Tesla подгрява публиката за нов модел, но какъв? (ВИДЕО)

Tesla подразни своите фенове, а вероятно и своите критици с кратко видео относно представяне, насрочено за утре, 7 октомври. То създаде интересен контраст между два потенциални автомобила, които компанията може да представи – битка между необходимостта от производство на големи количества и отдавна обещаваният автомобил с изключително висока производителност. От една страна, индустрията залага на бюджетен Model Y, опростен кросоувър, проектиран да намали производствените разходи с 20% и да завладее масовия пазар. Това би било стратегически ход за увеличаване на обема и отблъскване на агресивната международна конкуренция, позиционирайки автомобила като критичен двигател на продажбите за бъдещето.

Втората теория обаче се фокусира върху дълго отлагания, почти митичен Roadster от следващо поколение, хипер-високопроизводителната машина, обещана за пръв път преди години. Тази спекулация се подхранва от един от тийзър клиповете, който показва бързо въртящ се компонент, подобен на турбина, за който някои анализатори предполагат, че е свързан с усъвършенствана аеродинамична система, проектирана за невероятни нива на притискане, технология, която по-скоро подхожда на флагмански суперкар, целящ спринт от 0 до 100 за под 2 секунди, отколкото на базов модел за ежедневно пътуване. Времето за демонстрация на екстремни характеристики също би съответствало на предишни обещания на главния изпълнителен директор.

В крайна сметка, фаровете, които се виждат в тийзър видеото – различни от тези на настоящия Model Y – изглежда съвпадат с изтеклите снимки на слуховете за бюджетен вариант, което дава на кросоувъра с голям обем и ниски разходи полпозиция в последната фаза на отброяването.