5 ежедневни храни и напитки бавно влошават здравето

С нарастващия интерес към по-здравословни опции и заместители в ежедневната диета, някои често консумирани храни и напитки могат да се окажат в конфликт с личните здравни цели. Специалисти по хранене посочват кои ежедневни храни и напитки могат да бъдат по-вредни от това, което повечето хора осъзнават.

Тези ежедневни навици включват както напитки, така и обичайни закуски, а експертите призовават хората да погледнат по-внимателно какво консумират.

Ето пет храни и напитки, които заслужават внимание и причините за тяхното включване в списъка.

Първо място заема замразената храна. Макар и удобни и бързи за приготвяне, замразените ястия често крият рискове за здравето, според Алма Симънс, сертифициран диетолог от Университета на щата Охайо. „Замразените ястия често съдържат количества натрий, които надвишават половината от препоръчителния дневен лимит, което може да доведе до повишено кръвно налягане, задържане на вода и евентуално натоварване на бъбреците“, обяснява Симънс. „Много от тях съдържат нездравословни мазнини (наситени, транс), консерванти и добавки, свързани с болести на сърцето, възпаления и потенциално канцерогенни нитрозамини.“ Диетичните газирани напитки също са във фокуса на критиката. Според Симънс, те могат да навредят на чревния микробиом. „Изкуствените подсладители като аспартам, използвани в диетичните газирани напитки, може да нарушат чревния микробиом и чувствителността към инсулин, макар механизмите все още да се обсъждат“, отбелязва тя. Пиенето на диетични напитки може да бъде също толкова вредно за зъбите, колкото и газираните напитки със захар. „Поради киселинността, ерозията на зъбите и разпадът на зъбите могат да настъпят и при напитки без захар“, добавя тя. Картофените чипсове са още един често срещан избор, който също може да доведе до здравословни проблеми. Лаурън Манакер, диетолог от Южна Каролина, посочва, че количеството сол, нездравословни мазнини и калории в чипсовете ги прави лош избор за ежедневна закуска. „Яденето им всеки ден може да доведе до високо кръвно налягане и да затрудни усещането за ситост, което води до преяждане“, обяснява тя. Манакер препоръчва да се консумират чипсовете като рядко лакомство или да се заменят с по-полезни варианти като пуканки, приготвени с въздух, или печени нахут. Подсладените кафета също са на списъка с храни и напитки, които могат да навредят на здравето. Въпреки че те могат да бъдат изкушаващи, захарта в кафето може да повиши нивото на кръвната захар и да доведе до умора по-късно. „Напитки като ароматизирани лате или Фрапучино съдържат изненадващо голямо количество добавена захар, понякога повече от десерт“, предупреждава Манакер. Тя съветва да се ограничи консумацията на тези напитки и да се премине към неподсладени кафета, като захарните варианти да се запазват само за специални случаи. Последният фактор, който може да има сериозно влияние върху здравето, е алкохолът. Според Манакер, редовната консумация на алкохол може да натовари черния дроб, да наруши съня и да увеличи риска от дългосрочни здравословни проблеми като високо кръвно налягане и някои видове рак. „Дори малките количества могат да се натрупват с времето“, добавя тя. Манакер препоръчва ограничаване на консумацията на алкохол до няколко дни в седмицата и съветва да се комбинира с вода, за да се запази хидратацията.

Тези съвети и предупреждения от експертите подчертават важността на внимателния избор на хранителни продукти и напитки в ежедневието.