Новини
Авто »
Togg T10F: Подробно за турския седан, който ще се продава в Европа

Togg T10F: Подробно за турския седан, който ще се продава в Европа

16 Септември, 2025 09:22 601 4

  • togg-
  • t10f-
  • турция-
  • електромобил-
  • седан

Цените започват от 38 хиляди евро

Togg T10F: Подробно за турския седан, който ще се продава в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Togg, амбициозната турска автомобилна марка с мисията да бъде „нещо повече от просто кола“, прави своето грандиозно влизане на европейския пазар с втория си модел, изцяло електрическия седан T10F fastback. След високопрофилното си световно дебютно представяне на CES 2024 и неотдавнашната си презентация на IAA Mobility 2025 в Мюнхен, T10F е готов да се изправи срещу утвърдените си конкуренти.

С дължина 4,83 метра, T10F се вписва удобно в конкурентния D-сегмент, споделяйки пътя с автомобили като BMW i4, като се гордее с обем на багажника от 1350 литра. Автомобилът вече е доказал своите характеристики за безопасност, получавайки най-високата оценка от 5 звезди от независимата програма за безопасност Euro NCAP.

Togg T10F: Подробно за турския седан, който ще се продава в Европа

Под капака T10F предлага разнообразна гама от задвижващи системи. Версиите със задно задвижване (RWD) са с мощност 160 kW (218 к.с.) и 350 Nm въртящ момент, като предлагат два варианта на батерии. Батерията с капацитет 52,4 kWh осигурява пробег до 350 km, докато по-голямата опция с капацитет 88,5 kWh удължава пробега до солидните 623 km (WLTP). За тези, които търсят повече мощност, вариантът с два двигателя и задвижване на всички колела (AWD) развива въртящ момент 700 Nm и пробег 523 km WLTP с по-голямата батерия. T10F поддържа и бързо зареждане, с възможност да се зареди от 20% до 80% за по-малко от 30 минути.

Togg T10F: Подробно за турския седан, който ще се продава в Европа

Автомобилът е оборудван с цялостен набор от интелигентни технологии и може да бъде подобрен с безжични (OTA) актуализации. Оборудването включва седем въздушни възглавници и усъвършенствани системи за подпомагане на водача, като интелигентен адаптивен круиз контрол с разпознаване на пътни знаци и интелигентна система за поддържане на лентата. Цифровото преживяване в автомобила се осигурява от платформата Trumore на Togg, която интегрира най-модерни технологии като Fintech, Blockchain и AI, за да създаде истински свързана екосистема за мобилност. Предварителните поръчки ще започнат на 15 септември за Турция и ще продължат на 29 септември за Европа.Цените започват от 38 хиляди евро.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе , да ?! 😜

    2 6 Отговор
    Кой луд бибдал пари за турска кола ?!

    Коментиран от #3

    09:33 16.09.2025

  • 2 китайско копие

    1 3 Отговор
    не разбрах на коя марка

    09:35 16.09.2025

  • 3 Комшу

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе , да ?! 😜":

    Да ти кажа предпочитам ги пред китайските. В Турция се произвеждат също Мерцедес и Тойота, не съм чул оплаквания.

    Коментиран от #4

    09:37 16.09.2025

  • 4 Също

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Комшу":

    и Фиат под името Тофаж.Като гледам това е точно продукт на този завод.Бусовете и камионите на Мерц се правят в Турция.

    09:42 16.09.2025