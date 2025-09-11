Новини
Русия обяви, че няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша
  Тема: Украйна

Русия обяви, че няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

11 Септември, 2025 14:54

Песков каза още, че руско-беларуските военни учения, които започват близо до границата с Полша от утре, не са насочени срещу някоя страна

Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Полша, и че Москва няма да коментира повече темата, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха Русия заради инцидента, като определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.

"Москва няма да направи нов коментар по случая. Нашето министерство на отбраната вече се изказа и дори предложи консултации, ако има нужда, няма какво повече да се добави" каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Що се отнася до риториката, която идва от Варшава, в нея няма нищо ново. Подобни изявления чуваме и от почти всички европейски столици напоследък. Просто наблюдаваме продължение по тази линия", допълни той.

Песков допълни, че военното учение между Русия и Беларус, което ще започне утре в близост до полската граница, не е насочено срещу никоя държава. "Става дума за предварително планирани учения. Те не са насочени срещу никого. Това е част от продължаващото военно сътрудничество и координация между двама стратегически съюзници", допълни говорителят на Кремъл.


Русия
  • 1 честен ционист

    3 4 Отговор
    Мы неразговорчивы, калашников и многоточие...

    14:55 11.09.2025

  • 2 ООрана държава

    16 4 Отговор
    Това че нещо е прелетяло над нато, не означава че е пратено срещу нато! Може да са пътували за Австрия, де да знаеш. Те са обградени от нато и ги пазим безплатно ли?

    14:56 11.09.2025

  • 3 Град Козлодуй

    24 7 Отговор
    Братушките не се занимават с молоумници!!!

    14:57 11.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    27 3 Отговор
    НАТО се оказа напълно неподготвено за война с дронове.От 19 свалиха само 3.Това е скандално.За толкова милиарди нищо

    14:57 11.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ми да

    18 3 Отговор
    Оставете ги да си лаят децата и внуците на фашистите...

    14:58 11.09.2025

  • 7 Браво!

    16 2 Отговор
    Нека си вият хиените.

    14:58 11.09.2025

  • 8 Георги

    4 16 Отговор
    те и ученията до границата с Украйна февруари 2022-ра не бяха насочени към никого и трябваше да си лу д за да мислуш, че Русия ще нападне Украйна...

    Коментиран от #19

    14:58 11.09.2025

  • 9 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Русия си играе с НАТО на “не се сърди човече” ,а поляците са най—слабото звено в НАТО щото са страхлив и чакат член 5 да се размърда.На кукуво лято.

    Коментиран от #12

    14:58 11.09.2025

  • 10 минувач

    12 2 Отговор
    Пановете нека си лаят , Русия бавно , но сигурно смалява укрията с всеки изминал ден !

    14:58 11.09.2025

  • 11 Независим

    1 10 Отговор
    Разрушете гнездото на злато кремъл и всичко ще свърши.

    Коментиран от #16

    14:59 11.09.2025

  • 12 Да, ама чл. 5

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Е много къс. Само 5 см.

    14:59 11.09.2025

  • 13 БРАВО

    11 2 Отговор
    Паляците пълнят гащи, щом си помислят че с учения покрай границата с бандеристан започна и денацифицирането.

    14:59 11.09.2025

  • 14 Правилно

    13 2 Отговор
    Нека си вият европуделите !

    14:59 11.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 прошляк ,

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Независим":

    Дай идея как ще стане , че ние не си го представяме това да е възможно .Дерзай , все още е безплатно !

    15:01 11.09.2025

  • 17 Руска поговорка

    11 1 Отговор
    Кучетата си лаят, а руския керван си върви.

    15:02 11.09.2025

  • 18 Цвете

    3 1 Отговор
    СКОРО ЩЕ ПРОУМЕЕТЕ, НО ЩЕ БЪДЕ ТВЪРДЕ КЪСНО. 😅🤣😂

    15:02 11.09.2025

  • 19 име

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Русия не е нападнала Украйна, а само си взима това, което е било нейно с векове наред до преди 35г и смята че и трябва. Такова е международното право, справка: ционистките действия. Ако нещо непти харесва, подай оплакване в най-близката арменска църква.

    Коментиран от #22

    15:04 11.09.2025

  • 20 Я пък тоя

    3 5 Отговор
    Е какво да коментират празнодумци!
    Що се отнася до учението, щом предварително се застраховат, че не е насрочено към никоя държава, значи е насочено.

    15:04 11.09.2025

  • 21 Тодор Тодоров Тагарев

    5 1 Отговор
    Набирам доброволци за украинския фронт. Моля, желаещите да ми се обадят лично.

    Коментиран от #26, #30

    15:06 11.09.2025

  • 22 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    всъщност ционистките действия са по сходни с тея на Украйна от колкото на Русия - пречиш, с военна сила, на някакви региони да си направят държава. Руснаците си ги нападнаха уж за да защитават рускоезично население.

    15:07 11.09.2025

  • 23 Съвсем правилно

    2 1 Отговор
    Какво има да се обясняват с еднопосочни!
    С прости хора не се спори!

    15:07 11.09.2025

  • 24 Петър

    0 1 Отговор
    Единствено във Факти прочетох,че в началото на 2022 Украйна е струпала в Донбас 120 000 редовна войска + всякакви идейни нацисти от Азов,Десен сектор,Кракен,Айдар,Карпатска си и т.н.,които чакаха сигнал за да нахлуят в ЛДНР и Крим по същия начин както Израел нападна Газа

    15:09 11.09.2025

  • 25 Анджо

    0 1 Отговор
    Абе русофили проклети, много се радвате какво ги върши путинката, браво, браво ,браво.👏👏👏👏🧞

    15:09 11.09.2025

  • 26 Извади си телефона

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тодор Тодоров Тагарев":

    Отзад, че като вибрира му се наслаждаваш и не го чуваш!

    15:09 11.09.2025

  • 27 Възраждане

    0 0 Отговор
    Ама то наистина няма какво да се коментира. Целта е била нацистка Украйна, а не фашисткото НАТО. Ако братска Русия искаше НАТО да страда, щяха да полетят лешниците

    15:11 11.09.2025

  • 28 Невероятно нали?

    3 0 Отговор
    Руснаците и думичка по темата не са казали и пак се оказва че разпространявали руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка....

    15:13 11.09.2025

  • 29 военно учение между Русия и Беларус

    1 0 Отговор
    което ще започне утре в близост до полската граница. Точка. И? Пак врясъци от Полша, Украйна и Литва...

    15:16 11.09.2025

  • 30 Ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тодор Тодоров Тагарев":

    Няма кво да ти звънят, да ги извлачват директно от улиците и плажовете

    15:16 11.09.2025

