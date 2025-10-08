Запознайте се с новата „евтина“ Tesla

Появата на новите модели Model 3 и Model Y с оборудване „Standard“, макар и да не е с толкова революционна цена, колкото се очакваше, бележи най-новата стратегическа маневра на Tesla за завладяване на по-бюджетно ориентираната част от пазара на електромобили. Тези нови базови модели, които сега се намират под новопреименуваните версии „Premium“, постигат по-ниските си цени чрез значителен процес на опростяване.

Новата йерархия на версиите поставя едномоторния Standard със задно задвижване на входно ниво, с по-малка батерия от 69 kWh с един модул по-малко от предшествениците си. Предишните модели Long Range от среден клас сега са обозначени като Premium, а версиите Performance от най-висок клас остават флагмани.

С цена от 39 990 долара, което е с 5000 долара по-малко от предишния RWD Premium, Model Y Standard претърпява най-драстични промени в естетиката и функционалността. Модел Y Standard отбелязва спад в пробега, оценен от EPA, до 516 килоемтра, което е забележимо понижение спрямо 574 километра при RWD Premium. Ускорението също е значително по-умерено, като спринтът от 0 до 100 км/ч отнема по-спокойните 6,8 секунди, в сравнение с 5,4 секунди при Premium.

Елементите на външния дизайн са опростени, като се губи отличителната предна светлинна лента и свързващата централна лента на задните светлини за по-основен вид. По-малките 18-цолови джанти са стандартни, което, макар и визуално по-малко агресивно, трябва да предлага малко по-меко возене благодарение на увеличената странична стена на гумите. Палитрата от бои е ограничена до няколко основни варианта.

Интериора е мястото, където съкращаването на разходите наистина е отнело лукса. Интериорът се отказва от премиум веганската кожа в полза на текстилна тапицерия и заменя електрическата настройка на кормилната колона с ръчна. Удобствата за пътниците са забележимо отсъстващи, с премахването на вентилацията на предните седалки, отоплението на задните седалки и 8-инчовия сензорен екран за задните пътници, заменен с основни ръчни вентилационни отвори. Допълнителни съкращения включват функцията за подпомагане на водача Autosteer, електрически сгъваемите странични огледала и тяхната функция за автоматично затъмняване, както и понижаване на аудио системата от 15-тонколонна конфигурация до по-опростена седем-тонколонна конфигурация, която също губи FM/AM радиото и HEPA въздушната филтърна система. Дори седалките на втория ред преминават от електрическо сгъване към ръчно сгъване.

В една от по-странните мерки за спестяване на разходи на Tesla, характерният панорамен стъклен покрив на Model Y Standard все още е структурно налице, но е покрит с традиционен таван и шумопоглъщащ материал отвътре. Това объркващо решение е било счетено за по-рентабилно от проектирането на изцяло нов метален покрив.

По-сдържаният Model 3 Standard, чиято цена започва от 36 990 долара – спестяване от 5500 долара спрямо предишния базов модел – споделя много от мерките за намаляване на разходите, но запазва една ключова премиум функция.

Пробегът, оценен от EPA, е същият като този на Model Y Standard – 321 мили, което е по-малко от 584 километра на RWD Premium. Ускорението от 0 до 100 километра в час е по-бързо – 5,8 секунди, отколкото при бюджетния Model Y. Външните визуални промени са по-малко драстични от тези при кросоувъра, като се ограничават основно до стандартните 18-цолови джанти и познатата трицветна палитра.

Подобно на Model Y, седанът заменя веганската кожа с текстилни седалки, премахва задния сензорен екран, опростява аудио системата и премахва електрическата настройка на волана. И двата Standard модела също така преминават от по-модерните регулируеми амортисьори към пасивна настройка на окачването.

Важно е, че Model 3 Standard запазва видимия си панорамен стъклен покрив, което е озадачаваща разлика в сравнение с покрития стъклен панел на Model Y и подчертава понякога нелогичната природа на решенията на Tesla за доставка и производство на компоненти.