3 1 Отговор
    Пинчерите се разлаяха, но мечката дори не ги забелязва))

    17:09 10.09.2025

  • 15 Вие

    3 1 Отговор
    Мислехте цинично, че само украинци ще умират!?

    17:11 10.09.2025

  • 16 НАТО

    2 3 Отговор
    В крайна сметка ако се планира и реализира координирана атака срещу Русия от различни държави няма шанс!Защото Русия и най-вече Путин не е лидер на СССР,а на путинска Русия която не е нищо повече от дезинформация,корупция,бедност и серевнование за приятелството и одобрение на лидера.И е много слаба военно технически поради липса на капацитет и техника.

    17:17 10.09.2025

  • 17 Щом "не сме в безопасност"

    2 0 Отговор
    напускаме.
    Много скъпо ни излиза, а файда няма

    17:31 10.09.2025

  • 18 Спират им парите

    2 0 Отговор
    Затова и лаят. Ще трябва сами да се оправят, но знаят, че трудно ще могат, защото бюджетите им ще се продънят и народите ще се надигнат.

    17:32 10.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания