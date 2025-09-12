Reuters: Бундесверът се нуждае от допълнителни 100 000 войници, за да постигне новите цели на НАТО

Бундесверът се нуждае от допълнителни 100 000 войници, за да постигне новите цели на НАТО за увеличаване на отбранителните си способности, съобщава Reuters, позовавайки се на поверителни документи, с които разполага.

„От изключителна важност е армията да е достатъчно подготвена за война до 2029 г. и да осигури възможностите, които Германия е обещала на НАТО до 2035 г.“, пише генерал-лейтенант на Бундесвера и инспектор на Сухопътните войски Алфонс Майс в писмо до генералния инспектор на германските въоръжени сили Карстен Бройер. Той отбеляза, че постигането на тези цели е невъзможно с настоящия одобрен личен състав от 183 000 души, който включва и 37 000 войници в резерв.

Същевременно Майс призова за увеличаване на числеността на германските въоръжени сили с около 45 000 души до 2029 г. Освен това, за да се постигнат целите на НАТО, договорени на срещата на върха през юни, Майс прогнозира, че Германия ще се нуждае от още 45 000 действащи военнослужещи до 2035 г.

На свой ред представител на германското Министерство на отбраната отказа коментар по документа, позовавайки се на поверителния му характер. Той заяви, че НАТО е коригирал целите си след началото на руската инвазия в Украйна. „Според първата приблизителна оценка ще са необходими общо около 460 000 войници от Германия, включително около 260 000 действащи военнослужещи и около 200 000 резервисти“, каза той.

На 27 август германското правителство прие законопроект на министъра на отбраната Борис Писториус за нов модел на военна служба. Той предполага въвеждане на доброволна служба в Германия по шведския модел. В скандинавската страна всички завършващи училище подлежат на военен преглед, но само някои от тях в крайна сметка служат на активна служба. Документът съдържа и „елементи, които ще бъдат приложени“. Те включват връщането на медицинския преглед на наборниците и задължителното попълване на заявление от мъже на възраст от 18 до 25 години с клауза за готовността им за служба. Законопроектът не изключва връщане към всеобща военна служба.

Задължителната военна служба в Германия беше премахната през юли 2011 г., след което се осъществи преход към професионална армия. Днес Бундесверът наброява около 183 хиляди души. Германските власти смятат, че за да се осигури пълната отбрана на страната и да се изпълнят задачите на НАТО, на армията липсват над 80 хиляди професионални военнослужещи и войници по договор и около 140 хиляди резервисти.