Поради електронно заглушаване! Беларус също свалил заблудени дронове

Беларус е свалил няколко дрона, които са се отклонили поради електронно заглушаване при размяна на удари между Русия и Украйна. Това заяви началникът на Генералния щаб на страната генерал-майор Павел Муравейко, цитиран от "Ройтерс".

Минск е информирал Полша и Литва за приближаването на дроновете.

Не се уточнява обаче чии безпилотници са се отклонили.

"По време на нощната размяна на удари с дронове между Руската федерация и Украйна дежурните сили за противовъздушна отбрана и средства на Република Беларус непрекъснато са проследявали БЛА, които са загубили курса си в резултат на въздействието на средствата за електронна борба на страните", посочи Муравейко.

"Някои от изгубените дронове са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана на нашата страна над територията на републиката", допълни той.

Полша заяви, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство по време на инцидента, а тези, които са представлявали пряка заплаха, са били свалени.

Муравейко изтъкна, че Полша и Литва са били информирани за приближаването на дроновете.

"Това позволи на полската страна да реагира своевременно на действията на дроновете, като мобилизира силите си на дежурство", посочи той.

"Република Беларус ще продължи да изпълнява задълженията си в рамките на обмена на информация за въздушната обстановка с Република Полша и балтийските страни", увери Муравейко.