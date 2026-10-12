Икарийският планински чай е традиция, а не тайна за дълголетие

В Икария денят често започва с чаша билков чай. На гръцкия остров, известен с дълголетието на част от жителите си, напитките от местни растения са част от традицията, а сред тях особено място заема планинският чай от желязница.

Икарийският чай се приготвя основно от Sideritis sipylea. Използват се изсушените цветове, листа и стъбла на растението. Билката се пие след хранене или през деня и традиционно се свързва с поддържането на храносмилателната система.

Как се приготвя чаят от желязница

За една чаша са необходими около две чаени лъжички сушена билка. Тя се залива с гореща вода и се оставя да престои между 15 и 20 минути, след което напитката се прецежда. По желание могат да се добавят мед или лимон, но те не са част от основната рецепта.

Традиционната употреба не означава, че чаят е доказано средство срещу стомашно-чревни проблеми. Редовното храносмилане зависи от съчетание от фактори - хранене, достатъчен прием на фибри и течности, движение и цялостен начин на живот. В Икария чаят е само един елемент от по-широка средиземноморска традиция.

Какво показва изследването за вниманието

През 2018 г. е публикувано рандомизирано, двойно сляпо и плацебо-контролирано изследване на стандартизиран екстракт от Sideritis scardica. В него са участвали 155 здрави мъже и жени на възраст между 50 и 70 години. Част от участниците са приемали 475 милиграма, а друга - 950 милиграма екстракт в продължение на 28 дни.

При по-високата доза изследователите са отчели по-малко грешни сигнали в тест за зрителна информация и по-ниска моментна тревожност спрямо плацебо. Наблюдавани са и резултати, насочващи към по-бърза обработка на информацията, но част от тези разлики са описани като тенденция, а не като категорично доказан ефект.

„Тези резултати предполагат, че острите когнитивни ефекти може да са свързани с промени в мозъчния кръвоток, а по-продължителните - с намаляване на моментната тревожност“, заключават авторите на изследването.

Важно е, че в експеримента не е използван обикновен чай от пакетче или домашно запарена билка, а стандартизиран екстракт от конкретен вид желязница. Затова резултатите не могат автоматично да се отнасят към всяка чаша планински чай.

Данните не доказват, че напитката подобрява паметта, лекува храносмилателни оплаквания или е самостоятелната причина за дълголетието в Икария. По-точно е тя да се разглежда като традиционна билкова напитка, вписана в начин на живот, който включва хранене, движение и ежедневни навици.

Източници: unian.net, blikk.hu