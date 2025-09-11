Руски дронове над Полша: как НАТО се пази от нападения?

Шест държави от НАТО граничат с Русия. Почти ежедневно те съобщават за нарушения: нарушени GPS сигнали; самолети, които са се отклонили в територията на НАТО; дронове, които събират информация.
Когато бъде забелязан подобен летателен обект, се задейства аларма. Пилотите на изтребители бързо обличат костюмите си и скачат в самолетите си. Това може да бъде наблюдавано на военновъздушната база в Литва. А нещо подобно най-вероятно се е случило и в нощта срещу сряда в Полша, когато изведнъж се оказа, че близо 20 дрона са нахлули в полското въздушно пространство.
Деескалацията не функционира при руските дронове
Когато неразрешен летателен обект навлезе във въздушното пространство, обикновено се залага на деескалация и се прави опит пилотите да бъдат накарани да изтеглят дроновете. В случая с руските дронове обаче това не е проработило: за първи път са били свалени три летателни обекта. Това също е било съвместна акция на НАТО, както посочи генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Освен полските, в акцията са участвали още нидерландски и италиански изтребители.
НАТО постоянно предлага посещения на съвместни бази като една от целите е да се демонстрира сътрудничеството в рамките на отбранителния съюз. Тъй като балтийските държави например нямат собствена противовъздушна отбрана, другите държави от НАТО поемат охраната на въздушното пространство на определени интервали. И в Полша - в момента на нахлуването на руските дронове - са били разположени пет германски изтребителя Eurofighter, за да реагират незабавно в случай на тревога. Неслучайно ги наричат "полицаите на въздушното пространство".
НАТО разширява присъствието заради войната в Украйна
От началото на войната срещу Украйна НАТО значително разшири присъствието си на източната граница. В осем държави са разположени международни бойни части, които редовно провеждат учения за извънредни ситуации. Бързореактивните сили на НАТО, които трябва да бъдат готови за действие в рамките на два до седем дни, са преместени в Румъния. Германия изпраща своя бригада в Литва - първите войници вече са стационирани там, но се очаква тя да добие пълни мащаби в края на 2027.
Всъщност едва миналата година 90 000 войници от НАТО проведоха учение, за да се подготвят за евентуално руско нападение срещу член на НАТО. Кой ще се притече пръв на помощ? Откъде ще дойдат подкрепленията? САЩ играят решаваща роля в това отношение. Те са разположили близо 80 000 войници в Европа.
Полша задейства член 4
Този случай на съюзническа помощ все още не е настъпил - съгласно член 5. Той е бил обявяван само веднъж в историята на НАТО: преди точно 24 години, когато на 11 септември 2001 самолети се разбиха в Световния търговски център в Ню Йорк.
Сега Полша задейства член 4 - след навлизането на руски дронове в нейното въздушно пространство. Според член 4 страна, която се чувства застрашена, може да задейства процедурата за консултации. След консултациите на 32-мата представители на НАТО генералният секретар на Алианса Рюте подчерта: "Едно е ясно: инцидентът не е единичен случай. Нашият главнокомандващ ще продължи да осигурява възпиращ ефект по цялата източна граница. Съюзниците са решени да защитават всеки сантиметър от територията на НАТО."
Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призоваха членовете на НАТО да харчат още повече за отбраната си. Полша е добър пример за това: страната вече инвестира 4,5% от икономическата си мощ в отбрана. Това е повече от всяка друга страна от НАТО.
Автор: Сабрина Фриц (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:13 11.09.2025
2 НАТО е в паника
Коментиран от #10
13:14 11.09.2025
3 Пич
13:15 11.09.2025
4 а ако беше Орехчето ?
13:15 11.09.2025
5 КАК СЕ ПАЗИ НАТО
13:16 11.09.2025
6 Да посрещнем
Всички да се съберем в 12 часа пред руската църкава на Раковски и Донсуков!
Столична Община
13:16 11.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 С огромни заеми
13:16 11.09.2025
9 Започва да ми липсва господин
Аз искам зеленото и какво тои е заповядал днес на Европейския съюз.
Коментиран от #24
13:16 11.09.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #2 от "НАТО е в паника":Видя се че срещу дронове НАТО няма защита.Остаряла концепция с Пейтриът и Ф35.
13:16 11.09.2025
11 Окраина провокира
13:16 11.09.2025
12 Фон дер Миндер
13:17 11.09.2025
13 не може да бъде
13:18 11.09.2025
14 Важното е че ние
13:18 11.09.2025
15 ханс
13:20 11.09.2025
16 Ха-ха-ха
Коментиран от #22
13:20 11.09.2025
17 Хахахах
Коментиран от #20
13:21 11.09.2025
18 Синоптик
Коментиран от #28, #29, #34
13:21 11.09.2025
19 И Киев е Руски
13:21 11.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ццц
13:24 11.09.2025
22 Всеки месец по 30 хиляди
До коментар #16 от "Ха-ха-ха":украинци се подготвят за срещата с окупаторите.
13:24 11.09.2025
23 Рюте, Мрюте "подчерта"....
13:25 11.09.2025
24 наблюдател
До коментар #9 от "Започва да ми липсва господин":И на мен ми липсва зеленият плъх.Днес нито конференции ,нито разходки нито селфита!Скука!
13:25 11.09.2025
25 404
До коментар #20 от "Кого ще колиш, мaлoyмнa копейко?":Напрегната си
ЩО ЛИ?
13:25 11.09.2025
26 Реалност
Но защо, би попитал някой.
Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.
Коментиран от #35
13:26 11.09.2025
27 пешо
13:26 11.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ганьо
13:29 11.09.2025
31 Ъъъъъъъъъ
Сега ще задействаме Член 4 и ще обсъждаме....Ма какво ще обсъдите не палячовци? Дали да задействате Член 5? Ми няма да го задействате, щото сте мишоци!
Коментиран от #33
13:30 11.09.2025
32 Хубаво дееее
13:30 11.09.2025
33 Така е с "Коалицията на подскачащите"
До коментар #31 от "Ъъъъъъъъъ":И врякащите
13:31 11.09.2025
34 Обаче верно атлантенцата
До коментар #18 от "Синоптик":Сте масово със специални потребности младеж
13:33 11.09.2025
35 Истинския Професор Герджиков
До коментар #26 от "Реалност":Всичко ми звучи много добре до тук ,но не знам как ще преживееш липсата на π@сссс иввен ана аллен сееее ххх при липсата на спецназ Ахмат .От дни умувам по въпроса и тярся решение !
13:34 11.09.2025
36 Добре де
13:35 11.09.2025