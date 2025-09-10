Поради електронно заглушаване! Беларус също свалил заблудени дронове

Беларус е свалил няколко дрона, които са се отклонили поради електронно заглушаване при размяна на удари между Русия и Украйна. Това заяви началникът на Генералния щаб на страната генерал-майор Павел Муравейко, цитиран от "Ройтерс".
Минск е информирал Полша и Литва за приближаването на дроновете.
Не се уточнява обаче чии безпилотници са се отклонили.
"По време на нощната размяна на удари с дронове между Руската федерация и Украйна дежурните сили за противовъздушна отбрана и средства на Република Беларус непрекъснато са проследявали БЛА, които са загубили курса си в резултат на въздействието на средствата за електронна борба на страните", посочи Муравейко.
"Някои от изгубените дронове са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана на нашата страна над територията на републиката", допълни той.
Полша заяви, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство по време на инцидента, а тези, които са представлявали пряка заплаха, са били свалени.
Муравейко изтъкна, че Полша и Литва са били информирани за приближаването на дроновете.
"Това позволи на полската страна да реагира своевременно на действията на дроновете, като мобилизира силите си на дежурство", посочи той.
"Република Беларус ще продължи да изпълнява задълженията си в рамките на обмена на информация за въздушната обстановка с Република Полша и балтийските страни", увери Муравейко.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно
13:23 10.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #15, #18
13:24 10.09.2025
3 Някой
Да дадат коридор по границите, както тук даваха при войната в Югославия. В България са паднали поне 3 ракети. Едната отнася покрив на къща в покрайнините на София.
13:26 10.09.2025
4 Един дрон
13:29 10.09.2025
5 Руснак
13:30 10.09.2025
6 Смех
Коментиран от #19
13:31 10.09.2025
7 АБВ
Какво значение има за "демократичтана общост" чии са дроновете ? Чиито и да са, те са руски. Жалка пропаганда !
Коментиран от #10
13:31 10.09.2025
8 3 дневната вовка ПИЧ КИНа стана за
Хахаха
Коментиран от #11, #13
13:32 10.09.2025
9 оня с коня
13:34 10.09.2025
10 Хахахахах
До коментар #7 от "АБВ":Ирански дронове ма Долбоеб.
Ту пой, да?
Хахахахаха
13:35 10.09.2025
11 Възрожденец
До коментар #8 от "3 дневната вовка ПИЧ КИНа стана за":За съжаление е вярно
13:39 10.09.2025
12 Реал Мадрид
Коментиран от #16
13:40 10.09.2025
13 Εβροмин ΔиΛи4ε
До коментар #8 от "3 дневната вовка ПИЧ КИНа стана за":Уж ви дадоха права
а пак вдигате много шум !
ΔεΠεραζΤи, Сър !
13:44 10.09.2025
14 Ъъъъъъъъ
Е, нали Кая - този блестящ ум, който преди седмица реши да ни обяснява, защо котките били добри катерачи, но слаби икономисти, го уточни? Дроновете са руски и нарочно са изстреляни към Полша.
13:50 10.09.2025
17 Българин 🇧🇬
13:59 10.09.2025
18 Нямаш идея
До коментар #2 от "честен ционист":Как се бърка дрон със самолет? Явно нямаш идея от материята.
Коментиран от #20
14:06 10.09.2025
