Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания възобновява търговските преговори с Китай

Великобритания възобновява търговските преговори с Китай

11 Септември, 2025 13:33 594 4

  • великобритания-
  • китай-
  • търговски-
  • преговори

Министър Питър Кайл посочва икономическата мощ на Китай и амбициите за премахване на търговски бариери

Великобритания възобновява търговските преговори с Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Икономическата мощ на Китай го прави „непренебрежим“, заяви новият министър на бизнеса на Великобритания Питър Кайл по време на първите търговски преговори с Пекин от 2018 г. насам, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Кайл, който е на първата си визита след назначаването си миналата седмица, ще възобнови разговорите в рамките на Съвместната икономическа и търговска комисия между Обединеното кралство и Китай (JETCO). Той подчерта, че по-добрите търговски отношения зависят от преодоляването на дългогодишния спор за нови посолства.

Новият министър се стреми да премахне търговските бариери на стойност 1 милиард паунда за пет години, особено в селското стопанство, автомобилостроенето и професионалните услуги. Решението, което се очаква следващия месец от британския отдел по жилищно строителство относно плановете на Пекин да построи най-голямото посолство в Европа в Лондон, обаче може да застраши тези амбиции. Политици и съюзници на Острова предупредиха, че Китай може да използва мястото за шпионаж.

„Китай, поради нововъзникващия си икономически статус, не е просто не може да се пренебрегва, но и е желателно да се взаимодейства с него“, посочи Кайл. На въпрос дали Великобритания трябва да последва Европейския съюз в стремежа си да „намали риска“ от икономиката от 19 трилиона долара и да се съсредоточи върху вътрешната индустриална стратегия, той добави: „Фактът, че Китай предоставя толкова много възможности, но и толкова много несигурности, не бива да ни възпира. Всъщност трябва да ни ангажира и мотивира“.

Британското лейбъристко правителство, което встъпи в длъжност през юли миналата година след 14 години консервативно управление, се стреми към по-тесни икономически връзки с пазари извън Европейския съюз. Централно място в тази стратегия заема привличането на нови инвестиции от Китай, създаващи работни места, особено в северния индустриален център.

Кайл заяви, че британският премиер Киър Стармър е нетърпелив да посети Китай, като се очаква това да стане вероятно в началото на 2026 г.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...

    4 0 Отговор
    послИ да нИ рИветИ, че повече внасяте отколкото изнасяте.

    13:35 11.09.2025

  • 2 Гошо

    6 1 Отговор
    Е същото и с Русия ще направят ама догодина Няма да им е за първи път ,опит имат

    13:42 11.09.2025

  • 3 Специална Военна Опсерация

    0 3 Отговор
    След като Урсула и Тръмп, добре им "послаха"...
    Единствения начин е на колене пред Китай!
    Имат пример от Русия!

    Коментиран от #4

    13:58 11.09.2025

  • 4 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Специална Военна Опсерация":

    Като погледнеш търговският баланс между Русия и Китай и става ясно ,че Китай са на колене пред Русия.

    14:09 11.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания