Полша поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание заради нарушаването на полското въздушно пространство от Русия, съобщи полското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Мярката идва след безпрецедентна нощна операция, при която Полша, с подкрепата на съюзниците си от НАТО, свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство.

Това е първият случай, в който държава членка на НАТО директно унищожава руски военни средства над собствената си територия от началото на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.