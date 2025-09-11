Латвия затваря въздушното си пространство заради руски дронове

Латвия ще затвори въздушното си пространство на източната граница с Русия и Беларус за една седмица заради нахлуването на руски дронове в Полша. Това заяви латвийският министър на отбраната Адрис Спрудс, цитиран от ДПА, предава БТА.
Заповедта ще важи до 18 септември, с възможност за удължаване, обяви Спрудс на пресконференция в Рига.
Министърът определи навлизането на руски дронове като явно нарушение на въздушното пространство на НАТО и подчерта, че Латвия трябва да реагира твърдо. Той увери гражданите, че пряка заплаха за страната няма, но превантивните мерки са наложителни. По думите му затварянето на въздушното пространство ще улесни засичането на неоторизирани летателни апарати.
„Руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на НАТО са предупредителен сигнал и трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалация на атаките с дронове“, заяви Спрудс.
Вчера Полша съобщи, че 19 руски дрона са навлезли в нейното въздушно пространство след атака срещу Украйна. Част от тях са били свалени от полски и нидерландски изтребители. За първи път руски дронове са унищожени над територия на НАТО, отбелязва ДПА.
Министерството на отбраната на Русия увери в социалната мрежа „Телеграм“, че „няма никакви планове за удари над инфраструктурата на Полша“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия
А си представете ако бяха орехчета!
Коментиран от #6, #7
15:38 11.09.2025
2 преминаващ
15:39 11.09.2025
3 Последния Софиянец
15:40 11.09.2025
4 Я пък тоя
15:40 11.09.2025
5 Данко Харсъзина
15:40 11.09.2025
6 Сесесере
До коментар #1 от "Русия":Срещу изгнилите орехчета има томахавки !
15:40 11.09.2025
7 Русия
До коментар #1 от "Русия":И да попитам.
Как се затваря въздушно пространство против ракети.
15:41 11.09.2025
8 НАТО не е държава,
15:42 11.09.2025
9 плевен
Зашото ако руснаците застрашават Полша, Парите ще отидат в Полша. И кой ще плаща тогава на Литва за русофобията? Ще заприличат на България- ще се стараят срещу безплатен секс.
15:47 11.09.2025
10 Сердюков
15:48 11.09.2025
11 Историк
15:51 11.09.2025
12 За Орешници,Кинжали,
15:57 11.09.2025
13 Левски
16:10 11.09.2025
14 Анонимен
16:24 11.09.2025
15 Светофар
16:57 11.09.2025