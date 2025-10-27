Новини
Plug-in хибридите се оказаха пет пъти по-замърсяващи от обявеното

27 Октомври, 2025 10:12 1 092 14

Данни на T&E разкриват тревожни данни

Plug-in хибридите се оказаха пет пъти по-замърсяващи от обявеното - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Възхваляваните plug-in хибридни електромобили, често определяни като идеалните преходни превозни средства, са подложени на интензивен контрол, след като критично проучване на Transport & Environment разкри огромна разлика между резултатите от лабораторните тестове и реалното въздействие на автомобилите върху околната среда. Цялостният анализ на T&E на 800 000 PHEV, движещи се по европейските пътища, установи, че тези автомобили изхвърлят почти пет пъти повече CO2, отколкото сочат официалните регулаторни данни, което на практика разрушава целия компромис с PHEV.

Цифрите разкриват една дълбоко тревожна тенденция: докато производителите сега твърдят, че средното ниво на емисиите е само 28 грама CO2 на километър, данните от реалните тестове на T&E показват много по-високо ниво на емисии – 139 г/км. Това е значително влошаване в сравнение с проучването на T&E от 2021 година, в което реалните емисии бяха „само“ 3,5 пъти по-високи от официалните данни, което показва, че въпреки подобренията в електрическия пробег, разликата в реалните емисии се увеличава, а не намалява.

Този недостатък в представянето е резултат от комбинацията между поведението на шофьорите и инженерните ограничения. Много собственици пренебрегват или просто забравят да включат автомобилите си в електрическата мрежа, което води до това, че двигателят с вътрешно горене поема по-голямата част от натоварването. Освен това, дори когато батерията е заредена, електрическата задвижваща система често се оказва недостатъчна, което води до включване на бензиновия двигател при умерено ускорение, каране по наклон или при студено време, което означава, че електрическата система поема по-малко от товара, отколкото предполагат регулаторните органи.

Последиците от тази неточност в емисиите са както финансови, така и регулаторни. Потребителите, които са закупили PHEV с обещанието за ниски емисии и по-ниски експлоатационни разходи, могат да се окажат с значително по-високи сметки за гориво, като T&E оценява, че някои семейства могат да плащат с около 500 евро повече годишно. В по-голям мащаб тази пропусната възможност е позволила на автомобилните производители да избегнат потенциално милиарди корпоративни глоби, като се опират на прекалено оптимистични емисии на PHEV, за да постигнат целите за CO2 на автомобилния парк.

В отговор на предишни проучвания регулаторните органи вече въвеждат по-строги правила, като коригират „фактора на полезност“, който представлява предполагаемия процент от времето, през което PHEV прекарва в режим EV. Настоящото, силно оптимистично правило предполага, че PHEV с пробег от 60 километра се движи в електрически режим над 80 % от времето, но това ще спадне до 54 % за 2025/26 година и след това до едва 34 % за 2027/28 година. Въпреки тези коригиращи мерки, анализът на T&E предупреждава, че дори и при рамката за 2027/28 година ще продължи да съществува 18-процентна разлика между декларираните и постигнатите емисии на CO2.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
  • 1 бай Бай

    8 1 Отговор
    Е щом данни разкриват данни...
    Хибридгейт.

    10:16 27.10.2025

  • 2 Автоексперта

    19 0 Отговор
    То при много задълбочено проучвана ще се докаже същото и за електрокарите, ама сега не е време да се прави, щото сега те са на мода и от тях печалбата е по голяма.

    10:26 27.10.2025

  • 3 Най после

    8 1 Отговор
    От аутомоторспорт го казаха ясно с пример- Тойота Аурис хибрид струва с 5-6000 евро повече от стандартен вариант на ауриса. Или от анализа им излиза, че след 85-9000 квм пробег започва да компенсира цената. Т.е. икономията е предплащаш.

    Коментиран от #7

    10:40 27.10.2025

  • 4 аве

    14 2 Отговор
    Всичко в "еко" автобизнеса е измама, а най-голямата измама са пълните електрички!

    10:43 27.10.2025

  • 5 никой не отчита

    6 2 Отговор
    че хибридите и електричките са значително по-тежки превозни средства изискващи различен тип гуми и различни пътища.

    10:49 27.10.2025

  • 6 Механик

    7 0 Отговор
    А, то да само плъгините. Просто за чистите електрички се мълчи.

    10:50 27.10.2025

  • 7 тъй шъй

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Най после":

    Щом от АМС са го казали, значи е съмнително. Още по-съмнително е защото в магазина за Тойоти, Аурис хибрид струва точно колкото Аурис бензин автоматик. А в статията се говори за плъгин. Четвърт век се продават и още не може да разберете кое как е при хибридите, но давате мнения.
    Всъщност точно германският автопром напъваше да прави плъгин. Казваха им, че са екологично проблемни, но те си знаеха същото като с дизела. Сега и там ще ги ударят.

    Коментиран от #10

    10:54 27.10.2025

  • 8 Главната джамия и центъра

    0 1 Отговор
    Добре :::: качвам се

    10:59 27.10.2025

  • 9 Главната джамия и центъра

    0 0 Отговор
    Цунем ли кат властелина

    11:02 27.10.2025

  • 10 ои8уйхътгрф

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "тъй шъй":

    Много искам да ми обясниш къде е проблема на плъг-ин хибридите... Щото аз вече почти 100 000км. карам такъв и проблем НЕ ВИЖДАМ...

    - имам ли батерия за 150км. РЕАЛЕН пробег? ИМАМ...
    - стига ли ми тая батерия за 2 дни в града? СТИГА...
    - зареждам ли вкъщи от контакта? ЗАРЕЖДАМ...
    - при дълги пътувания колко ми е разхода на бензин? Около 6/100 което е супер за голяма джипка с близо 500 коня и тежаща към 2,5 тона с пътниците и багаж...

    Та така- КЪДЕ Е ПРОБЛЕМА? В града не цапам, извън града съм икономичен- идеално пасва на идеята стояща зад плъг-ин хибридите...
    Единственият проблем е когато плъг-ин бъде закупен от човек който НЕ МОЖЕ да зарежда вкъщи- да зареждаш от обществените зарядни струва колкото да си караш колата на бензин и хората НЕ зареждат батериите... И ползват плъг-ин хибрида като обикновен хибрид...

    Коментиран от #12, #14

    11:25 27.10.2025

  • 11 Ами да

    1 0 Отговор
    Това е отдавна известно на всеки средно грамотен технически. Сега ще го разберат и специалистите!

    11:31 27.10.2025

  • 12 Ами да

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ои8уйхътгрф":

    Сам си отговаряш на въпроса който задаваш! А и в статията е обяснено!

    11:36 27.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    В един филм имаше слоган:
    "Совите не са това което са!"
    Плъг-ин хибридите и хибридите ИЗГАРЯТ по-малко гориво за определен период време от чисти ДВГ, така че няма как да не отделят по-малко вредни емисии.
    А това, че има значение шофирането важи за всички двигатели- аз като млад тръгвах с въртене на гуми и когато караше баща ми колата гореше по два-три литра по-малко на 100км❗
    А защо не се пише за ЯКО -ЕКО измамата с електрокарите е ясно на всеки който разбира ‼️

    11:39 27.10.2025

  • 14 тъй шъй

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ои8уйхътгрф":

    Щом настоявате ще обясня. Някои неща сам ги обяснявате. А 150 км плъгин, не знам да има, но някой китайски може.
    Нещата са комплексни и така трябва да се анализират. Оказва се, че целия цикъл-производство, експлоатация, утилизация при плъгин е не по-добре от пълен хибрид. Танто за кукуриго е работата в екоплан. А за тази работа се плаща колкото един малък автомобил още. Друг е въпросът за смяна на много по-големи батерии, ремонт на усложнена техника. Иначе ако е от правилния производител, поне технически проблеми не биха се очаквали. Ама да купиш плъгин от новите екпериментатори, си е направо съмнение за ментални дефицити.

    11:43 27.10.2025