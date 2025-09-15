Новини
Експерт опроверга учените за яйцата и лошия холестерол

15 Септември, 2025 09:33 848 3

Според Любов Данилова умерената консумация на яйца може да прочисти човешкото тяло, да премахне холестерола и други вредни вещества, да разгради мазнините

Експерт опроверга учените за яйцата и лошия холестерол - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Консумацията на до 10 кокоши яйца седмично не само не добавя холестерол към човешкото тяло, но и разрушава холестеролните плаки, които вече се намират в съдовете. Това каза пред ТАСС експертът Любов Данилова.

„Преди време учените единодушно твърдяха, че яйцата са източник на лош холестерол, способен да запушва и по този начин да причинява увреждане на човешките кръвоносни съдове, но съвременните изследвания показват, че редовната консумация на малък брой яйца – до 10 броя седмично – не само не добавя холестерол към тялото ни, но и разрушава холестеролните плаки, които вече се намират в съдовете, а също така помага на хората да запазят костната си система, зъбите си от разрушаване и намалява риска от загуба на зрение в напреднала възраст“, ​​каза експертът.

Според нея умерената консумация на яйца може да прочисти човешкото тяло, да премахне холестерола и други вредни вещества, да разгради мазнините, а белтъците са най-добрият строителен материал за мускулите. Включването на яйца в менюто може да подобри и зрението (предотвратяване на катаракта, защита на зрителния нерв), да поддържа целостта на тъканите, да подпомага функциите на черния дроб и мозъка и да понижава кръвното налягане.

Събеседникът на агенцията заяви, че наситените мазнини, съдържащи се в животинските продукти, включително колбаси и бекон, могат да повишат нивото на „лошия“ холестерол, но не можете напълно да изключите продуктите, съдържащи наситени мазнини, от диетата си, тъй като те съдържат мастноразтворими витамини.

„Важно е да се поддържа баланс и да се консумират храни с наситени мазнини умерено“, отбеляза експертът.

„Като алтернатива на храните с наситени мазнини, можете да консумирате храни с ненаситени мазнини - яйца, риба, включително мазни видове, плодове, ядки и други подобни“, каза Данилова, съветвайки да добавите към менюто авокадо, растителни масла и семена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Някога ви казах , но ще го направя отново ! Трябва да ядете истински животински мазнини ! Техните молекули се свързват с молекулите на трансмазнините и ги извличат от организма. Това е единственото което работи.

    09:36 15.09.2025

  • 2 Добро утро

    2 0 Отговор
    Това отдавна го знаят хората.
    Яйца със сланинка, няколко парченца, не трябва да се прекалява.

    09:39 15.09.2025

  • 3 Щастлива кокошка

    1 0 Отговор
    Ако не обичате яйца или мазни риби, компромисното решение е консумацията на рибено масло и хайвер. Всички специалистки и експертки го препоръчват.

    09:51 15.09.2025