САЩ: Ще защитим всеки сантиметър територия. Полша: Руската атака не е случайна

САЩ застават на съюзниците си, заяви представителят на Вашингтон в НАТО Матю Уитакър, след като полското въздушно пространство беше нарушено от дронове, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Подкрепяме нашите съюзници в НАТО срещу тези нарушения на въздушното пространство и ще защитаваме всеки сантиметър територия" на страните от алианса, подчерта Уитакър в "Екс".

Още новини от Украйна

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, след като Варшава свали руски дронове, навлезли над територията на Полша по време на руска атака в западната част на Украйна, предаде Ройтерс. Той добави, че масовото използване на дронове е заплаха за цялата организация НАТО и че премиерът Доналд Туск е поискал от съюзниците по-силна противовъздушна отбрана за Полша.

От своя страна, норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде допуска, че нарушаването на полското въздушно пространство от дронове може да е опит на Русия да тества НАТО, предаде Ройтерс.

Полското министерство на вътрешните работи днес заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити в Полша след нарушаването на въздушното пространство на страната от руски безпилотни летателни апарати през нощта, предаде ДПА, пише БТА.

Пет дрона са открити в източния регион Люблин, уточни говорител на министерството. Един дрон се е разбил над Лодзкото воеводство в Централна Полша, а друг във Варминско-Мазурското воеводство. Намерени са и отломки от снаряд с неясен произход. Полицията и армията продължават издирването на дронове и части от тях, добави говорителят.

През нощта над дузина дронове навлязоха в полското въздушно пространство по време на пълномащабни руски удари срещу Украйна, съобщи командването на армията. След инцидента полският премиер Доналд Туск поиска консултации с НАТО съгласно чл. 4 от договора на алианса. Той предвижда разговори със съюзниците в НАТО, ако някоя от страните членки усети външна заплаха.