Полша затяга контрола върху въздушния трафик по източната си граница

Полша затяга контрола върху въздушния трафик по източната си граница

11 Септември, 2025 10:57, обновена 11 Септември, 2025 11:01

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша затяга контрола върху въздушния трафик по източната си граница - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна на фона на засиленото напрежение, след като няколко дрона навлязоха във въздушното ѝ пространство, съобщи Ройтерс, цитирайки оперативното командване на полските въоръжени сили, предава БТА.

Вчера сутринта Полша, с подкрепата на самолети на съюзниците от НАТО, свали предполагаеми руски дронове.

„По молба на оперативното командване на въоръжените сили … ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, обяви Полската агенция за въздушна навигация в изявление, публикувано късно вечерта.

Ограниченията влязоха в сила в 01:00 ч. тази сутрин и ще действат до 9 декември. От изгрев до залез полетите в зоната са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства със съответни полетни планове и транспондери, които поддържат двустранна комуникация с въздушните власти.

Военните самолети и някои специални полети са изключение от забраната. От залез до изгрев обаче е въведена пълна забрана за всички полети, с изключение на военните. Полетите на безпилотни апарати са забранени изцяло.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че руски дронове са атакували военни обекти в Западна Украйна, но увери, че не е било планирано да се извършват удари срещу цели в Полша.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Да видят че войната не е шега.

    11:01 11.09.2025

  • 2 оня с коня

    3 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #5

    11:03 11.09.2025

  • 3 Игричките

    2 5 Отговор
    със съдбата на путлер приключват. Време е за терминалната фаза. Омръзна ми да чета всеки ден за тази руска пародия на държава. Пълен разпад!

    11:07 11.09.2025

  • 4 Богдан Хмелницки

    3 5 Отговор
    Специални сили на ГУР успешно поразиха кораб на руския Черноморски флот край Новоросийск
    🔥 На 10 септември 2025 г. в Черно море специални сили на ГУР към Министерството на отбраната на Украйна проследиха и успешно атакуваха друга скъпа военна цел на агресорската държава Русия - кораб от проекта за многоцелеви кораби MPSV07 от вражеския Черноморски флот.
    ▪️Руснаците въведоха посочения кораб в експлоатация през 2015 г. Стойността му е около 60 милиона долара. Общо агресорът разполага с четири такива кораба.
    ▪️Корабът от проекта MPSV07 е оборудван с водолазни комплекси, дистанционно управляеми устройства, сонар за странично сканиране и средства за радиоелектронно наблюдение (RER). Може да се използва за изследване на дъното. Мощността на кораба е около 4 MW.
    ▪️По време на атаката на специалните сили на ГУР, вражеският кораб е провеждал радиоелектронно разузнаване и е патрулирал подстъпите към Новоросийския залив, където агресорът е „регистрирал“ остатъците от своя Черноморски флот.
    ▪️Майсторите на ГУР на Министерството на отбраната на Украйна нанесоха добре насочен удар с боен дрон украинско производство в района на контролния мостик, където по-специално се намира навигационното и комуникационно оборудване на кораба.
    ☝🏻В резултат на удара оборудването на РЕР на вражеския кораб е унищожено, а корабът е изведен от строя за скъп ремонт.
    Въоръжената борба продължава!

    🇺🇦Слава на Украйна!

    Коментиран от #6

    11:07 11.09.2025

  • 5 Парадоксално ли е,

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    че русия се ръководи от Обратен? По принцип нямам нищо против тях, но копейките са тотално объркани.

    11:09 11.09.2025

  • 6 Супер

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Богдан Хмелницки":

    новини!

    11:11 11.09.2025

  • 7 без име

    1 0 Отговор
    Жалките пАляци пак се правят на мъже.

    11:23 11.09.2025

