Togg T10F: Подробно за турския седан, който ще се продава в Европа

Togg, амбициозната турска автомобилна марка с мисията да бъде „нещо повече от просто кола“, прави своето грандиозно влизане на европейския пазар с втория си модел, изцяло електрическия седан T10F fastback. След високопрофилното си световно дебютно представяне на CES 2024 и неотдавнашната си презентация на IAA Mobility 2025 в Мюнхен, T10F е готов да се изправи срещу утвърдените си конкуренти.

С дължина 4,83 метра, T10F се вписва удобно в конкурентния D-сегмент, споделяйки пътя с автомобили като BMW i4, като се гордее с обем на багажника от 1350 литра. Автомобилът вече е доказал своите характеристики за безопасност, получавайки най-високата оценка от 5 звезди от независимата програма за безопасност Euro NCAP.

Под капака T10F предлага разнообразна гама от задвижващи системи. Версиите със задно задвижване (RWD) са с мощност 160 kW (218 к.с.) и 350 Nm въртящ момент, като предлагат два варианта на батерии. Батерията с капацитет 52,4 kWh осигурява пробег до 350 km, докато по-голямата опция с капацитет 88,5 kWh удължава пробега до солидните 623 km (WLTP). За тези, които търсят повече мощност, вариантът с два двигателя и задвижване на всички колела (AWD) развива въртящ момент 700 Nm и пробег 523 km WLTP с по-голямата батерия. T10F поддържа и бързо зареждане, с възможност да се зареди от 20% до 80% за по-малко от 30 минути.

Автомобилът е оборудван с цялостен набор от интелигентни технологии и може да бъде подобрен с безжични (OTA) актуализации. Оборудването включва седем въздушни възглавници и усъвършенствани системи за подпомагане на водача, като интелигентен адаптивен круиз контрол с разпознаване на пътни знаци и интелигентна система за поддържане на лентата. Цифровото преживяване в автомобила се осигурява от платформата Trumore на Togg, която интегрира най-модерни технологии като Fintech, Blockchain и AI, за да създаде истински свързана екосистема за мобилност. Предварителните поръчки ще започнат на 15 септември за Турция и ще продължат на 29 септември за Европа.Цените започват от 38 хиляди евро.