Експерт опроверга учените за яйцата и лошия холестерол

Консумацията на до 10 кокоши яйца седмично не само не добавя холестерол към човешкото тяло, но и разрушава холестеролните плаки, които вече се намират в съдовете. Това каза пред ТАСС експертът Любов Данилова.

„Преди време учените единодушно твърдяха, че яйцата са източник на лош холестерол, способен да запушва и по този начин да причинява увреждане на човешките кръвоносни съдове, но съвременните изследвания показват, че редовната консумация на малък брой яйца – до 10 броя седмично – не само не добавя холестерол към тялото ни, но и разрушава холестеролните плаки, които вече се намират в съдовете, а също така помага на хората да запазят костната си система, зъбите си от разрушаване и намалява риска от загуба на зрение в напреднала възраст“, ​​каза експертът.

Според нея умерената консумация на яйца може да прочисти човешкото тяло, да премахне холестерола и други вредни вещества, да разгради мазнините, а белтъците са най-добрият строителен материал за мускулите. Включването на яйца в менюто може да подобри и зрението (предотвратяване на катаракта, защита на зрителния нерв), да поддържа целостта на тъканите, да подпомага функциите на черния дроб и мозъка и да понижава кръвното налягане.

Събеседникът на агенцията заяви, че наситените мазнини, съдържащи се в животинските продукти, включително колбаси и бекон, могат да повишат нивото на „лошия“ холестерол, но не можете напълно да изключите продуктите, съдържащи наситени мазнини, от диетата си, тъй като те съдържат мастноразтворими витамини.

„Важно е да се поддържа баланс и да се консумират храни с наситени мазнини умерено“, отбеляза експертът.

„Като алтернатива на храните с наситени мазнини, можете да консумирате храни с ненаситени мазнини - яйца, риба, включително мазни видове, плодове, ядки и други подобни“, каза Данилова, съветвайки да добавите към менюто авокадо, растителни масла и семена.