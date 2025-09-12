Новини
Полша затвори всички пунктове по границата си с Беларус заради ученията „Запад-2025“

12 Септември, 2025 04:27, обновена 12 Септември, 2025 04:34

Движението ще бъде възобновено, но само когато сме сигурни, че безопасността на поляците е гарантирана, заяви

Полша затвори всички гранични пунктове на границата с Беларус в полунощ местно време (01:00 българско), които дотогава работеха. Това обяви вътрешният министър на страната Марчин Кервински на единствения действащ до изявлението му пътнически контролно-пропускателен пункт в Тереспол.

„В полунощ затворихме движението на границата с Беларус. Това се дължи на ученията „Запад-2025“, каза министърът на пресконференция, излъчена от TVP Info. „Движението ще бъде възобновено, но само когато сме сигурни, че безопасността на поляците е гарантирана. От икономическа гледна точка ще се опитаме да възобновим граничното движение възможно най-скоро“, добави той.

Освен контролно-пропускателния пункт в Тереспол, движението през полско-беларуската граница е спряно на контролно-пропускателния пункт Кукурики-Козловичи за товарен транспорт, както и на три гранични пункта на железопътната линия - Кузница Белостоцкая - Гродно, Семяновка - Свислоч, Тереспол - Брест.

На 9 септември полският премиер Доналд Туск обяви затварянето на границата с Беларус в нощта на 11 срещу 12 септември във връзка с началото на беларуско-руските учения „Запад-2025“. На следващия ден Кервински подписа съответната заповед. Според нея мярката се отнася и за двете посоки – влизане и излизане – както за хора, така и за товарен автомобилен и железопътен транспорт и ще бъде в сила „до второ нареждане“.

Беларуското външно министерство нарече решението на Варшава "безпочвено и антинационално". На свой ред руското външно министерство призова Полша да помисли за последиците от затварянето на границата с Беларус и да преразгледа решението възможно най-скоро.


    Демократите и желязната завеса. Точно както комунистите правеха само една и съща тяхната гледна точка

    04:50 12.09.2025

