Литва предупреди: Никой в ​​НАТО вече не е в безопасност

Нахлуването на руски дронове в страните членки на НАТО рискува да ескалира в "размяна на употреба на военна сила едни срещу други". За това предупреди литовският министър на външните работи Кястутис Будрис пред "Ройтерс".

Той избягваше употребата на думата "конфликт".

Още новини от Украйна

Полша свали дронове, които навлязоха в нейното въздушно пространство по време на масирана руска атака в Западна Украйна днес. Варшава нарече нахлуването "акт на агресия" и отбеляза първия път, когато страна членка на Алианса е стреляла по време на войната.

"Никой не е в безопасност тук, никой не е в безопасност в региона, никой не е в безопасност в Европа и в рамките на Алианса, защото тези инциденти са много близки до ситуациите, в които всичко ще ескалира", изтъкна Будрис.

"Имаме силен интерес - вероятно най-силния и най-голям - да избегнем тези сценарии. Сценарии, подобни на тези в някои ситуации, в които разменяме употреба на военна сила едни срещу други", отбеляза той, когато го попитаха дали подобни инциденти рискуват да въвлекат НАТО в директен конфликт с Русия.

Балтийската страна - член както на НАТО, така и на Европейския съюз - граничи с Русия и съюзника ѝ Беларус. Будрис обясни, че тя не е получила потвърждение, че нахлуването на руски дронове в съседна Полша е било умишлено.

Русия има отговорност да избягва бойни дронове, прелитащи над територията на НАТО, и НАТО трябва да изпрати "силно послание към Русия, че си имат работа с нещо, което може да ескалира", посочи той.

"В интерес на всички е да се избегне това, включително и на Русия", подчерта министърът.

По негови думи Алиансът трябва да работи за увеличаване на противовъздушната отбрана в балтийските страни и в Полша, които граничат с Русия или Беларус.