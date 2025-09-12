Новини
Свят »
Мексико »
Експлозията на газова цистерна в Мексико Сити: Жертвите са вече осем

Експлозията на газова цистерна в Мексико Сити: Жертвите са вече осем

12 Септември, 2025 08:48 545 2

  • експлозия-
  • мексико-
  • цистерна-
  • газ

Осем загинали, десетки ранени и разследване на причините за трагедията

Експлозията на газова цистерна в Мексико Сити: Жертвите са вече осем - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Осем души починаха в болници от нараняванията си, а още 20 са в критично състояние след експлозия на газова цистерна в Мексико Сити, съобщи ръководителката на местната служба за гражданска защита Мириам Урсуа, цитирана от DPA. По данни на властите общият брой на пострадалите е около 90 души, предава БТА.

Инцидентът е станал, след като камион с капацитет 49 500 литра газ се е преобърнал върху магистрален надлез и е избухнал. По думите на кмета на мексиканската столица Клара Бругада, мощната взривна вълна е подпалила най-малко 18 превозни средства в района.

Сред ранените има и деца, включително най-малко едно бебе. Шофьорът на цистерната също е тежко пострадал и е настанен в болница. Прокуратурата вече разследва причините за катастрофата, уточни Бругада.

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум изрази съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите. Трагедията е станала в един от гъстонаселените квартали на мексиканската столица, което допълнително е увеличило броя на жертвите и мащаба на щетите.


Мексико
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 София-Запад

    0 0 Отговор
    Русия отново???

    08:52 12.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    В Русия няма жертви !!!
    Само дребни отломки и отрицателен демографски ръст 😁

    08:55 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания