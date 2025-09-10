НАТО: Отговорът ни беше бърз и решителен

Навлизането на дронове в полското въздушно пространство снощи е било отразено от военновъздушните сили на Полша и на съюзници от НАТО, потвърди днес говорител на алианса. Генералният секретар на пакта е в контакт с полското ръководство, допълва говорителят в пост в социалната мрежа "Екс", пише БТА.

Върховното командване на силите на НАТО в Европа уточни, че съгласува с Варшава дейностите, свързани с навлизането на дронове над Полша. Отговорът на НАТО беше бърз и решителен, това показа способността ни да защитим съюзническите територии, се допълва в съобщението.

Уточнява се, че в ранните часове на деня Полша е подала сигнал за нарушаване на въздушното ѝ пространство, а по-късно е изразила благодарност за подкрепата от въздушното съюзническо командване и на Военновъздушните сили на Нидерландия, взели на прицел възможни заплахи за територията на алианса. Отбелязва се, че това е първият подобен случай.

Допълва се, че в реакция на заплахата са били задействани също германски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Полша, както и италиански самолети-радари и многонационални въздушни танкери.