Бившия бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на 27 години и 3 месеца затвор за опит за преврат ВИДЕО

Федералният върховен съд на Бразилия осъди бившия бразилски президент (2019-2022) Жаир Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор за опит за преврат, целящ да предотврати идването на власт на настоящия бразилски лидер Лула да Силва.

Решението да се осъди Болсонаро и да бъде осъден на затвор е взето от четирима съдии от Върховния съд - Александър де Морайс, Флавио Диньо, Кармен Лусия и Кристиано Занин. Съдия Луис Фукс се произнесе в полза на оправдаването на политика. Болсонаро беше признат за виновен с четири гласа „за“ и един „против“.

Както отбелязва бразилският вестник „O Globo“, Болсонаро беше признат за виновен в „опит за държавен преврат, създаване на престъпна организация“ и насилствено подкопаване на върховенството на закона.

След съдебния процес и произнасянето на присъдата, Де Мораис поиска 24 години и 9 месеца затвор и 2 години и 6 месеца арест за Болсонаро. Фукс се въздържа да подкрепи това искане, докато всички останали съдии застанаха на страната на Де Мораис.

Болсонаро беше признат за виновен в заговор за предотвратяване на идването на власт на Лула да Силва през януари 2023 г.

Според досието по делото, Болсонаро и неговото обкръжение, включително няколко военни, са искали да осуетят встъпването в длъжност на Лула да Силва и са подготвяли опит за преврат за 15 декември 2022 г. - три дни след като на новоизбрания лидер е бил представен сертификатът за 39-ия президент на страната. Един от плановете, обсъждани от заговорниците, е операция „Пунхал Верде е Амарело“ („Жълто-зелен кинжал“), при която е трябвало да бъдат убити Лула да Силва, бразилския вицепрезидент Джералдо Алкмин и самия де Мораис.

Преди встъпването в длъжност на Лула да Силва обаче не е направен опит за преврат. В същото време, през януари 2023 г., след като той встъпи в длъжност, поддръжниците на Болсонаро предизвикаха избухнаха безредици в бразилската столица и се опитаха да превземат правителствени сгради. Според властите, около 5000 души са участвали в погромите, а над 1400 са били задържани.