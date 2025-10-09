Новини
Авто »
Служители на Тesla превръщат паркинги на компанията в състезателна писта

Служители на Тesla превръщат паркинги на компанията в състезателна писта

9 Октомври, 2025 17:50 551 2

  • tesla-
  • завод-
  • платна-
  • състеазние-
  • паркинг

Там те развиват скорости от 80км/ч

Служители на Тesla превръщат паркинги на компанията в състезателна писта - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изглежда, че някои служители на Tesla намират паркинга на завода в Германия, не като място, където да паркират безопасно колите си, а по-скоро като импровизирана писта за състезания, като според съобщенията автомобилите достигат скорост до 80 километра в час.

Това поведение е накарало местния работнически съвет да се намеси, като дори е стигнал дотам, че е свикал среща под категоричното име „Писта за състезания на южния паркинг“, за да обсъди опасните превишения на скоростта от страна на шофьорите. За да възстанови незабавно реда и да възпрепятства високите скорости, съветът е инсталирал цифрови табели, които ясно показват ограничението на скоростта от 30км/ч.

Съветът обаче разбира, че понякога шофьорите се нуждаят от нещо повече от учтиво цифрово напомняне. Ако тези първоначални мерки не успеят да ограничат превишената скорост – която вероятно се дължи на работници, желаещи да се регистрират на работа или да избягат от дълга смяна – предстоят по-сериозни промени. Работническият съвет вече е започнал консултации с екипа си от дизайнери за стесняване на пътните платна и интегриране на изкуствени неравности.

Те заявиха, че ако ситуацията не бъде овладяна, в крайна сметка „ще трябва да се обсъди поставянето на изкуствени неравности“, мярка, която според тях никой не желае. Представителят също така отправи приятелско напомняне към любителите на скоростта, като отбеляза, че автомагистралата е буквално на десет метра разстояние и предоставя подходящо и законно място, където да разгърнат напълно високите възможности на своите автомобили.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    1 1 Отговор
    Счупихте Тъпомера за Пореден път с тази глупотевина!

    18:05 09.10.2025

  • 2 30 е висока скорост за електрокар

    0 0 Отговор
    А германските магистрали за скорост, оле, оле, на 300м ремонт и задръстване

    19:19 09.10.2025