Полша затяга контрола върху въздушния трафик по източната си граница

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна на фона на засиленото напрежение, след като няколко дрона навлязоха във въздушното ѝ пространство, съобщи Ройтерс, цитирайки оперативното командване на полските въоръжени сили, предава БТА.

Вчера сутринта Полша, с подкрепата на самолети на съюзниците от НАТО, свали предполагаеми руски дронове.

„По молба на оперативното командване на въоръжените сили … ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, обяви Полската агенция за въздушна навигация в изявление, публикувано късно вечерта.

Ограниченията влязоха в сила в 01:00 ч. тази сутрин и ще действат до 9 декември. От изгрев до залез полетите в зоната са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства със съответни полетни планове и транспондери, които поддържат двустранна комуникация с въздушните власти.

Военните самолети и някои специални полети са изключение от забраната. От залез до изгрев обаче е въведена пълна забрана за всички полети, с изключение на военните. Полетите на безпилотни апарати са забранени изцяло.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че руски дронове са атакували военни обекти в Западна Украйна, но увери, че не е било планирано да се извършват удари срещу цели в Полша.