Киев поиска от съюзниците 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 година
Киев поиска от съюзниците 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 година

9 Септември, 2025 23:33 1 070 55

Шмигал говори по време на срещата на страните от групата "Рамщайн", която осигурява помощ за Киев след пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

Киев поиска от съюзниците 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал днес заяви, че Киев иска от съюзниците си да отпуснат 60 млрд. евро през 2026 г., за да "предпазят Европа и Украйна", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той говори по време на срещата на страните от групата "Рамщайн", която осигурява помощ за Киев след пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

По-рано днес в рамките на същата среща германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че първите установки на двете системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия обеща на Украйна, са били доставени.

Берлин ще стартира и инициатива по отношение на далекобойния обстрел и ще засили подкрепата си за снабдяването с дронове с голям обсег посредством украинската промишленост, като сключи договори с отбранителни компании в страната на стойност 300 милиона евро, добави той.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А да видим

    45 4 Отговор
    има ли глупаци и да се преброят.

    Коментиран от #37, #46

    23:34 09.09.2025

  • 2 РЕалисто

    40 3 Отговор
    ами ще падне печатане на евра, а ние ще гледаме по витрините .........

    23:37 09.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    28 2 Отговор
    ПУТИН ЗАЩО НЕ ВИКНЕ ИЗРАЕЛСКИ ИНСТРУКТОРИ И НА УКРИЯ НЯМА ДА И ТРЯБВА НИКАКВИ ПАРИ!

    Коментиран от #23

    23:37 09.09.2025

  • 4 Реалностите

    47 2 Отговор
    Урсула обрича европейските граждани на мизерия заради един сбъpкан дребен зелен нацист, но това не е изненадващо с оглед произхода й!

    23:37 09.09.2025

  • 5 Шопо

    34 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    23:39 09.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    27 2 Отговор
    Шмигал е скромен. Аз помислих, че ще поиска 600 милиарда.

    23:41 09.09.2025

  • 7 Шах

    5 24 Отговор
    По 100 Евро от Европеец за 1 година ? Джобни пари За.бира даваме повече ..

    Коментиран от #49

    23:41 09.09.2025

  • 8 Дано 60 цирея

    20 2 Отговор
    Под мишниците на зеления фашага

    23:42 09.09.2025

  • 9 Баш Балък

    33 2 Отговор
    Тия докога ще квичат че отбраняват Европа?!? Милиардите са за нещо друго.

    23:43 09.09.2025

  • 10 Дапукнат

    20 3 Отговор
    Сички фашаги

    Коментиран от #12

    23:43 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Дапукнат":

    А ДАНО, АМА СА МНОГО ЖИЛАВИ!ВИЖ КАК СЕ РАЗМНОЖАВАТ КАТО ХЛЕБАРКИ!

    Коментиран от #25

    23:47 09.09.2025

  • 13 Хумор, сатира и забава

    17 2 Отговор
    Положението става все по-напушено 🤣🤣🤣

    23:48 09.09.2025

  • 14 Един човвк

    29 2 Отговор
    Докато Европа пропада, европейците едвам свързват двата края, само заради прекомерни фалшиви амбиций на група болни мозъци, мислещи се че могат толкова лесно да победят Русия и да завладеят ресурсите и, дотогава така ще я караме

    23:49 09.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 az СВО Победа80

    29 3 Отговор
    Дотук нас ни набутаха с около 3 млрд. евро заем. Очевидно до края на гофината ще ни "ощастливят" с още някой милиард....

    Преди 80г. СССР се застъпи за нас и след ВСВ не само, че не загубихме територии, но излязохме и с териториални придобивки - задържахме си Южна Добруджа. Въпреки желанието на Англия да ни пореже жестоко в полза на Гърция...

    Имам отвратителното усещане, че след тази война няма да имаме същия късмет!

    23:50 09.09.2025

  • 17 Шапукнат те

    3 1 Отговор
    (ПУТИН)

    23:52 09.09.2025

  • 18 Иван

    11 4 Отговор
    Защо терористичната ционистка юдео-нацистка Хунта в Украйна е поискала 60 милиарда? Трябвало е да поиска 1,6 трилиона.

    Коментиран от #29

    23:54 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 604

    9 0 Отговор
    пхахахахахахахаххя, зеля си прай гаргара+гавра с ЕС летищата за комари, пхахахахахаха

    23:54 09.09.2025

  • 21 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Зеленият нацист - еврей освен Украйна ще занули и Евро кочината,което устройва трите големи сили

    23:55 09.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абе,

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    За какво са му?, За някакъв наркоман?

    23:57 09.09.2025

  • 24 Много шедро

    10 0 Отговор
    от пан Зеленски. Можеше да тръгне от 150млрд евро годишно и да направи компромис - промоция само за 100млрд евро. Германия, която ще се превъоръжава и ще поръчва нови танкове(което с 2025 е като кавалерийските полкове Втората световна), ще има скромните 85-90млрд евро военен бюджет догодина. Не разбирам защо пан Зеленски не иска да се равнява с тях. Амче то Русията ей-сега е минала през балтийските държави, през Полша и пак са взели Берлин. Само едната Украйна стои между Айфеловата кула и Колизеума. Поне 100млрд искайте, пан Зеленски!

    23:57 09.09.2025

  • 25 604

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    къде да гледам.....тука ли, дето 1 крал 100 ника и си помпал + четата, пахахахахахахахахах

    23:58 09.09.2025

  • 26 За размисъл

    6 0 Отговор
    Г. ъз. а му баничка не ще ли?

    Нещо само искат. Да кажат как ще ги връщат.

    Че и отгоре на всичко било за да "предпазят Европа и Украйна".
    Не е луд дето е изял баницата - луд е тоя, дето ми я е дал.

    23:58 09.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Добре

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Марин":

    И майка ти ме вика да лягам !

    00:00 10.09.2025

  • 29 Твоя Путен Цял

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Поиска 60 милиарда за да може да свали гащите на Путин и да му видиш г@-з@! ХАХА Но ще ви опърлиме и за по малко.

    Коментиран от #52

    00:04 10.09.2025

  • 30 Зелен потник

    2 0 Отговор
    Наливайте, наливайте! Мойта каца дъно няма. Не се безпокойте. Няма да прелее.

    00:05 10.09.2025

  • 31 az СВО Победа80

    5 0 Отговор
    Руснаците освободиха северната част на град Купянск. ВСУ бягат от града, поради липсата на жива сила гарнизонът в Купянск не може да спре руснаците.

    Коментиран от #36, #54

    00:08 10.09.2025

  • 32 1111

    2 0 Отговор
    Вече е ясно, що имаше Брекзит - Джонсън наби на зеления канчето да рита срещу ръжена, а разпадът на есес е целта, щатите също им го набиват.

    00:11 10.09.2025

  • 33 Мдаааа

    3 0 Отговор
    ТЕЗИ ВСИЧКИ СА ШПИОНИ НА МУЖИЦИТЕ . ТАКОВА ИЗНУДВАНЕ НЯМА И В АФРИКА

    00:12 10.09.2025

  • 34 Доктор

    4 0 Отговор
    Изключително нагли.

    00:13 10.09.2025

  • 35 стоян георгиев

    0 4 Отговор
    За НАТО това са никакви пари.

    Коментиран от #55

    00:17 10.09.2025

  • 36 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа80":

    Както го освободиха онзи ден.даже онзи ден бяха превзели и центъра малко преди да ги избият...хахха торецк превзеха ли го или пак ще го превземат и него другия месец?

    00:19 10.09.2025

  • 37 Наблюдател

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "А да видим":

    Има колкото щеш. 70% от българите се предадоха без бой, като не отидоха да гласуват и така доведоха с пълно съзнание мафията на власт. А че мафията ще им смъкне по 99 кожи от гърба бе от ясно по ясно, но:

    "С малко мозък трудно се живее!"

    Време е за Възраждане

    Коментиран от #38

    00:21 10.09.2025

  • 38 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Наблюдател":

    Демек възраждане ще оправят нещата?хаха..

    Коментиран от #39

    00:22 10.09.2025

  • 39 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Те приателите ти (мафията) да теглят още 100 милиарда заем, а ти чакай някой да оправи нещата после.

    Коментиран от #44

    00:25 10.09.2025

  • 40 За Европа няма никаква опасност ако

    3 1 Отговор
    Си наляга парцалите. Киев няма от какво да я пази. Това е много противна инсинуация.

    00:29 10.09.2025

  • 41 Хеми значи бензин

    1 3 Отговор
    Че какъв боен заряд може да пренесе един дрон това е смехотворно

    00:31 10.09.2025

  • 42 Уса

    4 1 Отговор
    Няма вече долари и минаха на евро

    00:33 10.09.2025

  • 43 Фен

    1 0 Отговор
    А, ние вече сме богати, що да не дадем и ние...

    00:35 10.09.2025

  • 44 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #39 от "Наблюдател":

    Няма как да знаеш кои са ми приятели,но възраждане са марионетки.нали разбра кукли на конци на руснаци и милиционери.те не могат да направят абсолютно нищо освен малко смях и не лоши пари за трима четирима от тях. трябва да си много ама много зле да си мислиш че те са някаква реална алтернатива на сегашното статукво.

    Коментиран от #48

    00:38 10.09.2025

  • 45 Хаха

    2 0 Отговор
    Киив отбранявала Европа...И от кого отбранява Европа,че парите се дават без пазарлък?Европа не е обявявала,че е във война с Русия

    00:39 10.09.2025

  • 46 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А да видим":

    Пиши се под номер едно.

    00:40 10.09.2025

  • 47 Пълномащабен журналист

    3 0 Отговор
    За да спасим Европа от Путин, отделяйте всяка втора заплата за Зеленски.

    Той е по-животоспасяващ и от ваксите и бустертите.

    00:40 10.09.2025

  • 48 Реал Мадрид

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Абе чудя се ,докато си на 12 часова смяна като пазвантин и си цъкаш ,дали можеш пак да продължаваш да си избелваш анн.УСА с перхидрол ?

    00:43 10.09.2025

  • 49 Мат

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шах":

    Спирам бирата тогава.

    Не каза само за колко години да я спра?

    00:43 10.09.2025

  • 50 Култура Миянко

    2 0 Отговор
    Това ми звучи някакси познато,елате вие за да не идваме ние да ви защитаваме .

    00:44 10.09.2025

  • 51 Жорко

    3 0 Отговор
    Тия си искат,а Европа си дава,как беше,ме луд този който иска баницата,а който му я дава.

    00:45 10.09.2025

  • 52 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Твоя Путен Цял":

    Путин може да свали гащите и за 59 милиарда. Гнусния сатанински хазарски коварен евреин Еленски да се извини на европейците за това, че иска повече от нужното.

    00:47 10.09.2025

  • 53 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Киев щял да пази Европа... 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

    00:50 10.09.2025

  • 54 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа80":

    Коригирам се!

    Правилното име на града е Купенск. С "Е"!

    На киевския диалект е с "Я", което е грешно.

    00:50 10.09.2025

  • 55 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Муци много лесно раздаваш чужди пари ?Виж в едно нещо те признавам ,че си успешен Финансист ,даже и да няма вятър ,перката която си си боднал отзад се върти и брояча тихо си 6цъка ,а шлемът със соларни панели даже и вечер на тъмно произвежда ток ?

    00:58 10.09.2025

