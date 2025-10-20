Новини
Лекар: Диетичната кола увеличава желанието за сладко и риска за сърцето

Лекар: Диетичната кола увеличава желанието за сладко и риска за сърцето

Специалистът обаче подчерта, че захарта все още се счита за по-вредна за здравето от подсладителите

Д-р Дейвид Кайехо заяви, че пиенето на Кока-Кола без захар може да доведе до здравословни проблеми, съобщи изданието Deia.

Както отбеляза Кайехо, неприятната истина за тази напитка е, че въпреки липсата на захар, тя съдържа подсладители, които също влияят негативно върху здравето. Например, те променят негативно състава на чревната микрофлора и увеличават желанието за сладко, обясни лекарят.

Той разкри и други рискове, свързани с пиенето на Кока-Кола без захар: тя увеличава риска от сърдечни заболявания и свързаната с тях смъртност. Специалистът обаче подчерта, че захарта все още се счита за по-вредна за здравето от подсладителите.


