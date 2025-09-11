Полша поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание заради нарушаването на полското въздушно пространство от Русия, съобщи полското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Мярката идва след безпрецедентна нощна операция, при която Полша, с подкрепата на съюзниците си от НАТО, свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство.
Това е първият случай, в който държава членка на НАТО директно унищожава руски военни средства над собствената си територия от началото на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.
32 стоян георгиев
След като излязоха резултатите от разследването полския президент консерватор Невроцки обяви пред медиите,че най вероятно това е лошо скалъпена провокация на сили целящи да вкарат Полша във военен конфликт с Русия.
От кумова срама и атлантическа солидарност с Украйна Невроцки не стигна до край да каже,че цялата тая уйдорма си е мероприятие на укропските служби.
Така ,че шорошки хлебарки не се надявайте на това ,ами вижте какво става в момента във Франция ,където народа се вдигна на революция ..
Там горят полицейски участъци,банкови клонове,скъпарски коли и ресторанти.
Всички магистрали,пътни и ЖП артерии са блокирани с камиони,коли ,селскостопанска техника и издигнати от хората с подръчни материали блокади..
Естествено това няма да ви го покажат по поръчковите ни манипулации.медии и да ви кажат,че Франция фалира и клуба на(богатите) в еврозоната се оказа клуба на заборчнелите до гуша и фалирали страни.
11:28 11.09.2025
