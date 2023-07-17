В "Пирогов" спасиха мъж с тежък мозъчен кръвоизлив

Лекари в "Пирогов" извършиха сложна операция и спасиха мъж с тежък мозъчен кръвоизлив, съобщи БНТ.

62-годишният пациент е получил мозъчен кръвоизлив вследствие на артериовенозна малформация. Пациентът е бил високорисков заради предхождащ мозъчен кръвоизлив и засягането на множество функционално важни съдове. Имало е и риск мъжът да загуби зрението си, посочват от лечебното заведение.

Сложната операция е извършена от екипа на доц. Николай Велинов - ръководител на Ендоваскуларния център на "Пирогов", заедно с проф. Йерун Богартс - хибриден неврохирург от Нидерландия. Проф. Богартс е ръководител на Съдовия и ендоваскуларен център в един от водещите центрове за мозъчно-съдови заболявания в Европа - Nijmegen.

Международният екип неврохирурзи е извършил интервенцията в Ендоваскуларния съдов център на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Към момента пациентът се възстановява и раздвижва.