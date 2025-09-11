Полша затяга контрола върху въздушния трафик по източната си граница

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна на фона на засиленото напрежение, след като няколко дрона навлязоха във въздушното ѝ пространство, съобщи Ройтерс, цитирайки оперативното командване на полските въоръжени сили, предава БТА.
Вчера сутринта Полша, с подкрепата на самолети на съюзниците от НАТО, свали предполагаеми руски дронове.
„По молба на оперативното командване на въоръжените сили … ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, обяви Полската агенция за въздушна навигация в изявление, публикувано късно вечерта.
Ограниченията влязоха в сила в 01:00 ч. тази сутрин и ще действат до 9 декември. От изгрев до залез полетите в зоната са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства със съответни полетни планове и транспондери, които поддържат двустранна комуникация с въздушните власти.
Военните самолети и някои специални полети са изключение от забраната. От залез до изгрев обаче е въведена пълна забрана за всички полети, с изключение на военните. Полетите на безпилотни апарати са забранени изцяло.
Руското министерство на отбраната заяви вчера, че руски дронове са атакували военни обекти в Западна Украйна, но увери, че не е било планирано да се извършват удари срещу цели в Полша.
1 Последния Софиянец
11:01 11.09.2025
2 оня с коня
Коментиран от #5
11:03 11.09.2025
3 Игричките
11:07 11.09.2025
4 Богдан Хмелницки
🔥 На 10 септември 2025 г. в Черно море специални сили на ГУР към Министерството на отбраната на Украйна проследиха и успешно атакуваха друга скъпа военна цел на агресорската държава Русия - кораб от проекта за многоцелеви кораби MPSV07 от вражеския Черноморски флот.
▪️Руснаците въведоха посочения кораб в експлоатация през 2015 г. Стойността му е около 60 милиона долара. Общо агресорът разполага с четири такива кораба.
▪️Корабът от проекта MPSV07 е оборудван с водолазни комплекси, дистанционно управляеми устройства, сонар за странично сканиране и средства за радиоелектронно наблюдение (RER). Може да се използва за изследване на дъното. Мощността на кораба е около 4 MW.
▪️По време на атаката на специалните сили на ГУР, вражеският кораб е провеждал радиоелектронно разузнаване и е патрулирал подстъпите към Новоросийския залив, където агресорът е „регистрирал“ остатъците от своя Черноморски флот.
▪️Майсторите на ГУР на Министерството на отбраната на Украйна нанесоха добре насочен удар с боен дрон украинско производство в района на контролния мостик, където по-специално се намира навигационното и комуникационно оборудване на кораба.
☝🏻В резултат на удара оборудването на РЕР на вражеския кораб е унищожено, а корабът е изведен от строя за скъп ремонт.
Въоръжената борба продължава!
🇺🇦Слава на Украйна!
Коментиран от #6
11:07 11.09.2025
5 Парадоксално ли е,
До коментар #2 от "оня с коня":че русия се ръководи от Обратен? По принцип нямам нищо против тях, но копейките са тотално объркани.
11:09 11.09.2025
6 Супер
До коментар #4 от "Богдан Хмелницки":новини!
11:11 11.09.2025
7 без име
11:23 11.09.2025