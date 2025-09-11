Новини
Свят »
Беларус »
Лукашенко освободи 52-ма затворника след натиск от Тръмп

Лукашенко освободи 52-ма затворника след натиск от Тръмп

11 Септември, 2025 15:54 1 108 13

  • александър лукашенко-
  • затворници-
  • доналд тръмп

Помилваните пътуват за Литва с американска делегация; „Белавия“ получава облекчение на санкции

Лукашенко освободи 52-ма затворника след натиск от Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Беларус освободи 52 затворници от различни националности, които вече пътуват за Литва с американската делегация, договорила тяхното освобождаване. Това съобщи говорител на американското посолство във Вилнюс, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Президентът Доналд Тръмп по-рано призова беларуския лидер Александър Лукашенко да пусне задържаните, наричайки ги „заложници“. Това е най-голямата група помилвани затворници досега от Лукашенко, който се стреми да възстанови отношенията със САЩ след години на изолация и санкции.

Въпреки това броят им е далеч от общо 1300-1400 души, чието освобождаване Тръмп поиска в разговор с Лукашенко миналия месец и в публикации в социалните мрежи.

„Делегация на САЩ, водена от представителя на администрацията на Тръмп Джон Коул, се отправя към Вилнюс след преговори в Минск, като 52 затворници от различни националности бяха освободени“, заяви говорителят на американското посолство.

Беларуската агенция БелТА съобщи, че сред освободените има 14 чужденци от Литва, Латвия, Полша, Франция, Великобритания и Германия.

БелТА цитира Коул, който е предал на Лукашенко писмо от Тръмп, подписано лично с „Доналд“. По думите на Коул това е „рядка проява на лично приятелство“. Лукашенко пък заяви:
„Ако Доналд настоява, че е готов да приеме всички тези освободени затворници, Бог да ви благослови, нека се опитаме да сключим глобална сделка, както г-н Тръмп обича да казва - голяма сделка“.

Лукашенко похвали Тръмп и за усилията му за постигане на мирно споразумение в Украйна.

Междувременно стана ясно, че беларуската национална авиокомпания „Белавия“ ще получи ограничено облекчение на санкциите като знак за конструктивното сътрудничество. „Ограниченото облекчение ще позволи на ‘Белавия’ да обслужва и купува компоненти за съществуващия си флот, който включва самолети ‘Боинг’“, заяви американското посолство във Вилнюс.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Призовал го е....да...

    16 6 Отговор
    Лукашенко се отърва да не хрантути гладни рецидивисти.

    15:56 11.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    15 3 Отговор
    Лукашенко се отърва от боклука, а бай Дончо ще продва части и ще печели. Взаимоизгодна сделка.

    15:57 11.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Чрез Лукашенко, бай Дончо ще продва части и на Путин.

    15:59 11.09.2025

  • 4 Сделка в полза на Беларус

    13 5 Отговор
    Умен Лукашенко, 52ма аут от страната, да си ги отглеждат на запад. На чужденците от майдана няма да им хрумне да се връщат в Белорус.

    Коментиран от #5, #6, #7

    16:00 11.09.2025

  • 5 !!!?

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Сделка в полза на Беларус":

    Лукошенковата държава все още съществува на книга именно благодарение на Украйна...иначе отдавна да е обявена за съставна губерния в "руския мир" !

    Коментиран от #9

    16:07 11.09.2025

  • 6 плевен

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сделка в полза на Беларус":

    Не мисля. Сделката затова е сделка, защото печелят и двете страни. За вътрешно ползване в САЩ, освободените затворници правят Тръмп герой. Никой няма да гледа защо са били затворени.

    Коментиран от #8

    16:08 11.09.2025

  • 7 Е-е-ей

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сделка в полза на Беларус":

    как пък Путлер, Лайненко и Ким Чен Ир са сред най-умните на Светот!!!
    Значи Световната пролетарска Ревоюция да има светло Бъдеще!

    16:09 11.09.2025

  • 8 Да бе

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "плевен":

    ...
    Никой няма да гледа защо са били затворен.
    -;-
    Аз пък си спомняма как умния Лайненко даваше интервю на някакън Младок от CNN и убедено твърдеше че СВО-то да трае 4-5-айде 10-шна дни!

    А днес е 1259 ден!

    Другарки и Другари, кое ви умното в прерасните соц. лидери?!?!

    Коментиран от #10

    16:12 11.09.2025

  • 9 село

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    Държавата на Лукашенко стана част от руския мир, благодарение на пълната некомпетентност на дипломацията на САЩ. Решиха да му правят цветна революция и той се съюзи с Русия.
    Погледнете на времето как Куба на Кастро бе принудена да стане комунистическа и няма да откриете никаква разлика.
    За мен тази размяна на затворници срещу санкции е крачка към отцепване на Беларус от Русия. А дали ще стане , никой не знае. Лукашенко е като Ердоган. Ако влезе в театъра, ще иска да седне на всички столове.И руснаците го знаят.

    16:19 11.09.2025

  • 10 плевен

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе":

    Дори ще те подкрепя. Сталин е разчитал на бърза победа над Финланзия. Дори две бързи победи /1940, 1944/.
    Загубил е маса хора. Но крайният резултат и двата пъти е бил в негова полза- границата се е отдалечила от Ленинград.
    И да се разберем: Няма такъв световен лидер, когото да наречеш "прекрасен". Когато неговите лични интереси съвпаднат с тези на държавата, той става Голям. А журналистите го раздуват до Велик.

    16:33 11.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Няма натиск от Тръмп,а добра воля от Лукаш.За какво са му някакви кресливи лумпени и настоящи доносници на КГБ?

    16:35 11.09.2025

  • 13 Измамено атланте

    0 0 Отговор
    който включва самолети ‘Боинг’

    Значи всичко се свеждало до търговийката. А това де(р)мокрация, евроатлантизъм, човешки права са простотии за шараните.

    16:57 11.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания