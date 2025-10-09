Собственик на Toyota направи това, което феновете на BMW искат от години

Кризата на самоличността около Toyota Supra A90 достигна нов връх, след като собственик, известен в интернет като MySupraAdventures, реши да присади отличителната предница на BMW Z4 на японското си купе. Това е философска конструкция, колкото и механична, която превръща кола, която вече е предимно произведена в Мюнхен, обратно в машина, която наистина изглежда като специално изработено Z4 с фиксиран покрив – модел, който BMW никога не е дръзнал да предложи.

Това, което може да изглежда като проста смяна на панели, всъщност е дълбоко потапяне в изработката на коли по поръчка. Макар Supra и Z4 да споделят основната архитектура на платформата, външната ламарина и основните структурни елементи са коренно различни. Конструкторите, включително дизайнерът Ксавиер Куевас, са били принудени да проектират, изрежат и изработят изцяло нови части, само за да хармонизират капака, калниците и характерните фарове на Z4 с линиите на купето на Supra. Резултатът, дори в незавършен вид, е изненадващо хармоничен, което показва колко близки са всъщност естетическите пропорции.

Това уникално творение постига това, което много ентусиасти отдавна са желали: истински Z4 с твърд покрив. Тъй като партньорството между Toyota и BMW доведе до създаването на купе (Supra) и роудстър (Z4), за да привлече различни пазарни сегменти, този собственик ефективно е съчетал най-добрите визуални елементи и от двете. Този проект е планиран да се появи на най-голямата сцена за автомобилни тунинг специалисти, SEMA в Лас Вегас, където със сигурност ще предизвика интензивен дебат за истинската същност на платформата A90.