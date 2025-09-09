Киев поиска от съюзниците 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 година

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал днес заяви, че Киев иска от съюзниците си да отпуснат 60 млрд. евро през 2026 г., за да "предпазят Европа и Украйна", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той говори по време на срещата на страните от групата "Рамщайн", която осигурява помощ за Киев след пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

По-рано днес в рамките на същата среща германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че първите установки на двете системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия обеща на Украйна, са били доставени.

Берлин ще стартира и инициатива по отношение на далекобойния обстрел и ще засили подкрепата си за снабдяването с дронове с голям обсег посредством украинската промишленост, като сключи договори с отбранителни компании в страната на стойност 300 милиона евро, добави той.