5 ежедневни храни и напитки бавно влошават здравето

7 Август, 2025 16:31 1 637 9

Здравните специалисти препоръчват тези храни да се изключат от менюто, или ако това е невъзможно - да се намали консумацията им драстично

5 ежедневни храни и напитки бавно влошават здравето - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С нарастващия интерес към по-здравословни опции и заместители в ежедневната диета, някои често консумирани храни и напитки могат да се окажат в конфликт с личните здравни цели. Специалисти по хранене посочват кои ежедневни храни и напитки могат да бъдат по-вредни от това, което повечето хора осъзнават.

Тези ежедневни навици включват както напитки, така и обичайни закуски, а експертите призовават хората да погледнат по-внимателно какво консумират.

Ето пет храни и напитки, които заслужават внимание и причините за тяхното включване в списъка.

  1. Първо място заема замразената храна. Макар и удобни и бързи за приготвяне, замразените ястия често крият рискове за здравето, според Алма Симънс, сертифициран диетолог от Университета на щата Охайо. „Замразените ястия често съдържат количества натрий, които надвишават половината от препоръчителния дневен лимит, което може да доведе до повишено кръвно налягане, задържане на вода и евентуално натоварване на бъбреците“, обяснява Симънс. „Много от тях съдържат нездравословни мазнини (наситени, транс), консерванти и добавки, свързани с болести на сърцето, възпаления и потенциално канцерогенни нитрозамини.“
  2. Диетичните газирани напитки също са във фокуса на критиката. Според Симънс, те могат да навредят на чревния микробиом. „Изкуствените подсладители като аспартам, използвани в диетичните газирани напитки, може да нарушат чревния микробиом и чувствителността към инсулин, макар механизмите все още да се обсъждат“, отбелязва тя. Пиенето на диетични напитки може да бъде също толкова вредно за зъбите, колкото и газираните напитки със захар. „Поради киселинността, ерозията на зъбите и разпадът на зъбите могат да настъпят и при напитки без захар“, добавя тя.
  3. Картофените чипсове са още един често срещан избор, който също може да доведе до здравословни проблеми. Лаурън Манакер, диетолог от Южна Каролина, посочва, че количеството сол, нездравословни мазнини и калории в чипсовете ги прави лош избор за ежедневна закуска. „Яденето им всеки ден може да доведе до високо кръвно налягане и да затрудни усещането за ситост, което води до преяждане“, обяснява тя. Манакер препоръчва да се консумират чипсовете като рядко лакомство или да се заменят с по-полезни варианти като пуканки, приготвени с въздух, или печени нахут.
  4. Подсладените кафета също са на списъка с храни и напитки, които могат да навредят на здравето. Въпреки че те могат да бъдат изкушаващи, захарта в кафето може да повиши нивото на кръвната захар и да доведе до умора по-късно. „Напитки като ароматизирани лате или Фрапучино съдържат изненадващо голямо количество добавена захар, понякога повече от десерт“, предупреждава Манакер. Тя съветва да се ограничи консумацията на тези напитки и да се премине към неподсладени кафета, като захарните варианти да се запазват само за специални случаи.
  5. Последният фактор, който може да има сериозно влияние върху здравето, е алкохолът. Според Манакер, редовната консумация на алкохол може да натовари черния дроб, да наруши съня и да увеличи риска от дългосрочни здравословни проблеми като високо кръвно налягане и някои видове рак. „Дори малките количества могат да се натрупват с времето“, добавя тя. Манакер препоръчва ограничаване на консумацията на алкохол до няколко дни в седмицата и съветва да се комбинира с вода, за да се запази хидратацията.

Тези съвети и предупреждения от експертите подчертават важността на внимателния избор на хранителни продукти и напитки в ежедневието.


  • 1 Не цигарите

    1 1 Отговор
    А Консумацията на силно индустриално преработени храни и напитки може да увеличи риска от рак на белия дроб. Най-смъртоносният рак във Финландия е ракът на белия дроб. Почти един на всеки трима души, диагностицирани с рак на белия дроб, ще умре в рамките на шест месеца. Приблизително четирима от петима пациенти ще умрат в рамките на пет години от поставянето на диагнозата. Ракът на белия дроб все по-често се диагностицира при хора, които никога не са пушили. Нова информация показва, че ежедневният избор на храна и напитки може да увеличи риска от рак на белия дроб.

    17:16 07.08.2025

  • 2 Не цигарите

    2 0 Отговор
    Безалкохолни напитки, колбаси, бисквитки
    Консумацията на ултрапреработени храни преди е била свързвана със сърдечни заболявания, диабет тип 2 и затлъстяване. Сега към този списък се добавя и рак на белия дроб. Според проучването, тези, които са консумирали най-много ултрапреработени храни, са имали 41% по-висок риск от развитие на рак на белия дроб, отколкото тези, които са консумирали най-малко ултрапреработени храни. Ултрапреработената храна е силно индустриално преработена храна, която често съдържа много сол, захар, мазнини и добавки, но малко хранителни вещества. Съдържа съставки и суровини, които обикновено не се използват в домашното готвене. Тези вещества се използват за подобряване на структурата, срока на годност, вкуса или други свойства на продукта. Ултрапреработените храни включват главно колбаси, колбаси, бонбони, бисквитки, чипс и сладкиши. Захарните газирани напитки с много добавки също се считат за ултрапреработени продукти.

    17:17 07.08.2025

  • 3 Не цигарите

    1 1 Отговор
    Според изследвания, индустриално преработените храни могат да съдържат канцерогенни алдехиди, наред с други неща. Например, токсичният акролеин може да се получи, когато храната се пържи при високи температури.Ракът на белия дроб все по-често се диагностицира при хора, които никога не са пушили.

    Коментиран от #8

    17:19 07.08.2025

  • 4 Антикомуне

    1 0 Отговор
    Само като прочетох, че американска диетоложка се изхожда и спрях да чета. Като ги погледна американците, по 200кг бройката и ми става ясно на какво ниво са им диетите и диетолозите.

    Коментиран от #7

    17:27 07.08.2025

  • 5 Доктор Радева

    1 0 Отговор
    Прекомерната консумация на урина е по вредна от умерената консумация на качествен алкохол.

    17:40 07.08.2025

  • 6 Артилерист

    1 0 Отговор
    Прочетох, че колбасарниците прилагат специална технология за сушене и стриване на прах на сланината и др. животински мазнини. След това те се добавят в колбасите, особено в трайните, които се консумират като сурови мезета. Така незабелязано се консумира голямо количество тежки мазнини, които се отлагат в кръвоносните съдове и водят до запушване и инфаркти.

    17:42 07.08.2025

  • 7 НЕ САМО АМЕРИКАНЦИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Антикомуне":

    ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД СЕ ХРАНИ С ТЕЗИ ХРАНИ, РАЗБИРА СЕ, АКО МОЖЕ ДА СИ ГИ ПОЗВОЛИ СЪОБРАЗНО ДОХОДА.
    НАРОДЪТ ЗАБРАВИ ЩО И ПРОФИЛАКТИКА , ЩО Е БЪЛГАРСКО ПРОИЗВОДСТВО ХРАНИ.

    17:45 07.08.2025

  • 8 Каза пушача

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не цигарите":

    Ей, пушач. Ей, комин!

    17:48 07.08.2025

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    Тия пет храни е ясно. Те БАВНО влошават здравето.
    А как са нещата с ГМО-то, химикалите, хормоните, антибиотиците с които зобите добитъка?
    Та как влошават здравето? Бързо или много бързо????

    17:52 07.08.2025