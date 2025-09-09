Киев поиска от съюзниците 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 година

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал днес заяви, че Киев иска от съюзниците си да отпуснат 60 млрд. евро през 2026 г., за да "предпазят Европа и Украйна", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Той говори по време на срещата на страните от групата "Рамщайн", която осигурява помощ за Киев след пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.
По-рано днес в рамките на същата среща германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че първите установки на двете системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия обеща на Украйна, са били доставени.
Берлин ще стартира и инициатива по отношение на далекобойния обстрел и ще засили подкрепата си за снабдяването с дронове с голям обсег посредством украинската промишленост, като сключи договори с отбранителни компании в страната на стойност 300 милиона евро, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А да видим
Коментиран от #37, #46
23:34 09.09.2025
2 РЕалисто
23:37 09.09.2025
3 Боруна Лом
Коментиран от #23
23:37 09.09.2025
4 Реалностите
23:37 09.09.2025
5 Шопо
23:39 09.09.2025
6 Данко Харсъзина
23:41 09.09.2025
7 Шах
Коментиран от #49
23:41 09.09.2025
8 Дано 60 цирея
23:42 09.09.2025
9 Баш Балък
23:43 09.09.2025
10 Дапукнат
Коментиран от #12
23:43 09.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Боруна Лом
До коментар #10 от "Дапукнат":А ДАНО, АМА СА МНОГО ЖИЛАВИ!ВИЖ КАК СЕ РАЗМНОЖАВАТ КАТО ХЛЕБАРКИ!
Коментиран от #25
23:47 09.09.2025
13 Хумор, сатира и забава
23:48 09.09.2025
14 Един човвк
23:49 09.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 az СВО Победа80
Преди 80г. СССР се застъпи за нас и след ВСВ не само, че не загубихме територии, но излязохме и с териториални придобивки - задържахме си Южна Добруджа. Въпреки желанието на Англия да ни пореже жестоко в полза на Гърция...
Имам отвратителното усещане, че след тази война няма да имаме същия късмет!
23:50 09.09.2025
17 Шапукнат те
23:52 09.09.2025
18 Иван
Коментиран от #29
23:54 09.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 604
23:54 09.09.2025
21 Сатана Z
23:55 09.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Абе,
До коментар #3 от "Боруна Лом":За какво са му?, За някакъв наркоман?
23:57 09.09.2025
24 Много шедро
23:57 09.09.2025
25 604
До коментар #12 от "Боруна Лом":къде да гледам.....тука ли, дето 1 крал 100 ника и си помпал + четата, пахахахахахахахахах
23:58 09.09.2025
26 За размисъл
Нещо само искат. Да кажат как ще ги връщат.
Че и отгоре на всичко било за да "предпазят Европа и Украйна".
Не е луд дето е изял баницата - луд е тоя, дето ми я е дал.
23:58 09.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Добре
До коментар #27 от "Бай Марин":И майка ти ме вика да лягам !
00:00 10.09.2025
29 Твоя Путен Цял
До коментар #18 от "Иван":Поиска 60 милиарда за да може да свали гащите на Путин и да му видиш г@-з@! ХАХА Но ще ви опърлиме и за по малко.
Коментиран от #52
00:04 10.09.2025
30 Зелен потник
00:05 10.09.2025
31 az СВО Победа80
Коментиран от #36, #54
00:08 10.09.2025
32 1111
00:11 10.09.2025
33 Мдаааа
00:12 10.09.2025
34 Доктор
00:13 10.09.2025
35 стоян георгиев
Коментиран от #55
00:17 10.09.2025
36 стоян георгиев
До коментар #31 от "az СВО Победа80":Както го освободиха онзи ден.даже онзи ден бяха превзели и центъра малко преди да ги избият...хахха торецк превзеха ли го или пак ще го превземат и него другия месец?
00:19 10.09.2025
37 Наблюдател
До коментар #1 от "А да видим":Има колкото щеш. 70% от българите се предадоха без бой, като не отидоха да гласуват и така доведоха с пълно съзнание мафията на власт. А че мафията ще им смъкне по 99 кожи от гърба бе от ясно по ясно, но:
"С малко мозък трудно се живее!"
Време е за Възраждане
Коментиран от #38
00:21 10.09.2025
38 стоян георгиев
До коментар #37 от "Наблюдател":Демек възраждане ще оправят нещата?хаха..
Коментиран от #39
00:22 10.09.2025
39 Наблюдател
До коментар #38 от "стоян георгиев":Те приателите ти (мафията) да теглят още 100 милиарда заем, а ти чакай някой да оправи нещата после.
Коментиран от #44
00:25 10.09.2025
40 За Европа няма никаква опасност ако
00:29 10.09.2025
41 Хеми значи бензин
00:31 10.09.2025
42 Уса
00:33 10.09.2025
43 Фен
00:35 10.09.2025
44 стоян георгиев
До коментар #39 от "Наблюдател":Няма как да знаеш кои са ми приятели,но възраждане са марионетки.нали разбра кукли на конци на руснаци и милиционери.те не могат да направят абсолютно нищо освен малко смях и не лоши пари за трима четирима от тях. трябва да си много ама много зле да си мислиш че те са някаква реална алтернатива на сегашното статукво.
Коментиран от #48
00:38 10.09.2025
45 Хаха
00:39 10.09.2025
46 ян бибиян
До коментар #1 от "А да видим":Пиши се под номер едно.
00:40 10.09.2025
47 Пълномащабен журналист
Той е по-животоспасяващ и от ваксите и бустертите.
00:40 10.09.2025
48 Реал Мадрид
До коментар #44 от "стоян георгиев":Абе чудя се ,докато си на 12 часова смяна като пазвантин и си цъкаш ,дали можеш пак да продължаваш да си избелваш анн.УСА с перхидрол ?
00:43 10.09.2025
49 Мат
До коментар #7 от "Шах":Спирам бирата тогава.
Не каза само за колко години да я спра?
00:43 10.09.2025
50 Култура Миянко
00:44 10.09.2025
51 Жорко
00:45 10.09.2025
52 Иван
До коментар #29 от "Твоя Путен Цял":Путин може да свали гащите и за 59 милиарда. Гнусния сатанински хазарски коварен евреин Еленски да се извини на европейците за това, че иска повече от нужното.
00:47 10.09.2025
53 Пилотът Гошу
00:50 10.09.2025
54 az СВО Победа80
До коментар #31 от "az СВО Победа80":Коригирам се!
Правилното име на града е Купенск. С "Е"!
На киевския диалект е с "Я", което е грешно.
00:50 10.09.2025
55 Дрътия Софианец
До коментар #35 от "стоян георгиев":Муци много лесно раздаваш чужди пари ?Виж в едно нещо те признавам ,че си успешен Финансист ,даже и да няма вятър ,перката която си си боднал отзад се върти и брояча тихо си 6цъка ,а шлемът със соларни панели даже и вечер на тъмно произвежда ток ?
00:58 10.09.2025