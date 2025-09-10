НАТО: Отговорът ни беше бърз и решителен

Навлизането на дронове в полското въздушно пространство снощи е било отразено от военновъздушните сили на Полша и на съюзници от НАТО, потвърди днес говорител на алианса. Генералният секретар на пакта е в контакт с полското ръководство, допълва говорителят в пост в социалната мрежа "Екс", пише БТА.
Върховното командване на силите на НАТО в Европа уточни, че съгласува с Варшава дейностите, свързани с навлизането на дронове над Полша. Отговорът на НАТО беше бърз и решителен, това показа способността ни да защитим съюзническите територии, се допълва в съобщението.
Уточнява се, че в ранните часове на деня Полша е подала сигнал за нарушаване на въздушното ѝ пространство, а по-късно е изразила благодарност за подкрепата от въздушното съюзническо командване и на Военновъздушните сили на Нидерландия, взели на прицел възможни заплахи за територията на алианса. Отбелязва се, че това е първият подобен случай.
Допълва се, че в реакция на заплахата са били задействани също германски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Полша, както и италиански самолети-радари и многонационални въздушни танкери.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #127, #148
14:36 10.09.2025
2 456
Коментиран от #7
14:37 10.09.2025
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #9, #12, #104, #156
14:37 10.09.2025
4 стягай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":задния двор че ще бъде гъсто насаден
14:38 10.09.2025
5 честен ционист
14:38 10.09.2025
6 Вашето мнение
14:38 10.09.2025
7 789
До коментар #2 от "456":маати осрайна лий?
Коментиран от #20
14:38 10.09.2025
8 🦦🦦🦦
Коментиран от #14, #17
14:38 10.09.2025
9 честен ционист
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Турция, ако й стиска да я тресе пак.
14:39 10.09.2025
10 Делю Хайдутин
Коментиран от #22
14:39 10.09.2025
11 Хи их хи
14:39 10.09.2025
12 дуан
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":а петата ти точка?зашитена ли е
14:39 10.09.2025
13 Ха ха ха ха
14:39 10.09.2025
14 Вашето мнение
До коментар #8 от "🦦🦦🦦":Нашият ф 16 не може да лети бе гашльо.
14:39 10.09.2025
15 Павел Костов
2. Ако за 8 дрона задействате всичко налично - какво ще правите при 888 - ще крадете по още 5% от парите за здравеопазване и образование ...
Коментиран от #25, #130
14:40 10.09.2025
16 Последния Софиянец
Коментиран от #51, #56
14:40 10.09.2025
18 Полски Тръмбеш
14:41 10.09.2025
19 Майна
,,На фона на правителствена криза, масови протести разтърсват Франция, като 80 000 полицаи са разположени, за да се справят с протестите „Блокирай всичко“. Досега тази сутрин вълненията се очертават като пореден удар за френското правителство, като са подпалени автобуси, блокирани са главни пътища, а протестиращите са заснети да се бият с полицията в големите градове"...
Коментиран от #29
14:41 10.09.2025
20 456
До коментар #7 от "789":Оооо,да ОСРАЙНА. Която е издържана от цяла Европа и за сметка на българските деца и семейства.
21 Чуй чуй
14:42 10.09.2025
22 честен ционист
До коментар #10 от "Делю Хайдутин":Заплахата от рояците украинските стерви е далеч по-голяма от няколко си дрончета от алиекспреса.
14:42 10.09.2025
23 АБВ
Всъщност, вече има подозрения, че дроновете над Полша са били канибалски сглобки от здрави части на използвани Герани за поредната провокация на Украйна с цел въвличане на НАТО във войната на своя страна. Е ще има малко рев и цифки, но после ще стане като с украинската ракета, дето уби двама поляци в Полша.
Коментиран от #81
14:43 10.09.2025
24 Копейкин
Коментиран от #33
14:43 10.09.2025
25 456
До коментар #15 от "Павел Костов":Ако бяха руснаците, щяха да летят ракети. Кеф ти ,Париж, Лондон, Брюксел или някъде другаде. Може и Сопот.
Коментиран от #46
14:44 10.09.2025
14:44 10.09.2025
27 Свободен
14:44 10.09.2025
28 Кукурузец баце
14:45 10.09.2025
29 Копейкин
До коментар #19 от "Майна":Борят се хората, не са като крепостните на Путин дето мрат като кучета без история.
Коментиран от #67
14:45 10.09.2025
14:45 10.09.2025
31 456
14:45 10.09.2025
32 Путян
14:46 10.09.2025
33 Центурион
До коментар #24 от "Копейкин":Само гледай колко ще живее . До 2 месеца ще е та 1ва линия в Украйна и там ще погине . Асо не то убият самите руснаци още преди това
14:46 10.09.2025
34 Евалата
14:46 10.09.2025
35 пак ли
Коментиран от #47
14:47 10.09.2025
36 Смешници
14:47 10.09.2025
37 А аз си помислих,че ...
Пък те били се ...,,привели в пълна бойна готовност"...?!?!
Коментиран от #53
14:47 10.09.2025
38 ...
14:47 10.09.2025
39 Иван
40 Котка
14:48 10.09.2025
41 Путин
14:49 10.09.2025
42 Ха ха ха ха
14:49 10.09.2025
43 Сандо
14:49 10.09.2025
Божке лееее,такова театро като МатЮ не мога да играм никога :)))
14:49 10.09.2025
45 Ха-ха-ха
14:49 10.09.2025
46 Киркор
Коментиран от #58, #125, #158
14:49 10.09.2025
47 Иван
До коментар #35 от "пак ли":Катар ги изпревари.
👏👏👏
14:50 10.09.2025
49 Оксана
51 оня с коня
14:50 10.09.2025
52 Гледаме само
53 Атина Палада
До коментар #37 от "А аз си помислих,че ...":За МатЮто това е бързият и решителен отговор:)))
МатЮ стана за смях и на децата...
14:51 10.09.2025
54 Истината
и на места вече доведоха до сблъсъци с полицията.
Протестите са под наслов "Блокирай всичко".
Близо 80 000 служители на реда разположени в цялата страна, подкрепени от бронирани машини и хеликоптери,
Започнаха истинска битка с гражданите на Франция!
14:51 10.09.2025
55 Иван
14:52 10.09.2025
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Не ставай глупава . Свалени са от самолети Ф-16 и Ф-35 на Нидерландия
14:53 10.09.2025
57 Гого Мадурев
14:53 10.09.2025
58 456
До коментар #46 от "Киркор":Знам ,че освен Орешник / той не е единственият/,руснаците могат да избират между много.
14:53 10.09.2025
59 Рублевка
Коментиран от #92
14:54 10.09.2025
60 Вашето мнение
До коментар #51 от "оня с коня":Цял ден мисира ми дуе главата как всички ефки в европа били вдигнати и отразили руската атака, гашльо.
14:54 10.09.2025
62 НАТО
14:55 10.09.2025
63 ...
Коментиран от #102
14:56 10.09.2025
64 Иван
14:56 10.09.2025
65 ГУНЧЕВА КОСТАДИН
14:58 10.09.2025
66 Облъчен
Коментиран от #72
14:59 10.09.2025
67 А тук
До коментар #29 от "Копейкин":А у нас как е?
14:59 10.09.2025
68 Спас Натов
15:00 10.09.2025
69 Мишел
15:00 10.09.2025
70 Мишел
15:00 10.09.2025
71 Бесния Оракул
Коментиран от #75
15:02 10.09.2025
72 Тихо не калъф
До коментар #66 от "Облъчен":В НАТО е и Турция ,когато им свалиха самальота в Сирия ка Путин им се закани ,когато ги наритаха от Сория траеше като бит пед.р.с.Недей се изхожда с едногънковия си юозък.
Коментиран от #86
15:02 10.09.2025
73 Кит
Обилно впечатлен съм от демонстрираното могъщество 😂😂😂
Коментиран от #78
15:02 10.09.2025
74 Рублевка
Това в укра не е война а СВО. По няколко мирни убити на ден.
15:04 10.09.2025
75 Абе Смех.
До коментар #71 от "Бесния Оракул":Натовското ВВС с един залп ще унищожи всичко военно в Европейската част.Бе Смех.това не е Украйна.
15:04 10.09.2025
76 Търновец
Коментиран от #84
15:05 10.09.2025
77 Иван
Коментиран от #82
15:05 10.09.2025
79 Да попитам:
15:07 10.09.2025
80 Голям джумбиш
Коментиран от #161
15:07 10.09.2025
81 Ясно като бел ден
До коментар #23 от "АБВ":На 100 си прав. Поредната украинска провокация с цел голяма война.
Коментиран от #87
15:07 10.09.2025
82 Ти какво каза
До коментар #77 от "Иван":Току що Нацистки евреи.Ти си рядко П,Р,О,z,T,O, парче.Вервай ми.,ама рядко.
Коментиран от #91
15:08 10.09.2025
83 Кит
Уауууууу 😂😂😂😂
15:08 10.09.2025
84 Иван
До коментар #76 от "Търновец":Това не е руска атака, а еврейски фалшив флаг.
Коментиран от #116
15:08 10.09.2025
85 Мисит
15:09 10.09.2025
86 Атина Палада
До коментар #72 от "Тихо не калъф":Кой е наритал Русия от Сирия?От Сирия се изнесоха американците! Русия имаше единствено две бази в Сирия,които си останаха ..Друг бизнес в Сирия руснаците нямаха! Американците имаха бизнес в Сирия с петрола,но се изнесоха ..няма го вече бизнеса им..
Коментиран от #95, #98
15:09 10.09.2025
87 Абе Сла бо ум ник
До коментар #81 от "Ясно като бел ден":Дали в Полша могат да различават руски дронове ,а и в същото време Беларус е свалила и съобщила за идването им.М,а,м,и,ц,а,т,а, ти заблудена
15:09 10.09.2025
89 Никой не напада НАТО!
15:11 10.09.2025
90 Ейй Бота
Аман от кофти ЧатБотове
15:11 10.09.2025
91 Иван
До коментар #82 от "Ти какво каза":Евреите са по-големи нацистки психопати от германските хитлеристи.
15:11 10.09.2025
92 Юбре дебре
До коментар #59 от "Рублевка":Ами да ги пусне, ама не иска да му завземат територията и да му таковат жените. Европа няма да я стигнат, ама ще си останат в тия обширни руски безлюдни територии.
15:11 10.09.2025
93 Драган
Коментиран от #113
15:12 10.09.2025
94 Атина Палада
До коментар #78 от "Абе руска":Не знам той на кой е фен,но виждам,че е реалист за разлика от теб,който си си заровил главата в пясъка....:)))
Коментиран от #97
15:13 10.09.2025
95 Тихо пръдльо!
До коментар #86 от "Атина Палада":Не си компетентен.
15:14 10.09.2025
96 Но комент
Но русофобите не четат полски медии!
Коментиран от #101
15:14 10.09.2025
97 Копейкотрошач
До коментар #94 от "Атина Палада":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.
Коментиран от #115
15:15 10.09.2025
98 Турските Проксита
До коментар #86 от "Атина Палада":Ги наритаха,кажи нещо за самальота.Руската подлогаБашар що се изнесе за Русия беСмех,заедно с ватенките.
Коментиран от #121
15:15 10.09.2025
99 000
Коментиран от #107
15:15 10.09.2025
100 Чики-Рики
Коментиран от #103
15:15 10.09.2025
101 Тихо бе
До коментар #96 от "Но комент":Глу пи сла ве тихо там
Има бутнат покрив на къща .Не адвокатствай на ка Путин че ше те е,б,а, у руското мекере.
15:16 10.09.2025
102 АБВ
До коментар #63 от "...":"В полски сайтове пише че са свалени 3 дрона от 20 и всички дронове не са бойни а разузнавателни"
Дори не са разузнавателни, а обикновени дронове-примамки. Ама шубето е голям страх... Нали са задействали Пейтриътите ?!
15:17 10.09.2025
103 Абе Тъп чо
До коментар #100 от "Чики-Рики":Защо Беларус свали част от дроновете и префупреди Полша за другите.Абе Матросов ти и гъ,з,а ли ще си дадеш за ватенките бе.
15:17 10.09.2025
104 Ганьо
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Поредното доказано, взеха им парите направиха договори, че ще ги бранят и спасявай се сам...това е самата световна истина...
15:18 10.09.2025
105 Пълен смях
Да кажат нещо за смешната им якция от 4.08
Коментиран от #110
15:18 10.09.2025
106 Болни крет--ени
15:19 10.09.2025
107 Виж Диктатурите
До коментар #99 от "000":В Русия Китай Иран ,С.Корея са камък отивай там по бързичко.Лешпер.
15:19 10.09.2025
108 Рублевка
Коментиран от #112
15:19 10.09.2025
109 бай Ставри
Коментиран от #111
15:19 10.09.2025
110 Кой го
До коментар #105 от "Пълен смях":Казва бе ти кой сибре Левент.
15:19 10.09.2025
112 Трай ма
До коментар #108 от "Рублевка":Урус пи йо.
15:21 10.09.2025
113 И ще
До коментар #93 от "Драган":Получи удар по пиян дур ска та руска мордс
15:23 10.09.2025
114 Палячовци
Коментиран от #128
15:23 10.09.2025
115 Атина Палада
До коментар #97 от "Копейкотрошач":Много си първобитен:) Да се заканваш на жена не е мъжко ..
15:23 10.09.2025
116 Търновец
До коментар #84 от "Иван":Досега Руското ръководство не е отрекло участие в фронтовата атака а дроновете да дошли от Украйна - Украинците бяха атакувани с повече от 1000 дрона за последните дни. А тези дето управляват Русия не са ли Евреи? Има и едно изключение - олигарха Сюлейман Каримов със състояние около 17 милиарда долара - монополист търговец на злато - има яхта за около 200 милиона долара конфискувана от САЩ. Той е Дагестанец.
Коментиран от #119
15:23 10.09.2025
117 Ей Русофилчета
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
Коментиран от #122, #123, #124
15:24 10.09.2025
118 Рублевка
Коментиран от #120
15:24 10.09.2025
119 Какво ръководство
До коментар #116 от "Търновец":Те гони тебе бе.в Беларус са свалени други руски дронове и да предупредили Полша за идващи към тях.Като си не гра мот що се обаждаш бе ,не до кла те няк.
15:26 10.09.2025
121 Атина Палада
До коментар #98 от "Турските Проксита":Самолета дори не беше свален от турците...Беше провокация .
Сирия беше сделка ,в която сделка участваха и Русия,затова Русия изтегли Башар Асад...
Пак повтарям.. Русия освен двете бази ,друго нямаше в Сирия.Е,базите си функционират и днес .
15:28 10.09.2025
122 И Киев е Руски
До коментар #117 от "Ей Русофилчета":Не говори така за баща си.Бъди благодарен че не го мързяло да те събере от килима
15:28 10.09.2025
123 Еий Уродче
До коментар #117 от "Ей Русофилчета":Колко $$$ гушна за подобни излияния...
15:30 10.09.2025
124 оповръщан козляк
До коментар #117 от "Ей Русофилчета":Ако знаете колко цента заработих днес . Ще има за две банички.
15:32 10.09.2025
125 Па съм я бе
До коментар #46 от "Киркор":Аз съм при жените.Исксш ли да гледаш или ще пишеш през това време?
15:34 10.09.2025
127 Чудно ми е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как ганьовските копейки ще пуцат по братската им монголо-чеченска орда???
15:36 10.09.2025
128 Ще получат
До коментар #114 от "Палячовци":Рояк от Скалпове,
15:36 10.09.2025
129 здравка клинчева
15:37 10.09.2025
130 За това
До коментар #15 от "Павел Костов":няма руска реакция. Ще реагират когато разберат какво е станало и ако са украински западните СМИ ще замлъкнат и ще захванат други теми.
Коментиран от #134
15:38 10.09.2025
134 Тихо ма руска
До коментар #130 от "За това":Урус пи йо ,трай там .
15:41 10.09.2025
135 любопитен
15:42 10.09.2025
136 Тургенев
15:42 10.09.2025
140 Да ама на власт небса
До коментар #137 от "Историята напомня":Дошли необразовани селян ду ри.Анадъмо.
Коментиран от #146
15:45 10.09.2025
142 За Русофилчетата.
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
15:45 10.09.2025
144 Ако смешната руска армия
Коментиран от #150
15:46 10.09.2025
146 Историята напомня
До коментар #140 от "Да ама на власт небса":И в Европа ли? Там са бесели даже проститутките, обслужвали германци. Във Франция на гилотината.
Коментиран от #154
15:47 10.09.2025
147 Не месец
До коментар #137 от "Историята напомня":Години са.Даже героите ни генералите с Фамилия Вазов са заточени и избити.Ей Смелник,толкова са били компетентно ,че вадят от затвора бившия кмет на София,да им проектира язовир Искър щото са проz ти осмокласници.
Коментиран от #153
15:48 10.09.2025
148 666
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ама аз тъкмо тръгнах да копая окопи на Сливница?!? Сега пък за Източния фронт....
15:49 10.09.2025
149 Фейкове и маниполации!
15:49 10.09.2025
150 Смешен марсолко
До коментар #144 от "Ако смешната руска армия":Дебилно дете какви армии на НАТО бе сополанко тя Франция в гражданска Германия с най жалката армия в света оранжевия човек се чуди как да се справи с джендърите в американската армия бедни всичко остаряло руснаците мачкат фашистките пълчища въоражени от 53 страни и наемници само с доброволци!Пфу
Коментиран от #162
15:49 10.09.2025
151 Смешен марсолко
До коментар #138 от "И чий го":Дебилно дете какви армии на НАТО бе сополанко тя Франция в гражданска Германия с най жалката армия в света оранжевия човек се чуди как да се справи с джендърите в американската армия бедни всичко остаряло руснаците мачкат фашистките пълчища въоражени от 53 страни и наемници само с доброволци!Пфу
15:50 10.09.2025
152 Мдааа, задействан е
15:52 10.09.2025
153 Историята напомня
До коментар #147 от "Не месец":В цяла Европа са ги бесели и на гилотината. Когото са пратили на каторга е имал някакъв минимален шанс. В САЩ японците са ги затворили в концлагери на принудителна работа. В България са били относително хуманни по сравнение с Европа. Не са бесили проститутките.
Коментиран от #157
15:53 10.09.2025
154 Даже ей
До коментар #146 от "Историята напомня":Браво ,а тук цялата интелигенция.Прадядото на жена ми който е нил полицай през службата си е предупреждавал смешните нелегални за акции на полицията е бил в шлепа в Лом ако знаеш и само това ,че е спасил един нелегален го спасява той го е разпознал.И идват на власт неграмотни те връщат го на служба да ги обучи милите неграмоти.А са избити 30 хил.интелигенция още стотици хиляди да интернирани..
Коментиран от #159
15:53 10.09.2025
155 Ако, е минал някой дрон близо по Граница
15:55 10.09.2025
156 Селянина с колелото
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":А по нашите плажове като падаха дронове какво направи НАТю?! Абсолютно нищо! Даже не разбрахме кога са влезли в българското въздушно пространство. Нашите "експерти" унищожиха дрона по бързата процедура, вместо да го вземат за анализ и обратен инженеринг.
15:55 10.09.2025
157 Не лъжи
До коментар #153 от "Историята напомня":Избили да 30 хил. Интелигенция.И на власт са дошли необразованите осмокласници.Ти пел ли си Черната тетрадка ,Не си прочети я.
15:56 10.09.2025
159 Историята напомня
До коментар #154 от "Даже ей":Избили са активните борци за фашизъм, като тебе и тия, които са рязали за пари партизански и яташки глави. Българските талибани са избили, но не всичките, както в Европа!
15:57 10.09.2025
160 Име
15:57 10.09.2025
161 усасра
До коментар #80 от "Голям джумбиш":пали свещ Путин да е жив и здрав, този след него няма да е токлова мек и добър
15:58 10.09.2025
162 Абе Лешпер
До коментар #150 от "Смешен марсолко":Ква руска армия бе. ,.3 год и половина 25процента от Украйна.Абе Дон Тъ пир до що не вземеш да млъкнеш.
16:01 10.09.2025