Експлозията на газова цистерна в Мексико Сити: Жертвите са вече осем

Осем души починаха в болници от нараняванията си, а още 20 са в критично състояние след експлозия на газова цистерна в Мексико Сити, съобщи ръководителката на местната служба за гражданска защита Мириам Урсуа, цитирана от DPA. По данни на властите общият брой на пострадалите е около 90 души, предава БТА.

Инцидентът е станал, след като камион с капацитет 49 500 литра газ се е преобърнал върху магистрален надлез и е избухнал. По думите на кмета на мексиканската столица Клара Бругада, мощната взривна вълна е подпалила най-малко 18 превозни средства в района.

Сред ранените има и деца, включително най-малко едно бебе. Шофьорът на цистерната също е тежко пострадал и е настанен в болница. Прокуратурата вече разследва причините за катастрофата, уточни Бругада.

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум изрази съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите. Трагедията е станала в един от гъстонаселените квартали на мексиканската столица, което допълнително е увеличило броя на жертвите и мащаба на щетите.