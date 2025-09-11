Латвия затваря въздушното си пространство заради руски дронове

Латвия ще затвори въздушното си пространство на източната граница с Русия и Беларус за една седмица заради нахлуването на руски дронове в Полша. Това заяви латвийският министър на отбраната Адрис Спрудс, цитиран от ДПА, предава БТА.

Заповедта ще важи до 18 септември, с възможност за удължаване, обяви Спрудс на пресконференция в Рига.

Министърът определи навлизането на руски дронове като явно нарушение на въздушното пространство на НАТО и подчерта, че Латвия трябва да реагира твърдо. Той увери гражданите, че пряка заплаха за страната няма, но превантивните мерки са наложителни. По думите му затварянето на въздушното пространство ще улесни засичането на неоторизирани летателни апарати.

„Руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на НАТО са предупредителен сигнал и трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалация на атаките с дронове“, заяви Спрудс.

Вчера Полша съобщи, че 19 руски дрона са навлезли в нейното въздушно пространство след атака срещу Украйна. Част от тях са били свалени от полски и нидерландски изтребители. За първи път руски дронове са унищожени над територия на НАТО, отбелязва ДПА.

Министерството на отбраната на Русия увери в социалната мрежа „Телеграм“, че „няма никакви планове за удари над инфраструктурата на Полша“.