Русия обяви, че няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Полша, и че Москва няма да коментира повече темата, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха Русия заради инцидента, като определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.
"Москва няма да направи нов коментар по случая. Нашето министерство на отбраната вече се изказа и дори предложи консултации, ако има нужда, няма какво повече да се добави" каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
"Що се отнася до риториката, която идва от Варшава, в нея няма нищо ново. Подобни изявления чуваме и от почти всички европейски столици напоследък. Просто наблюдаваме продължение по тази линия", допълни той.
Песков допълни, че военното учение между Русия и Беларус, което ще започне утре в близост до полската граница, не е насочено срещу никоя държава. "Става дума за предварително планирани учения. Те не са насочени срещу никого. Това е част от продължаващото военно сътрудничество и координация между двама стратегически съюзници", допълни говорителят на Кремъл.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:55 11.09.2025
2 ООрана държава
14:56 11.09.2025
3 Град Козлодуй
14:57 11.09.2025
4 Последния Софиянец
14:57 11.09.2025
6 Ми да
14:58 11.09.2025
7 Браво!
14:58 11.09.2025
8 Георги
Коментиран от #19
14:58 11.09.2025
9 Сатана Z
Коментиран от #12
14:58 11.09.2025
10 минувач
14:58 11.09.2025
11 Независим
Коментиран от #16
14:59 11.09.2025
12 Да, ама чл. 5
До коментар #9 от "Сатана Z":Е много къс. Само 5 см.
14:59 11.09.2025
13 БРАВО
14:59 11.09.2025
14 Правилно
14:59 11.09.2025
16 прошляк ,
До коментар #11 от "Независим":Дай идея как ще стане , че ние не си го представяме това да е възможно .Дерзай , все още е безплатно !
15:01 11.09.2025
17 Руска поговорка
15:02 11.09.2025
18 Цвете
15:02 11.09.2025
19 име
До коментар #8 от "Георги":Русия не е нападнала Украйна, а само си взима това, което е било нейно с векове наред до преди 35г и смята че и трябва. Такова е международното право, справка: ционистките действия. Ако нещо непти харесва, подай оплакване в най-близката арменска църква.
Коментиран от #22
15:04 11.09.2025
20 Я пък тоя
Що се отнася до учението, щом предварително се застраховат, че не е насрочено към никоя държава, значи е насочено.
15:04 11.09.2025
21 Тодор Тодоров Тагарев
Коментиран от #26, #30
15:06 11.09.2025
22 Георги
До коментар #19 от "име":всъщност ционистките действия са по сходни с тея на Украйна от колкото на Русия - пречиш, с военна сила, на някакви региони да си направят държава. Руснаците си ги нападнаха уж за да защитават рускоезично население.
15:07 11.09.2025
23 Съвсем правилно
С прости хора не се спори!
15:07 11.09.2025
24 Петър
15:09 11.09.2025
25 Анджо
15:09 11.09.2025
26 Извади си телефона
До коментар #21 от "Тодор Тодоров Тагарев":Отзад, че като вибрира му се наслаждаваш и не го чуваш!
15:09 11.09.2025
27 Възраждане
15:11 11.09.2025
28 Невероятно нали?
15:13 11.09.2025
29 военно учение между Русия и Беларус
15:16 11.09.2025
30 Ватенка
До коментар #21 от "Тодор Тодоров Тагарев":Няма кво да ти звънят, да ги извлачват директно от улиците и плажовете
15:16 11.09.2025