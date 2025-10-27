Plug-in хибридите се оказаха пет пъти по-замърсяващи от обявеното

Възхваляваните plug-in хибридни електромобили, често определяни като идеалните преходни превозни средства, са подложени на интензивен контрол, след като критично проучване на Transport & Environment разкри огромна разлика между резултатите от лабораторните тестове и реалното въздействие на автомобилите върху околната среда. Цялостният анализ на T&E на 800 000 PHEV, движещи се по европейските пътища, установи, че тези автомобили изхвърлят почти пет пъти повече CO2, отколкото сочат официалните регулаторни данни, което на практика разрушава целия компромис с PHEV.

Цифрите разкриват една дълбоко тревожна тенденция: докато производителите сега твърдят, че средното ниво на емисиите е само 28 грама CO2 на километър, данните от реалните тестове на T&E показват много по-високо ниво на емисии – 139 г/км. Това е значително влошаване в сравнение с проучването на T&E от 2021 година, в което реалните емисии бяха „само“ 3,5 пъти по-високи от официалните данни, което показва, че въпреки подобренията в електрическия пробег, разликата в реалните емисии се увеличава, а не намалява.

Този недостатък в представянето е резултат от комбинацията между поведението на шофьорите и инженерните ограничения. Много собственици пренебрегват или просто забравят да включат автомобилите си в електрическата мрежа, което води до това, че двигателят с вътрешно горене поема по-голямата част от натоварването. Освен това, дори когато батерията е заредена, електрическата задвижваща система често се оказва недостатъчна, което води до включване на бензиновия двигател при умерено ускорение, каране по наклон или при студено време, което означава, че електрическата система поема по-малко от товара, отколкото предполагат регулаторните органи.

Последиците от тази неточност в емисиите са както финансови, така и регулаторни. Потребителите, които са закупили PHEV с обещанието за ниски емисии и по-ниски експлоатационни разходи, могат да се окажат с значително по-високи сметки за гориво, като T&E оценява, че някои семейства могат да плащат с около 500 евро повече годишно. В по-голям мащаб тази пропусната възможност е позволила на автомобилните производители да избегнат потенциално милиарди корпоративни глоби, като се опират на прекалено оптимистични емисии на PHEV, за да постигнат целите за CO2 на автомобилния парк.

В отговор на предишни проучвания регулаторните органи вече въвеждат по-строги правила, като коригират „фактора на полезност“, който представлява предполагаемия процент от времето, през което PHEV прекарва в режим EV. Настоящото, силно оптимистично правило предполага, че PHEV с пробег от 60 километра се движи в електрически режим над 80 % от времето, но това ще спадне до 54 % за 2025/26 година и след това до едва 34 % за 2027/28 година. Въпреки тези коригиращи мерки, анализът на T&E предупреждава, че дори и при рамката за 2027/28 година ще продължи да съществува 18-процентна разлика между декларираните и постигнатите емисии на CO2.