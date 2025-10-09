Новини
Собственик на Toyota направи това, което феновете на BMW искат от години

Собственик на Toyota направи това, което феновете на BMW искат от години

9 Октомври, 2025 16:01 1 129 1

Supra с предница на Z4 е мечта на мнозина

Собственик на Toyota направи това, което феновете на BMW искат от години - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Кризата на самоличността около Toyota Supra A90 достигна нов връх, след като собственик, известен в интернет като MySupraAdventures, реши да присади отличителната предница на BMW Z4 на японското си купе. Това е философска конструкция, колкото и механична, която превръща кола, която вече е предимно произведена в Мюнхен, обратно в машина, която наистина изглежда като специално изработено Z4 с фиксиран покрив – модел, който BMW никога не е дръзнал да предложи.

Собственик на Toyota направи това, което феновете на BMW искат от години

Това, което може да изглежда като проста смяна на панели, всъщност е дълбоко потапяне в изработката на коли по поръчка. Макар Supra и Z4 да споделят основната архитектура на платформата, външната ламарина и основните структурни елементи са коренно различни. Конструкторите, включително дизайнерът Ксавиер Куевас, са били принудени да проектират, изрежат и изработят изцяло нови части, само за да хармонизират капака, калниците и характерните фарове на Z4 с линиите на купето на Supra. Резултатът, дори в незавършен вид, е изненадващо хармоничен, което показва колко близки са всъщност естетическите пропорции.

Собственик на Toyota направи това, което феновете на BMW искат от години

Това уникално творение постига това, което много ентусиасти отдавна са желали: истински Z4 с твърд покрив. Тъй като партньорството между Toyota и BMW доведе до създаването на купе (Supra) и роудстър (Z4), за да привлече различни пазарни сегменти, този собственик ефективно е съчетал най-добрите визуални елементи и от двете. Този проект е планиран да се появи на най-голямата сцена за автомобилни тунинг специалисти, SEMA в Лас Вегас, където със сигурност ще предизвика интензивен дебат за истинската същност на платформата A90.


    Добре се е получило адмирации за труда, но все пак предницата на супрата по ми харесва.🙂

    17:35 09.10.2025