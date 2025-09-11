Лукашенко освободи 52-ма затворника след натиск от Тръмп

Беларус освободи 52 затворници от различни националности, които вече пътуват за Литва с американската делегация, договорила тяхното освобождаване. Това съобщи говорител на американското посолство във Вилнюс, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
Президентът Доналд Тръмп по-рано призова беларуския лидер Александър Лукашенко да пусне задържаните, наричайки ги „заложници“. Това е най-голямата група помилвани затворници досега от Лукашенко, който се стреми да възстанови отношенията със САЩ след години на изолация и санкции.
Въпреки това броят им е далеч от общо 1300-1400 души, чието освобождаване Тръмп поиска в разговор с Лукашенко миналия месец и в публикации в социалните мрежи.
„Делегация на САЩ, водена от представителя на администрацията на Тръмп Джон Коул, се отправя към Вилнюс след преговори в Минск, като 52 затворници от различни националности бяха освободени“, заяви говорителят на американското посолство.
Беларуската агенция БелТА съобщи, че сред освободените има 14 чужденци от Литва, Латвия, Полша, Франция, Великобритания и Германия.
БелТА цитира Коул, който е предал на Лукашенко писмо от Тръмп, подписано лично с „Доналд“. По думите на Коул това е „рядка проява на лично приятелство“. Лукашенко пък заяви:
„Ако Доналд настоява, че е готов да приеме всички тези освободени затворници, Бог да ви благослови, нека се опитаме да сключим глобална сделка, както г-н Тръмп обича да казва - голяма сделка“.
Лукашенко похвали Тръмп и за усилията му за постигане на мирно споразумение в Украйна.
Междувременно стана ясно, че беларуската национална авиокомпания „Белавия“ ще получи ограничено облекчение на санкциите като знак за конструктивното сътрудничество. „Ограниченото облекчение ще позволи на ‘Белавия’ да обслужва и купува компоненти за съществуващия си флот, който включва самолети ‘Боинг’“, заяви американското посолство във Вилнюс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Призовал го е....да...
15:56 11.09.2025
2 Данко Харсъзина
15:57 11.09.2025
3 Данко Харсъзина
15:59 11.09.2025
4 Сделка в полза на Беларус
Коментиран от #5, #6, #7
16:00 11.09.2025
5 !!!?
До коментар #4 от "Сделка в полза на Беларус":Лукошенковата държава все още съществува на книга именно благодарение на Украйна...иначе отдавна да е обявена за съставна губерния в "руския мир" !
Коментиран от #9
16:07 11.09.2025
6 плевен
До коментар #4 от "Сделка в полза на Беларус":Не мисля. Сделката затова е сделка, защото печелят и двете страни. За вътрешно ползване в САЩ, освободените затворници правят Тръмп герой. Никой няма да гледа защо са били затворени.
Коментиран от #8
16:08 11.09.2025
7 Е-е-ей
До коментар #4 от "Сделка в полза на Беларус":как пък Путлер, Лайненко и Ким Чен Ир са сред най-умните на Светот!!!
Значи Световната пролетарска Ревоюция да има светло Бъдеще!
16:09 11.09.2025
8 Да бе
До коментар #6 от "плевен":...
Никой няма да гледа защо са били затворен.
-;-
Аз пък си спомняма как умния Лайненко даваше интервю на някакън Младок от CNN и убедено твърдеше че СВО-то да трае 4-5-айде 10-шна дни!
А днес е 1259 ден!
Другарки и Другари, кое ви умното в прерасните соц. лидери?!?!
Коментиран от #10
16:12 11.09.2025
9 село
До коментар #5 от "!!!?":Държавата на Лукашенко стана част от руския мир, благодарение на пълната некомпетентност на дипломацията на САЩ. Решиха да му правят цветна революция и той се съюзи с Русия.
Погледнете на времето как Куба на Кастро бе принудена да стане комунистическа и няма да откриете никаква разлика.
За мен тази размяна на затворници срещу санкции е крачка към отцепване на Беларус от Русия. А дали ще стане , никой не знае. Лукашенко е като Ердоган. Ако влезе в театъра, ще иска да седне на всички столове.И руснаците го знаят.
16:19 11.09.2025
10 плевен
До коментар #8 от "Да бе":Дори ще те подкрепя. Сталин е разчитал на бърза победа над Финланзия. Дори две бързи победи /1940, 1944/.
Загубил е маса хора. Но крайният резултат и двата пъти е бил в негова полза- границата се е отдалечила от Ленинград.
И да се разберем: Няма такъв световен лидер, когото да наречеш "прекрасен". Когато неговите лични интереси съвпаднат с тези на държавата, той става Голям. А журналистите го раздуват до Велик.
16:33 11.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатана Z
16:35 11.09.2025
13 Измамено атланте
Значи всичко се свеждало до търговийката. А това де(р)мокрация, евроатлантизъм, човешки права са простотии за шараните.
16:57 11.09.2025