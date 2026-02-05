Новини
Аутизмът засяга мъжете и жените почти еднакво

5 Февруари, 2026 18:32 997 6

Аутизмът се засича при жените и момичетата по-късно, отколкото при мъжете

Аутизмът засяга мъжете и жените почти еднакво - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Аутизмът може да е еднакво разпространен при мъжете и жените, показват данните от проучване, цитирано от Ройтерс.

Макар че е известно, че състоянието е по-често срещано при момчетата в по-ранна възраст, проучването установи, че подобни данни се наблюдават и при момичетата в периода на пубертета, се казва в статия в списание The BMJ, цитирана от БТА.

Резултатите от изследването подчертават необходимостта да се проучи защо разстройствата от аутистичния спектър се диагностицират по-късно при жените, отколкото при мъжете, отбелязват експертите, цитирани от Ройтерс.

Разпространението на състояния в аутистичния спектър се е увеличило през последните три десетилетия, като в момента на всеки трима диагностицирани мъже се пада една жена с подобно състояние. Повечето диагнози се поставят в детството, до 10-годишна възраст.

За да анализират честотата на диагностициране през целия живот, изследователи от Швеция и САЩ проследяват 2,7 милиона души, родени в Швеция между 1985 и 2022 г. Проследяването обхваща периода от раждането до навършването на 37-годишна възраст, отбелязва Ройтерс.

Резултатите показват, че 2,8 на сто от хората са диагностицирани с аутизъм на средна възраст 14 години. Процентите са най-високи сред момчетата от 10 до 14-годишна възраст и сред момичетата от 15 до 19-годишна възраст.

До 20-годишна възраст съотношението между мъжете и жените се изравнява до почти 1:1, установиха изследователите.

Тези констатации и други скорошни проучвания сочат, че „настоящите практики не успяват да разпознаят аутизма при много жени до късна възраст, ако изобщо го разпознаят“, казва Ан Кери от организация за защита на пациентите в придружаваща проучването статия, цитирана от Ройтерс.

Проучването не взема под внимание генетичните или екологичните фактори, нито други състояния, свързани с аутизма, сред които синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и интелектуална неспособност, които може да са оказали влияние върху диагнозите на пациентите.

Дългосрочното проследяване на младите хора в рамките на проучването е от съществено значение, добави тя, тъй като при изследването на деца може да се пропуснат аутистични характеристики, които вече са налице при момчетата, но все още не са видими при момичетата.

Високото съотношение между момчетата и момичетата се дължи и на по-добрите социални и комуникационни умения на момичетата, което прави аутизма при тях по-труден за откриване.


