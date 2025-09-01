Новини
Ранните признаци на левкемия: Какво трябва да знаете според водещ хирург

1 Септември, 2025

  • ранни симптоми-
  • левкемия-
  • рак на кръвта-
  • индикатори

Един от най-ранните индикатори за развитие на левкемия е склонността към чести и продължителни респираторни заболявания

Ранните признаци на левкемия: Какво трябва да знаете според водещ хирург - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Левкемията, известна още като рак на кръвта, често се прокрадва незабелязано, маскирайки се зад обичайни неразположения. Според хирурга д-р Александър Умнов, първите сигнали за това коварно заболяване могат лесно да бъдат подминати, тъй като наподобяват симптомите на обикновени вирусни инфекции.

Чести настинки и отслабен имунитет – първите аларми

Един от най-ранните индикатори за развитие на левкемия е склонността към чести и продължителни респираторни заболявания. Причината се крие в отслабената имунна система, която не успява да се справи с вирусите, обяснява д-р Умнов. Пациентите често се оплакват, че дори след лечение, подобрението е минимално и краткотрайно.

Промени в организма, които не бива да се пренебрегват

Освен честите настинки, левкемията може да доведе до увеличаване на черния дроб и лимфните възли. Тези органи стават по-плътни, а понякога и болезнени при допир. Това са сигнали, които не бива да се игнорират, тъй като могат да насочат към сериозен здравословен проблем.

Общи, но важни симптоми

Д-р Умнов подчертава, че проявите на левкемия не са специфични и често се бъркат с други заболявания. Сред най-честите оплаквания са задух, постоянна умора, отпадналост, сънливост, болки в мускулите и ставите, липса на апетит и лека, но продължителна температура около 37,5°C. Тези признаци, макар и да изглеждат безобидни, могат да бъдат първите стъпки към навременна диагностика.

Внимание към тялото – ключът към ранното откриване

Ако забележите, че обичайните настинки се повтарят твърде често, а умората и слабостта не отшумяват, не отлагайте консултацията със специалист. Ранното разпознаване на симптомите на левкемия е от решаващо значение за успешното лечение и по-добрата прогноза.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор

    6 0 Отговор
    Защо хирург дискутира онкохематологичен въпрос?

    16:35 01.09.2025

  • 2 Хематолог

    2 0 Отговор
    Все едно хематолог да коментира лечение на апендицит.

    16:50 01.09.2025