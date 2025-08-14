Прекомерното използване на телефон може да увреди сърцето на децата и младите

Учени предупреждават, че прекомерното време, прекарано пред екрани, може да увеличи риска от инфаркт и инсулт сред деца и младежи, както и да допринесе за високо кръвно налягане, повишен холестерол и инсулинова резистентност. Данните са от ново проучване, публикувано в Journal of the American Heart Association, в което са анализирани резултати от над 1000 участници на възраст 10 и 18 години.

Изследването установява, че времето пред екрана за развлечение — телевизия, мобилни телефони, таблети, компютри или видеоигри — е свързано с по-висок кардиометаболитен риск. Рискът е най-силен при деца и тийнейджъри с недостатъчен сън, което предполага, че използването на електронни устройства може да вреди чрез отнемане на времето за почивка.

Водещият автор, д-р Дейвид Хорнър от Университета в Копенхаген, подчертава, че ограничаването на времето пред екрана в ранна възраст може да има дългосрочен защитен ефект върху сърдечното и метаболитното здраве. Той препоръчва обсъждането на навиците, свързани с екранното време, да стане част от рутинните педиатрични прегледи, наред с хранителния режим и физическата активност.

Анализът включва измервания на обиколката на талията, кръвното налягане, нивата на HDL холестерол, триглицериди и кръвна захар, като са отчетени възрастта и пола на децата, участвали в проучването. Чрез методи на машинно обучение е идентифициран специфичен „метаболитен отпечатък“ в кръвта, който се свързва с повишеното време пред екрана и може да послужи като ранен маркер за бъдещ сърдечносъдов риск.

Резултатите показват, че по-късният час за лягане и по-кратката продължителност на съня значително засилват негативното въздействие на екранното време. Децата и юношите, които спят по-малко, демонстрират по-високи стойности на кардиометаболитния риск при същата продължителност на употреба на електронни устройства.

Според специалистите, прекомерната употреба на екрани е част от по-широк модел на поведение, който включва намалена физическа активност, неправилно хранене и хроничен недостиг на сън — фактори, които в комбинация увеличават вероятността от развитие на сериозни заболявания в зряла възраст.