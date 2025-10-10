Новини
Nissan приведе Ariya в стила на новия Leaf

Nissan приведе Ariya в стила на новия Leaf

10 Октомври, 2025 19:08 449 0

Фейслифтът дебютира в Япония

Nissan приведе Ariya в стила на новия Leaf - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Електрически кросоувър на Nissan, Ariya, който ще дебютира официално на Japan Mobility Show в Токио, получи редица актуализации, за да засили своята привлекателност в бързо разрастващия се сегмент на електромобилите и отчасти да поправи фалстарта с който започна неговото предлагане.

От естетическа гледна точка Nissan се е ангажирал с по-изчистен, по-минималистичен дизайн, най-вече в предната част. Преработената предна броня вече е без решетка, като вместо предишната декоративна лайсна е поставен панел в цвета на каросерията, което придава на електромобила по-гладка и по-хармонична визия. Това се допълва от новите LED фарове, вдъхновени от Leaf, които подчертават футуристичния му профил. Предната броня също е опростена, като са премахнати предишните странични въздухозаборници и е добавен по-дискретен долен въздухозаборник, а фаровете за мъгла са изцяло премахнати за по-аеродинамичен вид. По профила линиите на каросерията са запазени, но петспицовите алуминиеви джанти имат нова текстура, съчетана с нов цвят на лаковото покритие.

Nissan приведе Ariya в стила на новия Leaf

Най-забележителното технологично допълнение е новата инфоразвлекателна система, задвижвана от Google, която обещава по-интуитивно и свързано потребителско изживяване. Електрическият кросоувър получава и практична функционалност Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на батерията да захранва външни устройства. За по-добро шофиране окачването е преработено и специално настроено за японските пътища, с цел да се осигури по-комфортно и стабилно качество на возене. Важно е да се отбележи, че Nissan не е обявил никакви промени в съществуващите опции за електрически задвижващи системи или батерии, което предполага, че производителността и пробегът ще бъдат същите като при настоящия модел. Актуализираната Ariya се очаква да пристигне в японските шоурумове по-късно през текущата година.


