Черна гора цели членство в ЕС и еврозоната до 2028 г.

Черна гора се надява да се присъедини към Европейския съюз и еврозоната през 2028 г., заяви премиерът Милойко Спаич, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Членството би отбелязало известен напредък в разширяването на ЕС на изток, което в момента е в застой.

Спаич посочи, че малката балканска държава, чиято икономика почти се е удвоила през последните пет години, иска да продаде нови държавни облигации на институционални или индивидуални инвеститори.

ЕС отново се опитва да привлече нови членове след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., като отбелязва, че избухването на войната е подчертало опасността от съществуването на "сиви зони" точно извън блока, които не са здрава част от Запада.

Спаич заяви, че се стреми да изпълни останалите критерии, определени от Европейската комисия - предимно свързани с изграждането на институции - до края на следващата година и да започне преговори за присъединяване през 2027 г.

27-те съществуващи членки на ЕС, които започнаха преговори с Черна гора през 2012 г., след това ще трябва да одобрят влизането на страната в блока.

"Ако имаме 27 ръце в подкрепа на кандидатурата ни, се надяваме да се видим в ЕС през 2028 г.", изтъкна премиерът след среща с германски бизнесмени и политици.

Спаич изрази надежда, че Черна гора, която прие еврото много преди да получи пълна независимост от Сърбия през 2006 г., ще бъде приета едновременно и в еврозоната - клуб от 20 държави с място в Европейската централна банка.

Според правилата на ЕС това ще изисква от страната да поддържа инфлацията и дългосрочните лихвени проценти в рамките на диапазона на най-добре представящите се членове на еврозоната.

Инфлацията в Черна гора, която внася повече отколкото изнася, включително енергия и храни, е средно 3,1% през 12-те месеца до юли - над средните стойности за еврозоната и ЕС.

Икономическото производство обаче е нараснало до 7,8 милиарда евро миналата година от 4,2 милиарда през 2020 г.

Нетните заплати са се удвоили от 500 евро в началото на 2022 г. до 1000 евро тази година благодарение на данъчните облекчения, изтъкна Спаич.

Черногорската централна банка повдигна въпроси относно прогнозите на правителството за приходите и дълга миналата година, но Спаич - бивш кредитен анализатор на Goldman Sachs - защити работата на правителството си и независимостта на централната банка.

"Нашият дефицит е около 1% за първите осем месеца на годината", отбеляза той.

Правителството обмисля нови продажби на дълг на институционални инвеститори в Лондон, Франкфурт или Токио, както и продажба на облигации на дребно за местната аудитория.