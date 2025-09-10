Новини
Черна гора цели членство в ЕС и еврозоната до 2028 г.

Черна гора цели членство в ЕС и еврозоната до 2028 г.

10 Септември, 2025 15:09 447 8

Премиерът Милойко Спаич очаква стартирането на преговори за присъединяване през 2027 г. и планира нови държавни облигации

Черна гора цели членство в ЕС и еврозоната до 2028 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Черна гора се надява да се присъедини към Европейския съюз и еврозоната през 2028 г., заяви премиерът Милойко Спаич, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Членството би отбелязало известен напредък в разширяването на ЕС на изток, което в момента е в застой.

Спаич посочи, че малката балканска държава, чиято икономика почти се е удвоила през последните пет години, иска да продаде нови държавни облигации на институционални или индивидуални инвеститори.

ЕС отново се опитва да привлече нови членове след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., като отбелязва, че избухването на войната е подчертало опасността от съществуването на "сиви зони" точно извън блока, които не са здрава част от Запада.

Спаич заяви, че се стреми да изпълни останалите критерии, определени от Европейската комисия - предимно свързани с изграждането на институции - до края на следващата година и да започне преговори за присъединяване през 2027 г.

27-те съществуващи членки на ЕС, които започнаха преговори с Черна гора през 2012 г., след това ще трябва да одобрят влизането на страната в блока.

"Ако имаме 27 ръце в подкрепа на кандидатурата ни, се надяваме да се видим в ЕС през 2028 г.", изтъкна премиерът след среща с германски бизнесмени и политици.

Спаич изрази надежда, че Черна гора, която прие еврото много преди да получи пълна независимост от Сърбия през 2006 г., ще бъде приета едновременно и в еврозоната - клуб от 20 държави с място в Европейската централна банка.

Според правилата на ЕС това ще изисква от страната да поддържа инфлацията и дългосрочните лихвени проценти в рамките на диапазона на най-добре представящите се членове на еврозоната.

Инфлацията в Черна гора, която внася повече отколкото изнася, включително енергия и храни, е средно 3,1% през 12-те месеца до юли - над средните стойности за еврозоната и ЕС.

Икономическото производство обаче е нараснало до 7,8 милиарда евро миналата година от 4,2 милиарда през 2020 г.

Нетните заплати са се удвоили от 500 евро в началото на 2022 г. до 1000 евро тази година благодарение на данъчните облекчения, изтъкна Спаич.

Черногорската централна банка повдигна въпроси относно прогнозите на правителството за приходите и дълга миналата година, но Спаич - бивш кредитен анализатор на Goldman Sachs - защити работата на правителството си и независимостта на централната банка.

"Нашият дефицит е около 1% за първите осем месеца на годината", отбеляза той.

Правителството обмисля нови продажби на дълг на институционални инвеститори в Лондон, Франкфурт или Токио, както и продажба на облигации на дребно за местната аудитория.


Черна Гора
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Те и сега се разплащат в евро .Защо им е да си дават парите на ЕЦБ!?

    Коментиран от #4

    15:10 10.09.2025

  • 2 Дедо ви...

    7 4 Отговор
    Хахахаха, че то до тогава дали ще остане ЕС. Речта днес на сурсулестата днес е белязана смногократни освирквания и викове в ЕП.

    15:13 10.09.2025

  • 3 Цеко сифоня

    7 4 Отговор
    Завалишките те,не видеха ли кво представлява премиера ни

    15:14 10.09.2025

  • 4 провинциалист

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Явно зорът на ЕЦБ е толкова голям, че в момента тръска и малките клончета на дървото.

    15:16 10.09.2025

  • 5 глупусти

    4 2 Отговор
    шефа каза че ЕС е в упадък, а еврозоната смърди. Черногорците са много заблудени!

    Коментиран от #6

    15:24 10.09.2025

  • 6 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "глупусти":

    Черногорците имат ли нещо общо с тази работа? Щото в нашия случай българите нямат общо.

    15:25 10.09.2025

  • 7 Гръч

    1 2 Отговор
    И Черна гора е мафиотска държавица като България.Само престъпници политици поставени от Сорос искат в опорочения еврогеиски съюз перачницата

    15:42 10.09.2025

  • 8 Ако нямат

    0 0 Отговор
    Като нашите русолюби-еничеро-предатели може и да успеят. Дано!

    15:52 10.09.2025