Великобритания възобновява търговските преговори с Китай

Икономическата мощ на Китай го прави „непренебрежим“, заяви новият министър на бизнеса на Великобритания Питър Кайл по време на първите търговски преговори с Пекин от 2018 г. насам, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Кайл, който е на първата си визита след назначаването си миналата седмица, ще възобнови разговорите в рамките на Съвместната икономическа и търговска комисия между Обединеното кралство и Китай (JETCO). Той подчерта, че по-добрите търговски отношения зависят от преодоляването на дългогодишния спор за нови посолства.

Новият министър се стреми да премахне търговските бариери на стойност 1 милиард паунда за пет години, особено в селското стопанство, автомобилостроенето и професионалните услуги. Решението, което се очаква следващия месец от британския отдел по жилищно строителство относно плановете на Пекин да построи най-голямото посолство в Европа в Лондон, обаче може да застраши тези амбиции. Политици и съюзници на Острова предупредиха, че Китай може да използва мястото за шпионаж.

„Китай, поради нововъзникващия си икономически статус, не е просто не може да се пренебрегва, но и е желателно да се взаимодейства с него“, посочи Кайл. На въпрос дали Великобритания трябва да последва Европейския съюз в стремежа си да „намали риска“ от икономиката от 19 трилиона долара и да се съсредоточи върху вътрешната индустриална стратегия, той добави: „Фактът, че Китай предоставя толкова много възможности, но и толкова много несигурности, не бива да ни възпира. Всъщност трябва да ни ангажира и мотивира“.

Британското лейбъристко правителство, което встъпи в длъжност през юли миналата година след 14 години консервативно управление, се стреми към по-тесни икономически връзки с пазари извън Европейския съюз. Централно място в тази стратегия заема привличането на нови инвестиции от Китай, създаващи работни места, особено в северния индустриален център.

Кайл заяви, че британският премиер Киър Стармър е нетърпелив да посети Китай, като се очаква това да стане вероятно в началото на 2026 г.