Разкриха метод за спиране на развитието на рака на кръвта

Австралийски учени са открили кои гени могат ефективно да се борят с развитието на рак на кръвта и да играят решаваща роля в превенцията на лимфома, пише списание Nature Communications.

Експертите са идентифицирали група протеини, известни като GATOR1, които действат като най-важните туморни супресори, т.е. те ефективно предотвратяват туморната трансформация на клетките. В статията се посочва, че някои лекарства могат да бъдат също толкова ефективни, тъй като засягат едни и същи клетъчни пътища.

Учените казват, че когато определени компоненти на GATOR1 се загубят, защитният механизъм на организма престава да функционира, което позволява на клетките да растат неконтролируемо. Това е доказано от проучване, в което лекари анализират сложни предклинични модели на агресивен лимфом. Въз основа на това експертите нарекоха GATOR1 най-важния супресор на развитието на рак на кръвта.

„Това вълнуващо откритие предоставя нова представа за развитието и персистиращото разпространение на рака, което се надяваме да формира основата за разработването на по-ефективни и целенасочени лечения за рак“, каза водещият автор професор Марко Херолд.