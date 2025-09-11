Новини
Латвия затваря въздушното си пространство заради руски дронове

11 Септември, 2025 15:36

Мярката е превантивна и идва след навлизането на дронове в Полша

Латвия ще затвори въздушното си пространство на източната граница с Русия и Беларус за една седмица заради нахлуването на руски дронове в Полша. Това заяви латвийският министър на отбраната Адрис Спрудс, цитиран от ДПА, предава БТА.

Заповедта ще важи до 18 септември, с възможност за удължаване, обяви Спрудс на пресконференция в Рига.

Министърът определи навлизането на руски дронове като явно нарушение на въздушното пространство на НАТО и подчерта, че Латвия трябва да реагира твърдо. Той увери гражданите, че пряка заплаха за страната няма, но превантивните мерки са наложителни. По думите му затварянето на въздушното пространство ще улесни засичането на неоторизирани летателни апарати.

„Руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на НАТО са предупредителен сигнал и трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалация на атаките с дронове“, заяви Спрудс.

Вчера Полша съобщи, че 19 руски дрона са навлезли в нейното въздушно пространство след атака срещу Украйна. Част от тях са били свалени от полски и нидерландски изтребители. За първи път руски дронове са унищожени над територия на НАТО, отбелязва ДПА.

Министерството на отбраната на Русия увери в социалната мрежа „Телеграм“, че „няма никакви планове за удари над инфраструктурата на Полша“.


  • 1 Русия

    12 1 Отговор
    Тея се оакаха заради дронове.
    А си представете ако бяха орехчета!

    Коментиран от #6, #7

    15:38 11.09.2025

  • 2 преминаващ

    11 0 Отговор
    И там има дебили. Явно е заразно

    15:39 11.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    От 19 дрона примамки свалиха само 3.Пълен провал на системата за сигурност на НАТО.

    15:40 11.09.2025

  • 4 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣 П А Н И К А 🤣🤣🤣🤣

    15:40 11.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Баба Меца май ще ходи на разходка.

    15:40 11.09.2025

  • 6 Сесесере

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    Срещу изгнилите орехчета има томахавки !

    15:40 11.09.2025

  • 7 Русия

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    И да попитам.
    Как се затваря въздушно пространство против ракети.

    15:41 11.09.2025

  • 8 НАТО не е държава,

    6 1 Отговор
    а военен алианс.Може да се наруши въздушно пространство на държава, членуваща в НАТО.

    15:42 11.09.2025

  • 9 плевен

    7 0 Отговор
    Латвия да затваря каквото си иска. Там отдавна никой не лети. Големият майтап дойде от Литва. Там направо отсякоха, че нищо страшно не е станало. Техническа грешка.
    Зашото ако руснаците застрашават Полша, Парите ще отидат в Полша. И кой ще плаща тогава на Литва за русофобията? Ще заприличат на България- ще се стараят срещу безплатен секс.

    15:47 11.09.2025

  • 10 Сердюков

    6 0 Отговор
    Литва,Латвия,Естония,вие сте бивши провинции на Съветския съюз.Седете си на скапаните задници,особено фустите,за да не ви се видят държавиците тесни.Смъкнахте гащите,вдигнахте роклите и заявихте на Брюксел и Вашингтон,ние сме готови.

    15:48 11.09.2025

  • 11 Историк

    1 5 Отговор
    Империята на злото може да прави само злини и светът трябва да се пази от нея. Вместо да харчи пари за благоденствието на хората си, държавите харчат да се пазят от веролството на терориста Путин. Руският мир е вечната война . нашенците, които мечтаят за него,да заминават за Москва.

    15:51 11.09.2025

  • 12 За Орешници,Кинжали,

    4 0 Отговор
    Тополи,Булави,няма затворенипространства и небеса,за тях всичко е открито.

    15:57 11.09.2025

  • 13 Левски

    4 0 Отговор
    И как го затваря, с катинар или резе?

    16:10 11.09.2025

  • 14 Анонимен

    3 0 Отговор
    Направо да сложат една ограда

    16:24 11.09.2025

  • 15 Светофар

    0 0 Отговор
    Русия само с тероризъм и бандитизъм се занимава. Продава петрол за долари и с доларите плаща на дегенерати да извършват терор в други държави.

    16:57 11.09.2025

