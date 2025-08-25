Новини
Здраве »
Медицина »
Разкриха метод за спиране на развитието на рака на кръвта

Разкриха метод за спиране на развитието на рака на кръвта

25 Август, 2025 11:22 599 1

  • метод-
  • спиране на развитието-
  • рак на кръвта-
  • протеини-
  • gator1

Експертите са идентифицирали група протеини, известни като GATOR1, които действат като най-важните туморни супресори

Разкриха метод за спиране на развитието на рака на кръвта - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австралийски учени са открили кои гени могат ефективно да се борят с развитието на рак на кръвта и да играят решаваща роля в превенцията на лимфома, пише списание Nature Communications.

Експертите са идентифицирали група протеини, известни като GATOR1, които действат като най-важните туморни супресори, т.е. те ефективно предотвратяват туморната трансформация на клетките. В статията се посочва, че някои лекарства могат да бъдат също толкова ефективни, тъй като засягат едни и същи клетъчни пътища.

Учените казват, че когато определени компоненти на GATOR1 се загубят, защитният механизъм на организма престава да функционира, което позволява на клетките да растат неконтролируемо. Това е доказано от проучване, в което лекари анализират сложни предклинични модели на агресивен лимфом. Въз основа на това експертите нарекоха GATOR1 най-важния супресор на развитието на рак на кръвта.

„Това вълнуващо откритие предоставя нова представа за развитието и персистиращото разпространение на рака, което се надяваме да формира основата за разработването на по-ефективни и целенасочени лечения за рак“, каза водещият автор професор Марко Херолд.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генна терапия

    0 0 Отговор
    Подгряват манджата за нова ВАКСИналия.

    11:58 25.08.2025