Мъск препродава Cybertruck на други свои компании

14 Октомври, 2025 19:32 299 0

Изглежда търсенето на пикапа не е толкова силно

Мъск препродава Cybertruck на други свои компании - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ръбатият електрически Tesla Cybertruck в момента преживява значителен спад в продажбите си, което напълно развенчава ентусиазма от над милион резервации, с които някога се хвалеше Илон Мъск.

Според данни на Cox Automotive, доставките на Tesla Cybertruck за първите девет месеца на 2025 година възлизат на едва 16 097 бройки, което е рязък спад от 38% в сравнение с 25 974 пикапа, продадени през същия период на 2024 година. Тримесечните резултати допълнително илюстрират предизвикателството: след доставката на 6406 пикапа през първото тримесечие и 4306 през второто, общо 5385 Cybertruck през третото тримесечие – въпреки лекото последователно увеличение – представляват смазващ спад от 62,6% спрямо 14 416 продадени автомобила през третото тримесечие на 2024 година.

При настоящото темпо се очаква компанията да приключи годината с едва 20 000 доставки, което е огромен спад спрямо миналогодишните 50 000 единици и катастрофално ниска цифра в сравнение с първоначалната обещана цел от 250 000 продажби годишно.

За да се намали нарастващият брой на непродадените единици, се предприема наистина безпрецедентна корпоративна маневра: другите големи предприятия на Мъск, SpaceX и xAI, се включват като основни вътрешни клиенти. Наскоро стотици Cybertruck бяха изпратени до съоръжението Starbase на SpaceX, а с очакваното още стотици, а може би и хиляди, да заменят съществуващите им работни флоти, задвижвани с бензин. През уикенда камиони с товара бяха забелязани и в офисите на xAI, ход, който главният инженер на Cybertruck, Уес Морилл, отпразнува като изпълнение на първоначалната визия за превозното средство.

Въпреки това, без масивно намаление на цената с няколко хиляди долара, е трудно да се види как Tesla може да възроди интереса на потребителите към Cybertruck. Неговият някога радикален стил се оказва твърде поляризиращ, ежедневната му полезност изостава от традиционните конкуренти, а високопрофилната роля на неговия главен изпълнителен директор в разделителни политически коментари продължава да ограничава привлекателността му на основния пазар на пикапи в САЩ.


