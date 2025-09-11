Новини
Кола се вряза в детска градина в Канада, загина малко дете

11 Септември, 2025 06:24, обновена 11 Септември, 2025 05:31 421 1

Други седем са ранени

Кола се вряза в детска градина в Канада, загина малко дете - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малко дете загина, след като SUV се вряза през прозореца на детска градина северно от Торонто малко преди часа за взимане на децата в сряда (местно време), предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Регионалната полиция на Йорк съобщи, че починалото дете е било на година и пет месеца. Шест други деца на възраст от 18 месеца до 3 години са били ранени при катастрофата. Едно от тях е в критично състояние.

Полицията съобщи на пресконференция, че са ранени и трима служители на детската градина в Ричмънд Хил, Онтарио.

Властите съобщиха, че е арестуван шофьор на 70 години. Полицията не смята, че става въпрос за умишлено деяние.

По време на инцидента в сградата са се намирали 96 деца.


