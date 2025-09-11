Новини
Полша поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

Полша поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

11 Септември, 2025

Полша поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

Полша поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание заради нарушаването на полското въздушно пространство от Русия, съобщи полското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Мярката идва след безпрецедентна нощна операция, при която Полша, с подкрепата на съюзниците си от НАТО, свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство.

Това е първият случай, в който държава членка на НАТО директно унищожава руски военни средства над собствената си територия от началото на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.


Полша
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ще поджафкат още малко

    21 4 Отговор
    и ще спрат
    имат страх от Мечока

    10:52 11.09.2025

  • 3 Георги

    22 4 Отговор
    от подобна провокация би спечелил само зеления

    10:53 11.09.2025

  • 4 2222

    5 22 Отговор
    НАТО да започва специална военна операция за демилитаризация на Русия.

    Коментиран от #15

    10:54 11.09.2025

  • 5 Сталин

    21 4 Отговор
    Полша- хиената на Европа е шаш и паника от 3 дрона ,и тези клоуни ще ходят на война с Русия,за 3 дена и Русия ще бъде във Варшава и тази територия ще бъде пак в рамките на Руската империя както през 19 век

    Коментиран от #21, #25, #27

    10:54 11.09.2025

  • 6 Уффф

    21 2 Отговор
    Как разбрахте, че дроновете са руски??

    Коментиран от #13

    10:58 11.09.2025

  • 7 ООН чики рики

    21 2 Отговор
    Алчният свят загива и загива не защото Русия или Китай ще го нападат, а защото е изграден на грешни принципи, като финансова пирамида. До сега все с война са се оправяли, но този път тя ще е ядрена и водачите им се надяват да оцелеят в бункерите, още повече, че Чернобил и Хирошима им дават надежда, за по-кратък престой. Каква роля е отредена за вас? Тор!

    Коментиран от #28

    10:59 11.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Даааа

    13 2 Отговор
    Тези вече търсят поводи за начало на световна война. Ама не мислят или са забравили, или търсят отмъщение за ВСВ. Не разбирам, защо? Тръмп иска да започва, Урсула дрънка глупости в ЕП, а всички й ръкопляскат. Те ще идат ли на фронта,ще изпратят ли децата си за да ги убиват? Не! И нашите политици са такива, предатели. Вече сме въвлечени, ще сме първа линия. Ще ни гърмят и ще пратят децата ни да ги убиват! 21 век... не мога да го повярвам, не мога...

    11:03 11.09.2025

  • 10 555

    10 3 Отговор
    Вчера трябваше да има извънредно заседание за случилото се в Катар.

    Коментиран от #30

    11:03 11.09.2025

  • 11 Анонимен

    10 3 Отговор
    Ха,за едни дронове без взрив ще се събират?! Много шум за нищо.

    11:04 11.09.2025

  • 12 Тома

    11 4 Отговор
    Снощи показаха няколко свалени дрона които са ги правили в кръжока сръчни ръце.Без камери и снаряди пълна п.орнография

    11:05 11.09.2025

  • 13 Гоце

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    Не марсиански са

    11:06 11.09.2025

  • 14 Гандалф

    5 2 Отговор
    И русия и запад си правят ежедневно провокаций...колко е...да се купят от някого ирански дронове...да се пуснат на полска територия...да се свалят няколко от тях...и да започнат обвинения..помните ли щатите...като нападнаха либия...ирак..ги обвиняваха, че имат ядрено оръжие...после се оказа....че няма нищо.а виетнам панама и така нататък..помните как започна първата световна война...убиха австлоунгарския престолонаследник...после се оказа, че е било нагласено...а помните ли когато обвиняваха русия в удари по цивилни обекти.
    .видиата с тежко пострадали, целите в кървища и кървави бинтове..после се оказа постановка....накрая жертвите се надигнаха и разотидоха
    ..мисля че беше в либия. Не помните естествено..И сега ще се се съберат и ще решат да пратят воиски ве в полша...а в украйна...
    .


    .

    11:07 11.09.2025

  • 15 Ами...

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "2222":

    НАТО кой ще го деморализира? Ами Европа, старата, умна Европа, люлката на цивилизацията, нея кой ще я деморализира, кой? И има ли някой да вярва, че оръжията и бомбите носят мир? Има ли още такива заблудени и промити същества?

    Коментиран от #20

    11:08 11.09.2025

  • 16 Курд Околянов

    7 3 Отговор
    А американската ракета в къщата в Горна Баня - София, а ... ?

    11:08 11.09.2025

  • 17 Хайо

    7 3 Отговор
    Представете доказателства ,за какво ви е ООН? Да отидете да лаете глупости там ? ООН първо да се погрижи с това което прави Израел ,тогава да се занимава с лъжите на Полша и запада

    Коментиран от #22

    11:09 11.09.2025

  • 18 Вълк

    1 9 Отговор
    Оставят ли лилиПутин жив може и да има война и изтриване на РУСИЯ от картата на света

    11:09 11.09.2025

  • 19 Паника

    5 2 Отговор
    Каква е тази паника. Доказано ли е, че са руски?
    АУУУУ, изтрепаха ни, завлдяха всички западни столици.
    Аларм
    Алърт,
    Паника,
    Аларма-а-а!!!.
    Помощ,
    Опасност.

    11:11 11.09.2025

  • 20 Ами...

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами...":

    Демилитаризира! То са си деморализирани отдавна

    11:11 11.09.2025

  • 21 Нека да пиша

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Вземи си Салварзан, лекувай се.

    Коментиран от #26

    11:11 11.09.2025

  • 22 Да ти го напиша

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хайо":

    Ами отивай в оон, и кажи че искаш да приютиш палестинчета. Майка ти ще се зарадва много...

    11:14 11.09.2025

  • 23 Факт

    3 2 Отговор
    През 1938 г. Франция и Великобритания изоставят Чехословакия на Хитлер. През 1939 уж обявяват война на Хитлер, но после все пак му оставят Полша. През 1945 още веднъж изоставят Полша, този път - на Сталин. През 1956 изоставят Унгария. През 1968 - пак Чехословакия. През 2008 Грузия искаше да влезе в Европейския съюз. Русия нападна Грузия и я спря. Европейският съюз не направи нищо. Същото се повтори през 2014 с Украйна. Само че Украйна оказа и вече единайсет години продължава да оказва такава свирепа съпротива на Русия, че Европейският съюз, макар със закъснение, се замисля дали пък да не помогне с нещо на нападнатата страна.

    11:14 11.09.2025

  • 24 Зеленото човече

    2 0 Отговор
    Щом е за Полша може за Палестина и други не! Два дрона които не знаят какви са, нарушили въздушното пространство и ореваха света!

    11:15 11.09.2025

  • 25 Учуден

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Значи според теб Русия ще нападне Полша?

    11:15 11.09.2025

  • 26 Сталин

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Нека да пиша":

    Майка ти ме лекува

    11:15 11.09.2025

  • 27 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Или Полша ще нападне Русия?

    11:16 11.09.2025

  • 28 КОГА ЩЕ СЕ СЪБЕРЕТЕ ЗА ТЕРОРИСТА НАТАНЯХ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООН чики рики":

    КОГА ЩЕ СЕ СЪБЕРЕТЕ ЗА ТЕРОРИСТА НАТАНЯХУ?

    11:18 11.09.2025

  • 29 Иван

    4 0 Отговор
    Винаги съм казвал,че конфликта Украйна Русия,ще вкара Европа във война. Прекалено много внимание се отделя на този конфликт и дори може да доведе до Трета световна война.Украйна е тази,която ще вкара Европа във война.

    Коментиран от #33

    11:19 11.09.2025

  • 30 Едва ли

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "555":

    Перуканяху може да си напада, която си реши страна. Политкоректното нападение и това не го прави терорист

    11:20 11.09.2025

  • 31 Българин

    1 0 Отговор
    Дроновете не са руски.Русия няма намерение никой да напада.Все Русия ви е виновна.

    11:21 11.09.2025

  • 32 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Разследващи органи в Полша за падналите дрони на полска територия снощи обявиха,че дроните са били без взривно вещество и не са дошли от Беларус както се твърдеше в началото,а са долетели от украйнска територия...
    След като излязоха резултатите от разследването полския президент консерватор Невроцки обяви пред медиите,че най вероятно това е лошо скалъпена провокация на сили целящи да вкарат Полша във военен конфликт с Русия.
    От кумова срама и атлантическа солидарност с Украйна Невроцки не стигна до край да каже,че цялата тая уйдорма си е мероприятие на укропските служби.
    Така ,че шорошки хлебарки не се надявайте на това ,ами вижте какво става в момента във Франция ,където народа се вдигна на революция ..
    Там горят полицейски участъци,банкови клонове,скъпарски коли и ресторанти.
    Всички магистрали,пътни и ЖП артерии са блокирани с камиони,коли ,селскостопанска техника и издигнати от хората с подръчни материали блокади..
    Естествено това няма да ви го покажат по поръчковите ни манипулации.медии и да ви кажат,че Франция фалира и клуба на(богатите) в еврозоната се оказа клуба на заборчнелите до гуша и фалирали страни.

    11:28 11.09.2025

  • 33 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    Страшен анализатор си , направо топа на анализаторите

    11:33 11.09.2025

  • 34 факуса

    0 0 Отговор
    тез здраво ги апе кучето,кой доказа,че са руски дронове,тва оон кат събрание на дом съвет ги сбират,ама все за притеснения на атлантици,нема ли психолози да поработят с нежните гайтаци,щот от 5 смолетчета от осранската инсинуация напълниха памперсите

    11:46 11.09.2025

