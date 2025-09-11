Лукашенко освободи 52-ма затворника след натиск от Тръмп

Беларус освободи 52 затворници от различни националности, които вече пътуват за Литва с американската делегация, договорила тяхното освобождаване. Това съобщи говорител на американското посолство във Вилнюс, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Президентът Доналд Тръмп по-рано призова беларуския лидер Александър Лукашенко да пусне задържаните, наричайки ги „заложници“. Това е най-голямата група помилвани затворници досега от Лукашенко, който се стреми да възстанови отношенията със САЩ след години на изолация и санкции.

Въпреки това броят им е далеч от общо 1300-1400 души, чието освобождаване Тръмп поиска в разговор с Лукашенко миналия месец и в публикации в социалните мрежи.

„Делегация на САЩ, водена от представителя на администрацията на Тръмп Джон Коул, се отправя към Вилнюс след преговори в Минск, като 52 затворници от различни националности бяха освободени“, заяви говорителят на американското посолство.

Беларуската агенция БелТА съобщи, че сред освободените има 14 чужденци от Литва, Латвия, Полша, Франция, Великобритания и Германия.

БелТА цитира Коул, който е предал на Лукашенко писмо от Тръмп, подписано лично с „Доналд“. По думите на Коул това е „рядка проява на лично приятелство“. Лукашенко пък заяви:

„Ако Доналд настоява, че е готов да приеме всички тези освободени затворници, Бог да ви благослови, нека се опитаме да сключим глобална сделка, както г-н Тръмп обича да казва - голяма сделка“.

Лукашенко похвали Тръмп и за усилията му за постигане на мирно споразумение в Украйна.

Междувременно стана ясно, че беларуската национална авиокомпания „Белавия“ ще получи ограничено облекчение на санкциите като знак за конструктивното сътрудничество. „Ограниченото облекчение ще позволи на ‘Белавия’ да обслужва и купува компоненти за съществуващия си флот, който включва самолети ‘Боинг’“, заяви американското посолство във Вилнюс.