Новини
Свят »
Беларус »
Поради електронно заглушаване! Беларус също свалил заблудени дронове
  Тема: Украйна

Поради електронно заглушаване! Беларус също свалил заблудени дронове

10 Септември, 2025 13:20 1 813 20

  • беларус-
  • полша-
  • украйна-
  • дронове-
  • русия

Полша заяви, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство по време на инцидента, а тези, които са представлявали пряка заплаха, са били свалени

Поради електронно заглушаване! Беларус също свалил заблудени дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Беларус е свалил няколко дрона, които са се отклонили поради електронно заглушаване при размяна на удари между Русия и Украйна. Това заяви началникът на Генералния щаб на страната генерал-майор Павел Муравейко, цитиран от "Ройтерс".

Минск е информирал Полша и Литва за приближаването на дроновете.

Още новини от Украйна

Не се уточнява обаче чии безпилотници са се отклонили.

"По време на нощната размяна на удари с дронове между Руската федерация и Украйна дежурните сили за противовъздушна отбрана и средства на Република Беларус непрекъснато са проследявали БЛА, които са загубили курса си в резултат на въздействието на средствата за електронна борба на страните", посочи Муравейко.

"Някои от изгубените дронове са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана на нашата страна над територията на републиката", допълни той.

Полша заяви, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство по време на инцидента, а тези, които са представлявали пряка заплаха, са били свалени.

Муравейко изтъкна, че Полша и Литва са били информирани за приближаването на дроновете.

"Това позволи на полската страна да реагира своевременно на действията на дроновете, като мобилизира силите си на дежурство", посочи той.

"Република Беларус ще продължи да изпълнява задълженията си в рамките на обмена на информация за въздушната обстановка с Република Полша и балтийските страни", увери Муравейко.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно

    21 3 Отговор
    Това написа под долната новина но евроатлантическите джихадисти не спират да квичат.

    13:23 10.09.2025

  • 2 честен ционист

    16 15 Отговор
    А Ганчо взе самолета на Урсула за руски дрон и трябваше да се оправя с хартиени карти до Пловдив.

    Коментиран от #15, #18

    13:24 10.09.2025

  • 3 Някой

    16 2 Отговор
    Това е простото обяснение със заглушаването, от където продължават нанякъде. И го бях коментирал.
    Да дадат коридор по границите, както тук даваха при войната в Югославия. В България са паднали поне 3 ракети. Едната отнася покрив на къща в покрайнините на София.

    13:26 10.09.2025

  • 4 Един дрон

    17 0 Отговор
    падна зад блока. Ромите го разкостиха.

    13:29 10.09.2025

  • 5 Руснак

    19 3 Отговор
    ,, Герань,, несёт от 50 до 90 кг взрывчатка. Где следы взрывов?

    13:30 10.09.2025

  • 6 Смех

    3 16 Отговор
    Ватняците се обстрелват взаимно.

    Коментиран от #19

    13:31 10.09.2025

  • 7 АБВ

    25 4 Отговор
    "Не се уточнява обаче чии безпилотници са се отклонили."

    Какво значение има за "демократичтана общост" чии са дроновете ? Чиито и да са, те са руски. Жалка пропаганда !

    Коментиран от #10

    13:31 10.09.2025

  • 8 3 дневната вовка ПИЧ КИНа стана за

    6 17 Отговор
    Посмешище,... е от такива " високотехнологични и високоточни" оръжия на Фашисткият режим в Москалбад , гърмят по жилищните квартали, болници, детски градини и училища! А после копейките долбоеби повтарят опорките на оная Пияната кра ва и се обясняват като пеДо-фила за,....3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ
    Хахаха

    Коментиран от #11, #13

    13:32 10.09.2025

  • 9 оня с коня

    11 0 Отговор
    Отклонил се Дрон поради Ел.Заглушаване не трябва да се убива- той ще се отдалечи от Заглушителя,ще се СЪФИРЯСА,след което ще направи рязък завой и с нови сили ще отиде да си свърши работата.

    13:34 10.09.2025

  • 10 Хахахахах

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "АБВ":

    Ирански дронове ма Долбоеб.
    Ту пой, да?
    Хахахахаха

    13:35 10.09.2025

  • 11 Възрожденец

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "3 дневната вовка ПИЧ КИНа стана за":

    За съжаление е вярно

    13:39 10.09.2025

  • 12 Реал Мадрид

    2 13 Отговор
    Не се спря тоя фашист Путин, еййй. Тества реакциите на НАТО. Иска да подпали световна война. Когато един престъпник иска да заличи следите си и да избяга от отговорност, той създава още по-голям хаос и още по-големи безредици. Както убиец подпалва къщата, за да заличи доказателствата с пожара. Или както прасето в калта те дърпа при себе си да се борите и ти казва: "Аз съм прасе, но и ти си прасе. Виж калта по себе си."

    Коментиран от #16

    13:40 10.09.2025

  • 13 Εβροмин ΔиΛи4ε

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "3 дневната вовка ПИЧ КИНа стана за":

    Уж ви дадоха права
    а пак вдигате много шум !
    ΔεΠεραζΤи, Сър !

    13:44 10.09.2025

  • 14 Ъъъъъъъъ

    7 0 Отговор
    "Не се уточнява обаче чии безпилотници са се отклонили."

    Е, нали Кая - този блестящ ум, който преди седмица реши да ни обяснява, защо котките били добри катерачи, но слаби икономисти, го уточни? Дроновете са руски и нарочно са изстреляни към Полша.

    13:50 10.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Браво за думите на българския европейски депутат от Възраждане Стоянов към Урсула и резултата от управлението на сегашното ръководство на ЕС !

    13:59 10.09.2025

  • 18 Нямаш идея

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Как се бърка дрон със самолет? Явно нямаш идея от материята.

    Коментиран от #20

    14:06 10.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания