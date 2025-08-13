Прекомерната употреба на климатик може да ни навлече сериозни заболявания

Климатикът поддържа комфортна температура и контролира влажността, но при дефект или лоша поддръжка системите могат да се замърсят с инфекциозни микроорганизми и да се превърнат в източник на въздушни инфекции – от настинка до пневмония.

Т.нар. „синдром на болната сграда“ описва оплаквания, появяващи се при продължителен престой в силно климатизирани помещения: главоболие, замайване, запушен или течащ нос, упорита кашлица или свирене в гърдите, кожни раздразнения, затруднена концентрация и умора. Симптомите се засилват с времето в дадена сграда и отзвучават след напускане; най-често се съобщават от офис служители, но се срещат и в други среди, включително болници.

Проучване от 2023 г. в Индия сравнява 200 здрави възрастни, работещи по 6–8 часа дневно в климатизирани офиси, с 200 души без такава експозиция. Групата с климатици отчита по-чести симптоми на „болна сграда“, по-висока честота на алергии, по-лоши показатели на белодробната функция и по-чести отсъствия от работа. Подобни резултати се наблюдават и в други изследвания.

Една от вероятните причини са неизправни или неправилно обслужвани системи, които вместо да задържат, изпускат във въздуха алергени, химически изпарения и микроорганизми. Възможни са и излъчвания от почистващи препарати или хладилни агенти; химикали като бензен, формалдехид и толуен дразнят дихателните пътища.

Лошо поддържаните инсталации могат да приютят бактериални патогени. Legionella pneumophila причинява болестта на легионерите – белодробна инфекция, придобивана чрез вдишване на капчици вода, обикновено в хотели, болници или офиси със заразена водна система. Оплакванията наподобяват пневмония (кашлица, задух, гръдна болка, температура, грипоподобни симптоми) и започват 2–14 дни след експозиция. Инфекцията може да бъде животозастрашаваща и често изисква болнично лечение.

Натрупването на прах и влага в климатични системи създава условия и за гъбички – Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Rhizopus. Те са особено рискови за имунокомпрометирани пациенти, трансплантирани, на диализа и недоносени бебета. Aspergillus може да предизвика пневмония и абсцеси в бял дроб, мозък, черен дроб, далак, бъбреци и кожа. Симптомите на микози обичайно са респираторни: упорита кашлица или свирене, температура, задух, умора и необяснима загуба на тегло.

Вируси също могат да се предават чрез климатични системи. Описан е случай в китайска детска градина, при който норовирус, разпространен от климатик в санитарно помещение, причинява „стомашен грип“ при 20 деца. Макар норовирусът обичайно да се предава по контактно-фекално-орален път, тук е потвърдено въздушно разпространение. Същевременно добрата поддръжка и дезинфекция на системите може да намали циркулацията на респираторни вируси, включително SARS-CoV-2.

Контролът на влажността е допълнителен фактор: продължителният престой в сух микроклимат изсушава лигавиците на носа и гърлото, отслабва естествената бариера срещу бактерии и гъбички и повишава риска от дълбоки инфекции на синусите.

Климатиците са проектирани да филтрират прах, спори, бактерии и вируси, но този защитен ефект се компрометира при стари или замърсени филтри и при липса на регулярна профилактика. Редовната поддръжка, правилният избор и смяна на филтри, обеззаразяване на водните участъци и адекватен контрол на влажността са ключови за ограничаване на инфекциите, свързани с климатичните системи.