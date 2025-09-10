Новини
НАТО: Отговорът ни беше бърз и решителен
НАТО: Отговорът ни беше бърз и решителен

10 Септември, 2025 14:35

НАТО потвърди, че сили на алианса са участвали в реакцията на нарушаването на полското въздушно пространство

НАТО: Отговорът ни беше бърз и решителен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Навлизането на дронове в полското въздушно пространство снощи е било отразено от военновъздушните сили на Полша и на съюзници от НАТО, потвърди днес говорител на алианса. Генералният секретар на пакта е в контакт с полското ръководство, допълва говорителят в пост в социалната мрежа "Екс", пише БТА.

Върховното командване на силите на НАТО в Европа уточни, че съгласува с Варшава дейностите, свързани с навлизането на дронове над Полша. Отговорът на НАТО беше бърз и решителен, това показа способността ни да защитим съюзническите територии, се допълва в съобщението.

Уточнява се, че в ранните часове на деня Полша е подала сигнал за нарушаване на въздушното ѝ пространство, а по-късно е изразила благодарност за подкрепата от въздушното съюзническо командване и на Военновъздушните сили на Нидерландия, взели на прицел възможни заплахи за територията на алианса. Отбелязва се, че това е първият подобен случай.

Допълва се, че в реакция на заплахата са били задействани също германски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Полша, както и италиански самолети-радари и многонационални въздушни танкери.


  • 1 Последния Софиянец

    83 22 Отговор
    Стягайте мешките за Източният фронт!

    Коментиран от #4, #127, #148

    14:36 10.09.2025

  • 2 456

    88 34 Отговор
    Жалко за децата. Осрайна ще постигне 3 СВ.

    Коментиран от #7

    14:37 10.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    115 21 Отговор
    А Катар кой ще го защити от ракетите на Хазарите?

    Коментиран от #9, #12, #104, #156

    14:37 10.09.2025

  • 4 стягай

    28 31 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    задния двор че ще бъде гъсто насаден

    14:38 10.09.2025

  • 5 честен ционист

    55 16 Отговор
    Бързо са сменили памперса, да не замирисва.

    14:38 10.09.2025

  • 6 Вашето мнение

    55 21 Отговор
    Да се са се хванали за член 5 жинжърите? Щото друг отговор не виждам.

    14:38 10.09.2025

  • 7 789

    28 16 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    маати осрайна лий?

    Коментиран от #20

    14:38 10.09.2025

  • 8 🦦🦦🦦

    53 9 Отговор
    Нашите Ф-16 помогнаха на Полша.

    Коментиран от #14, #17

    14:38 10.09.2025

  • 9 честен ционист

    14 9 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Турция, ако й стиска да я тресе пак.

    14:39 10.09.2025

  • 10 Делю Хайдутин

    63 18 Отговор
    А нашето Черноморие кой ще защити от украинските дронове?

    Коментиран от #22

    14:39 10.09.2025

  • 11 Хи их хи

    79 18 Отговор
    Засега полките са показали останките на един дрон примамка. Иначе отговора е достоен задействан е член 5 и е даден твърд отговор на лошите рашъни! Вдигнаха 20 Ф16 и 15 Ф35 да гонят руски хвърчоплани и лястовиците по жиците!

    14:39 10.09.2025

  • 12 дуан

    12 14 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    а петата ти точка?зашитена ли е

    14:39 10.09.2025

  • 13 Ха ха ха ха

    63 18 Отговор
    Голям рев, голямо нещо ха ха ха. Натото не става за нищо.

    14:39 10.09.2025

  • 14 Вашето мнение

    49 12 Отговор

    До коментар #8 от "🦦🦦🦦":

    Нашият ф 16 не може да лети бе гашльо.

    14:39 10.09.2025

  • 15 Павел Костов

    83 17 Отговор
    1. Дроновете са най-вероятно украински
    2. Ако за 8 дрона задействате всичко налично - какво ще правите при 888 - ще крадете по още 5% от парите за здравеопазване и образование ...

    Коментиран от #25, #130

    14:40 10.09.2025

  • 16 Последния Софиянец

    61 13 Отговор
    Да биеш дронове с Пейтриът по 1 000 000 долара парчето е безумие!

    Коментиран от #51, #56

    14:40 10.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Полски Тръмбеш

    27 10 Отговор
    Едно време Франция и Англия така са ги защитавали и от Хитлер.

    14:41 10.09.2025

  • 19 Майна

    52 11 Отговор
    Готови ли?....
    ,,На фона на правителствена криза, масови протести разтърсват Франция, като 80 000 полицаи са разположени, за да се справят с протестите „Блокирай всичко“. Досега тази сутрин вълненията се очертават като пореден удар за френското правителство, като са подпалени автобуси, блокирани са главни пътища, а протестиращите са заснети да се бият с полицията в големите градове"...

    Коментиран от #29

    14:41 10.09.2025

  • 20 456

    49 12 Отговор

    До коментар #7 от "789":

    Оооо,да ОСРАЙНА. Която е издържана от цяла Европа и за сметка на българските деца и семейства.

    14:42 10.09.2025

  • 21 Чуй чуй

    37 12 Отговор
    Пропагандата се опитва да лъсне имиджа на смешната нападателна организация ама не става. Всичките им оръжия и наемници няма да видят отново слънцето изгряло над 404.

    14:42 10.09.2025

  • 22 честен ционист

    27 11 Отговор

    До коментар #10 от "Делю Хайдутин":

    Заплахата от рояците украинските стерви е далеч по-голяма от няколко си дрончета от алиекспреса.

    14:42 10.09.2025

  • 23 АБВ

    50 10 Отговор
    Пейтриът срещу дронове. Мноого ефективно ! Смешна и жалка реакция.
    Всъщност, вече има подозрения, че дроновете над Полша са били канибалски сглобки от здрави части на използвани Герани за поредната провокация на Украйна с цел въвличане на НАТО във войната на своя страна. Е ще има малко рев и цифки, но после ще стане като с украинската ракета, дето уби двама поляци в Полша.

    Коментиран от #81

    14:43 10.09.2025

  • 24 Копейкин

    18 32 Отговор
    Фатмаци, живи ли сте още, бе. Доживяхме първия българин да емигрира в Русия. Вие кога ?

    Коментиран от #33

    14:43 10.09.2025

  • 25 456

    33 12 Отговор

    До коментар #15 от "Павел Костов":

    Ако бяха руснаците, щяха да летят ракети. Кеф ти ,Париж, Лондон, Брюксел или някъде другаде. Може и Сопот.

    Коментиран от #46

    14:44 10.09.2025

  • 26 Ти да видиш

    39 13 Отговор
    Тия се посрахаа от два дрона. Шубето голям страх😂😂😂

    14:44 10.09.2025

  • 27 Свободен

    23 8 Отговор
    Прочетох само заглавието и подмокрих халката, браво нато.

    14:44 10.09.2025

  • 28 Кукурузец баце

    28 13 Отговор
    Силно ще замирише откъм нато от тия напъни,съветвам великите натовци да купуват памоерси,а нашите натуфци да си купят със стекове,понеже много се напъват

    14:45 10.09.2025

  • 29 Копейкин

    14 36 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    Борят се хората, не са като крепостните на Путин дето мрат като кучета без история.

    Коментиран от #67

    14:45 10.09.2025

  • 30 Пак ли, бе

    22 11 Отговор
    Натютю… спете спокойно, ние ще ви пазим ха ха ха

    14:45 10.09.2025

  • 31 456

    22 9 Отговор
    И какво ще направят? Ще нападат Москва ли?

    14:45 10.09.2025

  • 32 Путян

    8 18 Отговор
    Шисъусери

    14:46 10.09.2025

  • 33 Центурион

    8 18 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкин":

    Само гледай колко ще живее . До 2 месеца ще е та 1ва линия в Украйна и там ще погине . Асо не то убият самите руснаци още преди това

    14:46 10.09.2025

  • 34 Евалата

    14 16 Отговор
    на НАТОТО !

    14:46 10.09.2025

  • 35 пак ли

    23 4 Отговор
    поляците ще поведат хорото?

    Коментиран от #47

    14:47 10.09.2025

  • 36 Смешници

    21 6 Отговор
    Дрона е най-бавно летящата военна единица в реални условия. Виж ракетите са друга работа, поразяват си целите с лекота.

    14:47 10.09.2025

  • 37 А аз си помислих,че ...

    23 7 Отговор
    ...едва ли не са думнали Русия...!
    Пък те били се ...,,привели в пълна бойна готовност"...?!?!

    Коментиран от #53

    14:47 10.09.2025

  • 38 ...

    25 5 Отговор
    Пълни глупости,убаво че Беларус ги е предупредил

    14:47 10.09.2025

  • 39 Иван

    22 7 Отговор
    Сега да видим как Полска К взима страната на Катар.

    14:48 10.09.2025

  • 40 Котка

    29 8 Отговор
    А, бе, фукльовци.. 8 - 10 дрона сигурно могат да се свалят и с прашка. А прави ли ви Впечатление, че Русия изобщо не ви отразява.

    14:48 10.09.2025

  • 41 Путин

    23 8 Отговор
    Един Орешник по Варшава и само с отговорът и прашките с камъни ще си останете!

    14:49 10.09.2025

  • 42 Ха ха ха ха

    21 7 Отговор
    Да свалиш дрон е като милиционер да спре каручка. Не се иска нито акъл, нито знания….

    14:49 10.09.2025

  • 43 Сандо

    30 8 Отговор
    Поляците правят от мухата слон,а натото веднага използва повода да си повдигне самочувствието.Няма ли кой да им светне тъпите евроатлантическите тикви,че десетина заблудили се дрона не могат да бъдат никаква атака.Виж,ако бяха хиляда,последвани от стотина ракети,то тогава щяхме да видим какво е истинското състояние на шляхтата и на натото.А сега - стрелят с прашки по комари и се скъсват от хвалби.

    14:49 10.09.2025

  • 44 Атина Палада

    27 7 Отговор
    Оф,тия МатЮвци само ни разсмиват с това :-" бърз и решителен отговор":))))като целият свят ви знае,че сте със събути гащи ,кво се правите на ......
    Божке лееее,такова театро като МатЮ не мога да играм никога :)))

    14:49 10.09.2025

  • 45 Ха-ха-ха

    23 7 Отговор
    Хи хи много шум , много нещо. Това ли решиха вчера на сбирката в Лондон? Да направят провокация и да вкарат и Полша в гювеча. Надявам се поляците да не са толкова глупави и първо да раследват хубаво случая. Вчера Зелю ревеше за някакви пенсионери на опашка за пенсии посреднощ, сега пуснал дронове.

    14:49 10.09.2025

  • 46 Киркор

    8 23 Отговор

    До коментар #25 от "456":

    Ама Орешник ли ? Ма те излязоха доста недъгави тия Орешник . Уж да летят ,а те не искат . И неуспешните изстрелвания станаха доста повече от едно успешно .

    Коментиран от #58, #125, #158

    14:49 10.09.2025

  • 47 Иван

    11 3 Отговор

    До коментар #35 от "пак ли":

    Катар ги изпревари.

    14:50 10.09.2025

  • 48 1488

    12 5 Отговор
    БРАВО
    хейл обер мьрсуль
    👏👏👏

    14:50 10.09.2025

  • 49 Оксана

    22 9 Отговор
    Началото на всяка световна война започва с трепане на поляци.

    14:50 10.09.2025

  • 50 Копейкин

    8 20 Отговор
    Във Владивосток емигрирала копейката. Шофьор щял да става - умряха от смях.

    14:50 10.09.2025

  • 51 оня с коня

    11 17 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Къде прочете че Руски Дронове са били бити с "Пейтриът"?Пише че Патриотите са били "Задействани",но едно е да четеш,съвсем друго е да разбереш написаното...

    Коментиран от #60

    14:50 10.09.2025

  • 52 Гледаме само

    18 7 Отговор
    Рев, сополи, рев, сополи и нищо. Нещастното нато пак подвива опашка

    14:50 10.09.2025

  • 53 Атина Палада

    18 6 Отговор

    До коментар #37 от "А аз си помислих,че ...":

    За МатЮто това е бързият и решителен отговор:)))
    МатЮ стана за смях и на децата...

    14:51 10.09.2025

  • 54 Истината

    28 6 Отговор
    Многобройни протести и блокиране на инфраструктурни съоръжения започнаха в цяла Франция
    и на места вече доведоха до сблъсъци с полицията.
    Протестите са под наслов "Блокирай всичко".
    Близо 80 000 служители на реда разположени в цялата страна, подкрепени от бронирани машини и хеликоптери,
    Започнаха истинска битка с гражданите на Франция!

    14:51 10.09.2025

  • 55 Иван

    24 7 Отговор
    Терористичното НАТО-ОТАН съдейства на нацисткия сатанински Израел.

    14:52 10.09.2025

  • 56 Ликантроп

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Не ставай глупава . Свалени са от самолети Ф-16 и Ф-35 на Нидерландия

    14:53 10.09.2025

  • 57 Гого Мадурев

    13 6 Отговор
    Да вдигнеш скъпо струващи самолети заради дронове, а не ги свалиш с ПВО, значи само едно, ПВО-то което имат не струва.

    14:53 10.09.2025

  • 58 456

    17 8 Отговор

    До коментар #46 от "Киркор":

    Знам ,че освен Орешник / той не е единственият/,руснаците могат да избират между много.

    14:53 10.09.2025

  • 59 Рублевка

    17 8 Отговор
    Достатъчно е Путин да пропусне китайците и индийците през РФ и от Европа няма да остане нищо. През революцията Ленин ги пуска в Петербург и те избили цялото население. Русия е шлюзът, който спира цунамито от Азия. Европа подкопа шлюза в Либия и я заляха африканците. Сега подкопава Русия.

    Коментиран от #92

    14:54 10.09.2025

  • 60 Вашето мнение

    16 6 Отговор

    До коментар #51 от "оня с коня":

    Цял ден мисира ми дуе главата как всички ефки в европа били вдигнати и отразили руската атака, гашльо.

    14:54 10.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 НАТО

    19 8 Отговор
    нaсраxме се бързо и решително!

    14:55 10.09.2025

  • 63 ...

    15 6 Отговор
    В полски сайтове пише че са свалени 3 дрона от 20 и всички дронове не са бойни а разузнавателни

    Коментиран от #102

    14:56 10.09.2025

  • 64 Иван

    13 7 Отговор
    Фалшив флаг на гнусното нацистко сатанинско еврейство.

    14:56 10.09.2025

  • 65 ГУНЧЕВА КОСТАДИН

    4 8 Отговор
    ЯЗЪК...ОТИВАМ НА АСПАРУХОВИЯ МОСТ И👇

    14:58 10.09.2025

  • 66 Облъчен

    12 6 Отговор
    Натото показва своята потентност пред пресъхнали баби с посивели коси. Колко удобно, нали?

    Коментиран от #72

    14:59 10.09.2025

  • 67 А тук

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Копейкин":

    А у нас как е?

    14:59 10.09.2025

  • 68 Спас Натов

    11 8 Отговор
    Член пети, хайде нато , нападнете и вие Русия, ако Ви стиска...мухльовци страхливи !!!

    15:00 10.09.2025

  • 69 Мишел

    11 4 Отговор
    НатО бързо и решително е съумяло да свали 3 три дрона от 19 преминали границата. При истинска атака този резултат е за слаб(2)

    15:00 10.09.2025

  • 70 Мишел

    8 4 Отговор
    НатО бързо и решително е съумяло да свали 3 три дрона от 19 преминали границата. При истинска атака този резултат е за слаб(2)

    15:00 10.09.2025

  • 71 Бесния Оракул

    8 5 Отговор
    Вий кажете колко натовси логисти и инструктори дадоха фира? Числото е шестцифрено със сигурност. Другото е ала бала

    Коментиран от #75

    15:02 10.09.2025

  • 72 Тихо не калъф

    5 13 Отговор

    До коментар #66 от "Облъчен":

    В НАТО е и Турция ,когато им свалиха самальота в Сирия ка Путин им се закани ,когато ги наритаха от Сория траеше като бит пед.р.с.Недей се изхожда с едногънковия си юозък.

    Коментиран от #86

    15:02 10.09.2025

  • 73 Кит

    14 4 Отговор
    Свалили са няколко дрона / ако е имало въобще дронове там/ с колективен мощен отговор на няколко страни след мобилизация на авиация, самолети-радари и системи Пейтриът?

    Обилно впечатлен съм от демонстрираното могъщество 😂😂😂

    Коментиран от #78

    15:02 10.09.2025

  • 74 Рублевка

    1 5 Отговор
    По спомени на очевидци, след революцията в Петербург по улиците се стичали потоци кръв. Китайски групи влизали в сградите и избивали всички. Труповете оставяли. Пълно унищожение. След това заселвали отново Петербург. Столицата преместили в Москва. По Нева плували трупове и достигали до Швеция.
    Това в укра не е война а СВО. По няколко мирни убити на ден.

    15:04 10.09.2025

  • 75 Абе Смех.

    7 4 Отговор

    До коментар #71 от "Бесния Оракул":

    Натовското ВВС с един залп ще унищожи всичко военно в Европейската част.Бе Смех.това не е Украйна.

    15:04 10.09.2025

  • 76 Търновец

    7 1 Отговор
    Имаме ли в България ПВО за защита от дронове? Немската система SkyRanger 30 или по новата 35 е много ефикасно средство срещу дронове и крилати ракети но и срещу коптери и ниско летящи самолети. Вместо поне 5 Европейски страни между които Дани и Италия са заявили системата. А т.н. противокорабни ракети за огромната сума от 650 милиона долара които Подлогите в София ни натрапват е морално застаряваща и за момента ненужна. А Поляците купиха много застаряващи оръжия от САЩ които с нищо не им помагат след Руската атака.

    Коментиран от #84

    15:05 10.09.2025

  • 77 Иван

    8 3 Отговор
    Анатоли, нацистките сатанински евреи са извършили опит за покушение срещу Грета Тумберг.

    Коментиран от #82

    15:05 10.09.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Да попитам:

    11 3 Отговор
    Тези ненормалници какви холивудски клоунади ни разиграват??? Сценарият им е прозрачно елементарен: Среща на "Рамщайн" в Лондон с коалицията на желаещите,следва измислицата за руските дронове в Полша и веднага клоуна наркоман иска 60 милиарда,за да пазел Европа!!!??? БОЖЕ,Господи,защо ни наказваш с тези неадекватни версии,които си напущал между нас????????????????

    15:07 10.09.2025

  • 80 Голям джумбиш

    4 8 Отговор
    Разбрахте ли как вчера Путин напълнил два пакета памперси, докато самолетът му бил на летището в Сочи, а градът бил под атака на украински дронове. Представям си джуджето в самолета каква физиономия е имал и как е треперил- е това е било безценно, ако можеше някой да го заснеме 🤣🤣🤣

    Коментиран от #161

    15:07 10.09.2025

  • 81 Ясно като бел ден

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "АБВ":

    На 100 си прав. Поредната украинска провокация с цел голяма война.

    Коментиран от #87

    15:07 10.09.2025

  • 82 Ти какво каза

    3 5 Отговор

    До коментар #77 от "Иван":

    Току що Нацистки евреи.Ти си рядко П,Р,О,z,T,O, парче.Вервай ми.,ама рядко.

    Коментиран от #91

    15:08 10.09.2025

  • 83 Кит

    12 3 Отговор
    Мернах съседната статия, могъщото НАТО се вдигнало срещу тия три дрона след предупреждение от....Беларус...

    Уауууууу 😂😂😂😂

    15:08 10.09.2025

  • 84 Иван

    7 3 Отговор

    До коментар #76 от "Търновец":

    Това не е руска атака, а еврейски фалшив флаг.

    Коментиран от #116

    15:08 10.09.2025

  • 85 Мисит

    5 2 Отговор
    За 8 заблодени дрона,,,,,въздушни танкери,,,Патриот,,,,,,тия са нажълтили гащите,,,,,

    15:09 10.09.2025

  • 86 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #72 от "Тихо не калъф":

    Кой е наритал Русия от Сирия?От Сирия се изнесоха американците! Русия имаше единствено две бази в Сирия,които си останаха ..Друг бизнес в Сирия руснаците нямаха! Американците имаха бизнес в Сирия с петрола,но се изнесоха ..няма го вече бизнеса им..

    Коментиран от #95, #98

    15:09 10.09.2025

  • 87 Абе Сла бо ум ник

    5 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ясно като бел ден":

    Дали в Полша могат да различават руски дронове ,а и в същото време Беларус е свалила и съобщила за идването им.М,а,м,и,ц,а,т,а, ти заблудена

    15:09 10.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Никой не напада НАТО!

    6 6 Отговор
    Освен ако не иска да умре бързо.

    15:11 10.09.2025

  • 90 Ейй Бота

    2 1 Отговор
    Що ме триеш постоянно бе..
    Аман от кофти ЧатБотове

    15:11 10.09.2025

  • 91 Иван

    7 1 Отговор

    До коментар #82 от "Ти какво каза":

    Евреите са по-големи нацистки психопати от германските хитлеристи.

    15:11 10.09.2025

  • 92 Юбре дебре

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Рублевка":

    Ами да ги пусне, ама не иска да му завземат територията и да му таковат жените. Европа няма да я стигнат, ама ще си останат в тия обширни руски безлюдни територии.

    15:11 10.09.2025

  • 93 Драган

    4 1 Отговор
    Нато да стой в пълна бойна готовност! Путин утре вечер ще пусне 5 щъркела и 5 лешояда над Полша Ха Ха Ха !!!

    Коментиран от #113

    15:12 10.09.2025

  • 94 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Абе руска":

    Не знам той на кой е фен,но виждам,че е реалист за разлика от теб,който си си заровил главата в пясъка....:)))

    Коментиран от #97

    15:13 10.09.2025

  • 95 Тихо пръдльо!

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Атина Палада":

    Не си компетентен.

    15:14 10.09.2025

  • 96 Но комент

    8 3 Отговор
    Самите полски скедователи обясниха, че става дума за ПАДНАЛ граждански дрон а НЕ такъв с военно прадназначение! И не е бил свален.
    Но русофобите не четат полски медии!

    Коментиран от #101

    15:14 10.09.2025

  • 97 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Атина Палада":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    Коментиран от #115

    15:15 10.09.2025

  • 98 Турските Проксита

    3 5 Отговор

    До коментар #86 от "Атина Палада":

    Ги наритаха,кажи нещо за самальота.Руската подлогаБашар що се изнесе за Русия беСмех,заедно с ватенките.

    Коментиран от #121

    15:15 10.09.2025

  • 99 000

    7 2 Отговор
    Либералната шайка във франция си отиде. Либералните кули подат една сред друга.

    Коментиран от #107

    15:15 10.09.2025

  • 100 Чики-Рики

    6 1 Отговор
    Да де,ама никакви доказателства няма че дроновете са Руски, наистина никакви, само дето побързаха с изводите поляците,ЕС, Калас,Малас, Урсула и всякакви такива,, ястреби,,!

    Коментиран от #103

    15:15 10.09.2025

  • 101 Тихо бе

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Но комент":

    Глу пи сла ве тихо там
    Има бутнат покрив на къща .Не адвокатствай на ка Путин че ше те е,б,а, у руското мекере.

    15:16 10.09.2025

  • 102 АБВ

    8 2 Отговор

    До коментар #63 от "...":

    "В полски сайтове пише че са свалени 3 дрона от 20 и всички дронове не са бойни а разузнавателни"

    Дори не са разузнавателни, а обикновени дронове-примамки. Ама шубето е голям страх... Нали са задействали Пейтриътите ?!

    15:17 10.09.2025

  • 103 Абе Тъп чо

    4 3 Отговор

    До коментар #100 от "Чики-Рики":

    Защо Беларус свали част от дроновете и префупреди Полша за другите.Абе Матросов ти и гъ,з,а ли ще си дадеш за ватенките бе.

    15:17 10.09.2025

  • 104 Ганьо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Поредното доказано, взеха им парите направиха договори, че ще ги бранят и спасявай се сам...това е самата световна истина...

    15:18 10.09.2025

  • 105 Пълен смях

    6 2 Отговор
    Тва натютю са сбирщина циркаджии...
    Да кажат нещо за смешната им якция от 4.08

    Коментиран от #110

    15:18 10.09.2025

  • 106 Болни крет--ени

    1 1 Отговор
    Побърканиаци,изорани от целия свят.

    15:19 10.09.2025

  • 107 Виж Диктатурите

    2 5 Отговор

    До коментар #99 от "000":

    В Русия Китай Иран ,С.Корея са камък отивай там по бързичко.Лешпер.

    15:19 10.09.2025

  • 108 Рублевка

    6 3 Отговор
    Яко са се набутали натюфците. За 2 заблудени дрона, струващи 20 хилядарки, вдигнали изтребители на три страни, залп с патриоти, по $3 милиона всеки и самолети цистерни... Ако случайно навлязат в Белорусия или РФ е възможен ответен ядрен удар.

    Коментиран от #112

    15:19 10.09.2025

  • 109 бай Ставри

    11 2 Отговор
    Дроновете ще се окажат украински. Поредната хазаро-британска мръсотия, в подготовка за ТСВ.

    Коментиран от #111

    15:19 10.09.2025

  • 110 Кой го

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Пълен смях":

    Казва бе ти кой сибре Левент.

    15:19 10.09.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Трай ма

    4 1 Отговор

    До коментар #108 от "Рублевка":

    Урус пи йо.

    15:21 10.09.2025

  • 113 И ще

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "Драган":

    Получи удар по пиян дур ска та руска мордс

    15:23 10.09.2025

  • 114 Палячовци

    8 1 Отговор
    Голема реакция със отклонили се дронове 🤣 Ако им пратят един Орешник, ще има да се чудят, какво е станало!

    Коментиран от #128

    15:23 10.09.2025

  • 115 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Копейкотрошач":

    Много си първобитен:) Да се заканваш на жена не е мъжко ..

    15:23 10.09.2025

  • 116 Търновец

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Иван":

    Досега Руското ръководство не е отрекло участие в фронтовата атака а дроновете да дошли от Украйна - Украинците бяха атакувани с повече от 1000 дрона за последните дни. А тези дето управляват Русия не са ли Евреи? Има и едно изключение - олигарха Сюлейман Каримов със състояние около 17 милиарда долара - монополист търговец на злато - има яхта за около 200 милиона долара конфискувана от САЩ. Той е Дагестанец.

    Коментиран от #119

    15:23 10.09.2025

  • 117 Ей Русофилчета

    5 10 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    Коментиран от #122, #123, #124

    15:24 10.09.2025

  • 118 Рублевка

    7 0 Отговор
    Зеленски се опитва да ескалира войната до световна и ядрена, за да бъдат избити всички в укра и да няма кой да му потърси сметка. Вече стана причина за над 2 милиона убити и иска да ги увеличи до милиард.

    Коментиран от #120

    15:24 10.09.2025

  • 119 Какво ръководство

    4 2 Отговор

    До коментар #116 от "Търновец":

    Те гони тебе бе.в Беларус са свалени други руски дронове и да предупредили Полша за идващи към тях.Като си не гра мот що се обаждаш бе ,не до кла те няк.

    15:26 10.09.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Турските Проксита":

    Самолета дори не беше свален от турците...Беше провокация .
    Сирия беше сделка ,в която сделка участваха и Русия,затова Русия изтегли Башар Асад...
    Пак повтарям.. Русия освен двете бази ,друго нямаше в Сирия.Е,базите си функционират и днес .

    15:28 10.09.2025

  • 122 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #117 от "Ей Русофилчета":

    Не говори така за баща си.Бъди благодарен че не го мързяло да те събере от килима

    15:28 10.09.2025

  • 123 Еий Уродче

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Ей Русофилчета":

    Колко $$$ гушна за подобни излияния...

    15:30 10.09.2025

  • 124 оповръщан козляк

    6 2 Отговор

    До коментар #117 от "Ей Русофилчета":

    Ако знаете колко цента заработих днес . Ще има за две банички.

    15:32 10.09.2025

  • 125 Па съм я бе

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Киркор":

    Аз съм при жените.Исксш ли да гледаш или ще пишеш през това време?

    15:34 10.09.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Чудно ми е

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как ганьовските копейки ще пуцат по братската им монголо-чеченска орда???

    15:36 10.09.2025

  • 128 Ще получат

    1 3 Отговор

    До коментар #114 от "Палячовци":

    Рояк от Скалпове,

    15:36 10.09.2025

  • 129 здравка клинчева

    4 0 Отговор
    нату - по-сер-ков - ци хахаха

    15:37 10.09.2025

  • 130 За това

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Павел Костов":

    няма руска реакция. Ще реагират когато разберат какво е станало и ако са украински западните СМИ ще замлъкнат и ще захванат други теми.

    Коментиран от #134

    15:38 10.09.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Тихо ма руска

    3 4 Отговор

    До коментар #130 от "За това":

    Урус пи йо ,трай там .

    15:41 10.09.2025

  • 135 любопитен

    3 0 Отговор
    Ама то и отговор ли е имало?

    15:42 10.09.2025

  • 136 Тургенев

    2 6 Отговор
    Диви варварски племена населяват русия предимно,хазари печенеги и татари

    15:42 10.09.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Да ама на власт небса

    1 2 Отговор

    До коментар #137 от "Историята напомня":

    Дошли необразовани селян ду ри.Анадъмо.

    Коментиран от #146

    15:45 10.09.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 За Русофилчетата.

    2 8 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    15:45 10.09.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Ако смешната руска армия

    3 7 Отговор
    се сблъска с НАТО, ще бъдат наритани яки! Тя Украйна ги наритва, какво остава за НАТО! Путлер се репчи, ама много добре знае това! Репчи се от бункера като дребен хулиган.

    Коментиран от #150

    15:46 10.09.2025

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Историята напомня

    3 0 Отговор

    До коментар #140 от "Да ама на власт небса":

    И в Европа ли? Там са бесели даже проститутките, обслужвали германци. Във Франция на гилотината.

    Коментиран от #154

    15:47 10.09.2025

  • 147 Не месец

    0 2 Отговор

    До коментар #137 от "Историята напомня":

    Години са.Даже героите ни генералите с Фамилия Вазов са заточени и избити.Ей Смелник,толкова са били компетентно ,че вадят от затвора бившия кмет на София,да им проектира язовир Искър щото са проz ти осмокласници.

    Коментиран от #153

    15:48 10.09.2025

  • 148 666

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ама аз тъкмо тръгнах да копая окопи на Сливница?!? Сега пък за Източния фронт....

    15:49 10.09.2025

  • 149 Фейкове и маниполации!

    1 0 Отговор
    Доказателства Никакви!! Оправдания за Харчене на Парите на Европейските Данакоплатци!!

    15:49 10.09.2025

  • 150 Смешен марсолко

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "Ако смешната руска армия":

    Дебилно дете какви армии на НАТО бе сополанко тя Франция в гражданска Германия с най жалката армия в света оранжевия човек се чуди как да се справи с джендърите в американската армия бедни всичко остаряло руснаците мачкат фашистките пълчища въоражени от 53 страни и наемници само с доброволци!Пфу

    Коментиран от #162

    15:49 10.09.2025

  • 151 Смешен марсолко

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "И чий го":

    Дебилно дете какви армии на НАТО бе сополанко тя Франция в гражданска Германия с най жалката армия в света оранжевия човек се чуди как да се справи с джендърите в американската армия бедни всичко остаряло руснаците мачкат фашистките пълчища въоражени от 53 страни и наемници само с доброволци!Пфу

    15:50 10.09.2025

  • 152 Мдааа, задействан е

    2 0 Отговор
    Член 5 сантиметра...

    15:52 10.09.2025

  • 153 Историята напомня

    1 0 Отговор

    До коментар #147 от "Не месец":

    В цяла Европа са ги бесели и на гилотината. Когото са пратили на каторга е имал някакъв минимален шанс. В САЩ японците са ги затворили в концлагери на принудителна работа. В България са били относително хуманни по сравнение с Европа. Не са бесили проститутките.

    Коментиран от #157

    15:53 10.09.2025

  • 154 Даже ей

    0 2 Отговор

    До коментар #146 от "Историята напомня":

    Браво ,а тук цялата интелигенция.Прадядото на жена ми който е нил полицай през службата си е предупреждавал смешните нелегални за акции на полицията е бил в шлепа в Лом ако знаеш и само това ,че е спасил един нелегален го спасява той го е разпознал.И идват на власт неграмотни те връщат го на служба да ги обучи милите неграмоти.А са избити 30 хил.интелигенция още стотици хиляди да интернирани..

    Коментиран от #159

    15:53 10.09.2025

  • 155 Ако, е минал някой дрон близо по Граница

    0 0 Отговор
    та на Полша, не са имали време да вдигат самолети!! Всипко е една Постановка, да се дадат Още милиарди на Украйна! Някой от тея Милиарди отиват в Овшорните сметки, на тея Които Решават да бъдат дадени милиарди на Украйна!! Позната Схема! Трябва и Прецеден!!? Изфабрикуват го!!

    15:55 10.09.2025

  • 156 Селянина с колелото

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    А по нашите плажове като падаха дронове какво направи НАТю?! Абсолютно нищо! Даже не разбрахме кога са влезли в българското въздушно пространство. Нашите "експерти" унищожиха дрона по бързата процедура, вместо да го вземат за анализ и обратен инженеринг.

    15:55 10.09.2025

  • 157 Не лъжи

    0 1 Отговор

    До коментар #153 от "Историята напомня":

    Избили да 30 хил. Интелигенция.И на власт са дошли необразованите осмокласници.Ти пел ли си Черната тетрадка ,Не си прочети я.

    15:56 10.09.2025

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Историята напомня

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "Даже ей":

    Избили са активните борци за фашизъм, като тебе и тия, които са рязали за пари партизански и яташки глави. Българските талибани са избили, но не всичките, както в Европа!

    15:57 10.09.2025

  • 160 Име

    1 0 Отговор
    Трябва да се вдигне вой. За 60 милиарда даже е слабичко!

    15:57 10.09.2025

  • 161 усасра

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Голям джумбиш":

    пали свещ Путин да е жив и здрав, този след него няма да е токлова мек и добър

    15:58 10.09.2025

  • 162 Абе Лешпер

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "Смешен марсолко":

    Ква руска армия бе. ,.3 год и половина 25процента от Украйна.Абе Дон Тъ пир до що не вземеш да млъкнеш.

    16:01 10.09.2025

