САЩ: Ще защитим всеки сантиметър територия. Полша: Руската атака не е случайна
  Тема: Украйна

САЩ: Ще защитим всеки сантиметър територия. Полша: Руската атака не е случайна

10 Септември, 2025 18:18

  • полша-
  • сащ-
  • матю уитакър-
  • радослав шикорски-
  • дронове-
  • русия

САЩ подкрепят съюзниците си, заяви представителят на Вашингтон в НАТО след инцидента в Полша

САЩ: Ще защитим всеки сантиметър територия. Полша: Руската атака не е случайна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ застават на съюзниците си, заяви представителят на Вашингтон в НАТО Матю Уитакър, след като полското въздушно пространство беше нарушено от дронове, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Подкрепяме нашите съюзници в НАТО срещу тези нарушения на въздушното пространство и ще защитаваме всеки сантиметър територия" на страните от алианса, подчерта Уитакър в "Екс".

Още новини от Украйна

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, след като Варшава свали руски дронове, навлезли над територията на Полша по време на руска атака в западната част на Украйна, предаде Ройтерс. Той добави, че масовото използване на дронове е заплаха за цялата организация НАТО и че премиерът Доналд Туск е поискал от съюзниците по-силна противовъздушна отбрана за Полша.

От своя страна, норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде допуска, че нарушаването на полското въздушно пространство от дронове може да е опит на Русия да тества НАТО, предаде Ройтерс.

Полското министерство на вътрешните работи днес заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити в Полша след нарушаването на въздушното пространство на страната от руски безпилотни летателни апарати през нощта, предаде ДПА, пише БТА.

Пет дрона са открити в източния регион Люблин, уточни говорител на министерството. Един дрон се е разбил над Лодзкото воеводство в Централна Полша, а друг във Варминско-Мазурското воеводство. Намерени са и отломки от снаряд с неясен произход. Полицията и армията продължават издирването на дронове и части от тях, добави говорителят.

През нощта над дузина дронове навлязоха в полското въздушно пространство по време на пълномащабни руски удари срещу Украйна, съобщи командването на армията. След инцидента полският премиер Доналд Туск поиска консултации с НАТО съгласно чл. 4 от договора на алианса. Той предвижда разговори със съюзниците в НАТО, ако някоя от страните членки усети външна заплаха.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп

    26 9 Отговор
    Дреме ми на у. Я

    18:19 10.09.2025

  • 2 ЕвроАтлантически безроден простак

    60 11 Отговор
    Днес Израел удари Сана, столицата на Йемен.

    В Париж раздават "демокрация" по улиците и са на ръба на гражданска война.

    А тук ни занимават в измислени провокации и глупости..

    Коментиран от #10, #21

    18:21 10.09.2025

  • 3 Сорос плаща

    41 9 Отговор
    БГ пропагандата е октивирана яко.

    Коментиран от #38

    18:23 10.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как точно

    30 8 Отговор
    До последният поляк ли?

    Коментиран от #28

    18:25 10.09.2025

  • 6 Ха ха ха ха

    32 9 Отговор
    Тия смешници дори и не разбраха как си откриха ПВО и системите за радиозащита с няколко дрона примамка.

    18:25 10.09.2025

  • 7 604

    4 3 Отговор
    а дедеде..... червените килимчита в аляска са биле фото монтаж, пахахаххахххахахаахя

    18:26 10.09.2025

  • 8 Алоуу... покажете кадри от Франция,

    42 7 Отговор
    от народната любов за Макрон и Правителството, днес?

    18:26 10.09.2025

  • 9 Смех, бате

    32 6 Отговор
    Каква атака с няколко отклонили се дронове, бе дженди?

    Коментиран от #19

    18:27 10.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В.В. путин

    9 6 Отговор
    Бие по цялата поста.

    18:27 10.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нещо факти?

    13 2 Отговор
    Ко така ве ?😁🤣🦅🇺🇸

    18:28 10.09.2025

  • 14 Адолф Хитлер

    18 2 Отговор
    Гледам от гроба и не вярвам на очите си.

    18:28 10.09.2025

  • 15 И кво ?!

    20 13 Отговор
    О , да ! Много сме близо до активирането на чл.5;! Българите ще се бият на Руска страна ❗ А "евроатлантиците" за кого ? За натото ( Турция и краварите) може би ? 😜

    Коментиран от #36, #49, #65

    18:28 10.09.2025

  • 16 Смешковци

    25 4 Отговор
    Тя работата е като китайския балон над обора, свалиха го и после де оправдаваха една седмица.

    18:29 10.09.2025

  • 17 С.П.

    32 3 Отговор
    Тея поляци пак искат да направят откриване на световна война. Но забравят, че при тази война няма да има победители. САЩ изстрелват ядрени ракети, Русия изстрелва ядрени ракети и филмът свърши...

    18:30 10.09.2025

  • 18 Срам и позор

    22 4 Отговор
    Натювците усетиха, че излагацията със слоновете е голяма и влязоха в обяснителен режим ха ха

    Коментиран от #23

    18:31 10.09.2025

  • 19 Споко !

    16 5 Отговор

    До коментар #9 от "Смех, бате":

    Нищо , бе ! Нека турчилята и краварите (натото) се пробват срещу Русия ! 😜 Да им гледаме сиира !

    18:31 10.09.2025

  • 20 Опа

    10 15 Отговор
    Миналата седмица на военния парад в Китай, Си Дзинпин показа на Путин кой е шефа.

    Коментиран от #27

    18:31 10.09.2025

  • 21 САТАНИСТА НАТАНЯХУ КЕ ЗАПАЛИ ВОЙНАТА

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    Укротете САТАНИСТА Юдеин

    18:31 10.09.2025

  • 22 С.П.

    19 6 Отговор
    Тези поляци май пак искат да открият световна война. Само едно забравят, че този път няма да има победители.

    18:32 10.09.2025

  • 23 Да му се невиди

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Срам и позор":

    Слоновете- разбирай дроновете

    18:33 10.09.2025

  • 24 !!!

    17 6 Отговор
    САЩ казва така на Европа:Ако Ви се воюва с Русия,-воювайте.
    Но на никаква 5 статья не разчитайте.

    Коментиран от #26

    18:34 10.09.2025

  • 25 Дъмп

    2 2 Отговор
    чеки го преместя .....у крачоля........всеки сант с черното злато да , амъ зъ пудилиту...... .!.

    18:35 10.09.2025

  • 26 Ква Статя

    9 21 Отговор

    До коментар #24 от "!!!":

    Те гони бе руско Мекере.Пиши на български мама ти д,е,е,ба, Руска.

    Коментиран от #30, #34, #59, #63

    18:35 10.09.2025

  • 27 Абе дечко

    12 6 Отговор

    До коментар #20 от "Опа":

    Китай и Русия са държави преди още баба ти да е изтръцкала майка ти ха ха ха

    18:35 10.09.2025

  • 28 и до последният

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Как точно":

    литовец

    18:36 10.09.2025

  • 29 Файърфлай

    8 3 Отговор
    Само едно уточнение-територия не се измерва в сантиметри,а в квадратни сантиметри.И тази мерна единица е много малка за територия на държава.

    Коментиран от #53

    18:37 10.09.2025

  • 30 !!!

    7 6 Отговор

    До коментар #26 от "Ква Статя":

    мръш в усраинъ дъ съ дуказвъш въ, ко ривяш тукъ мидДил!

    18:38 10.09.2025

  • 31 Готов за бой

    3 11 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #39, #51

    18:39 10.09.2025

  • 32 Сталин

    9 5 Отговор
    Натуту се уплашиха от един дрон ,шаш и паника

    18:41 10.09.2025

  • 33 Независим

    5 9 Отговор
    Унищожете кнездото на злато кремъл и всичко ще свърши.

    18:41 10.09.2025

  • 34 ОСВЕН ДЯСНАТА

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ква Статя":

    РЪКА ДРУГО НЕ СИ

    18:42 10.09.2025

  • 35 ЮПИТЕР

    6 2 Отговор
    От близката галактика Андромеда, не са заявили нищо, но както е тръгнало, и от там ще се обадят.

    18:42 10.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АМАH OT ИДИOTИ

    10 4 Отговор
    A БЕ,
    ЯНКИТЕ НЕ СМЕЯТ ДА УДАРЯТ ВЕНЕСУЕЛА
    🤣😝😆
    НЕ МОГАТ ДА СЕ ОПРАВЯТ С ЧEPHИЛKИTE У ДОМА СИ
    😩
    ЩЕ ПЛАШЯT PУCHAЦИTE
    😆😝🤣

    Коментиран от #41

    18:45 10.09.2025

  • 38 Октивирана е

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сорос плаща":

    Никога повече руски ботуш

    18:46 10.09.2025

  • 39 БПФ

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Готов за бой":

    Хаха, че то такива като тебе първи ще избягат, бе !!! Ако беше такъв герой, щеше да отидеш на добруджанската граница с картечницата, не на српската !!!

    18:46 10.09.2025

  • 40 Бг гражданин

    8 4 Отговор
    Кой каквото търси ще намери. Поводи много,Украйна,Полша...жалко за светът,ще го батисат в името на парите ,ЕС и НАТО!!!

    Коментиран от #42

    18:47 10.09.2025

  • 41 Путинистче идиотче

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Гледай Иран....мисли за Венецуела....и за Русия.

    18:48 10.09.2025

  • 42 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    5 6 Отговор

    До коментар #40 от "Бг гражданин":

    Няма да му сваляме шапка я....

    Коментиран от #50

    18:49 10.09.2025

  • 43 Реална фантазия

    7 3 Отговор
    Те хубаво са курназ краварите а тях кой ще ги защети???От това Марвел студио са загубили връзка с действителността.

    18:50 10.09.2025

  • 44 колкото и да джафкате

    6 3 Отговор
    на Мечока му е през оная
    в очакване зелката да клекне
    да подписва капитулация

    18:52 10.09.2025

  • 45 факуса

    4 1 Отговор
    ха ха поредната осранска манипулация,ама длъжниците нема друг изход само война може им занули дълговете,ама тоз път и те ще бъдат занулени

    18:52 10.09.2025

  • 46 долу сащ

    4 2 Отговор
    като в катар нали! всеки сантиметър! докато не почнахте да мънкате ама не знаехме, пълни нещастници сте

    18:53 10.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ДОЛНА ПРОВОКАЦИЯ

    7 1 Отговор
    В деня на изказването на пропадналата Урсула.

    18:55 10.09.2025

  • 49 Боби

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "И кво ?!":

    Как ще се биете бре другарче, както се "бихте" в защита на МОЧА ли?Или пък както имаше "масови" безредици за еврото,или фантастичната съпротива на "българските възрожденци" срещу завода за барут?

    18:56 10.09.2025

  • 50 юе сваляш само ромски

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    наденици до картофите мек джендър

    Коментиран от #54

    19:00 10.09.2025

  • 51 розово пате ти живеш на

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Готов за бой":

    калотина обикаляш кабините на турските тирове заедно с майка ти

    19:02 10.09.2025

  • 52 Госあ

    2 2 Отговор
    Путин трябва да ползва орешници в западна Украйна покрай границите с натовски държави. По правителствени сгради и военни обекти. Немарливост е това с тия дронове. Ако изобщо са руски. По вероятно отново бандерите да провокират ТСВ ! Както и портокала отбеляза, това е основната цел на мръсната хунта - ТСВ

    19:05 10.09.2025

  • 53 Предник Балкански

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Файърфлай":

    Не си прав! Има и друга. Зелен кв. милиметър!

    Коментиран от #57

    19:05 10.09.2025

  • 54 Синчето на Соловьов

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "юе сваляш само ромски":

    Не говори така за джендърите.

    19:06 10.09.2025

  • 55 СЪЩАТА ИСТОРИЯ

    3 1 Отговор
    Като GPS-а на Урсула.

    19:08 10.09.2025

  • 56 Оказва се,

    3 1 Отговор
    че падналите дронове са дронове "примамки". Те не носят боен заряд и при падане могат да се отберат части, парчета и да се сглоби функциониращ такъв.

    Бандеровска провокация. Това им е последната надежда на 404 - да вкарат още някого във войната. Ако може НАТО.

    19:08 10.09.2025

  • 57 Файърфлай

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Предник Балкански":

    Така де.Смисълът на заглавието е ,че се изтъква обзелата ги смелост .храброст и решителност -характерно състояние на всеки пиян...

    19:11 10.09.2025

  • 58 Митака

    2 0 Отговор
    Украинците са доста подли за да направят провокация . Не ми се вярва тези дронове да са руски . Взехте да ни правите на глупаци и знаите че няма да си мръдна задника за да тръгна да защитавам НАТО в Украйна. Пет пари не давам за тази държава и наркомана който я управлява .

    19:14 10.09.2025

  • 59 !!!

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ква Статя":

    Бунище балканско!

    19:14 10.09.2025

  • 60 Пампаец

    0 1 Отговор
    Краваристанците щели плашат руският мечок🐻 с мед🍯 и с полско агнешко🐑🐑🐑🐑🐑 ! Тия👺👺👺 у ред👻👻👻👻 ли са ???😃😀😄😁😆😅🤣😂🤣😅🤣😅🤣🤣🤣🤣

    19:14 10.09.2025

  • 61 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Накратко:

    Икономиката на съвременната война....

    Изтребител F-35A от 5-то поколение със средна цена на 1 час полет от около 40 хиляди долара с ракета въздух-въздух AIM-120C-7 AMRAAM на стойност около 1,5 милиона долара сваля руски дрон-примамка "Гербер" на стойност около 10 хиляди долара всеки....

    Две седмици подобни случки и някой със сигурност ще фалира! 🤣🤣🤣

    19:14 10.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Йййййййй

    1 0 Отговор
    Франция, Франция
    ......,.........

    19:16 10.09.2025

  • 65 Такова

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "И кво ?!":

    Не говори от страна на българите бе, прошляк!

    19:17 10.09.2025

  • 66 дедо

    0 0 Отговор
    Джуджето от Кремъл хвърля дронове срещу Европа и европейските държави , а е приятел с монголоиди, индуси и черкези . Руснаците показват ,че са монголоиди които се правят на славяни .

    19:18 10.09.2025

  • 67 Коко Джъмбо

    0 0 Отговор
    Атина палада каза: "Повтарям.България е съюзник на Хитлер и като такъв тя участва във войната срещу СССР на страната на Хитлер. Само Гърция и Сърбия не са се включили".Как участва България не е ясно- война ли е обявила на ссср, войски ли е изпратила срещу ссср?
    Значи по нейната логика както Русия и Индия са съюзници в момента, то значи и Индия също се води нападнала и водеща война срещу Украйна държава и трябва да ѝ обявим война? Май не е добре с главния. Това, че си съюзник на някого не те прави пряк участник в дадена война и военни действия. Така, че СССР обявява престъпна и окупационна война на Бългатия. Това е ясно за всички историци, но не явно и за форум-кибици.

    19:20 10.09.2025

