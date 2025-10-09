Служители на Тesla превръщат паркинги на компанията в състезателна писта

Изглежда, че някои служители на Tesla намират паркинга на завода в Германия, не като място, където да паркират безопасно колите си, а по-скоро като импровизирана писта за състезания, като според съобщенията автомобилите достигат скорост до 80 километра в час.

Това поведение е накарало местния работнически съвет да се намеси, като дори е стигнал дотам, че е свикал среща под категоричното име „Писта за състезания на южния паркинг“, за да обсъди опасните превишения на скоростта от страна на шофьорите. За да възстанови незабавно реда и да възпрепятства високите скорости, съветът е инсталирал цифрови табели, които ясно показват ограничението на скоростта от 30км/ч.

Съветът обаче разбира, че понякога шофьорите се нуждаят от нещо повече от учтиво цифрово напомняне. Ако тези първоначални мерки не успеят да ограничат превишената скорост – която вероятно се дължи на работници, желаещи да се регистрират на работа или да избягат от дълга смяна – предстоят по-сериозни промени. Работническият съвет вече е започнал консултации с екипа си от дизайнери за стесняване на пътните платна и интегриране на изкуствени неравности.

Те заявиха, че ако ситуацията не бъде овладяна, в крайна сметка „ще трябва да се обсъди поставянето на изкуствени неравности“, мярка, която според тях никой не желае. Представителят също така отправи приятелско напомняне към любителите на скоростта, като отбеляза, че автомагистралата е буквално на десет метра разстояние и предоставя подходящо и законно място, където да разгърнат напълно високите възможности на своите автомобили.